Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашди

·0·Спорт
Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашди

Суррейлик 22 ёшли крикетчи бир марта ҳам тўп оширмасдан аввал 62 миля, яъни 100 километр масофани югуриб ўтиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кириш арафасида турибди.

Сэм Бодеано шанба куни Лондондаги машҳур Lord’s Cricket Ground стадионидан ўзининг ғайриоддий синовини бошлади. У тахминан 14 соат давомида югуриб, якшанба куни Уокингдаги Valley End Cricket Clubга етиб борди. Бу сафар унинг жисмоний чидамлилигини жиддий синовдан ўтказди.

Бодеано бутун масофани тўлиқ крикет либосида босиб ўтди ва қўлида крикет тўпини ушлаб юрди. Унинг машаққатли югуриши крикет учрашуви билан якунланди. Спортчи майдонга чиқиб, биринчи тўпни ўз отасига оширди.

Амалдаги рекорддан бир неча баробар ошди

Ушбу уриниш эркаклар ўртасида энг узоқ крикет боулинг югуриш масофаси бўйича Гиннес рекордини янгилаш мақсадида амалга оширилди.

Аввалги рекорд 15 милни ташкил этган. Бодеанонинг 62 миллик югуриши эса мавжуд кўрсаткичдан анча ошиб кетган.

Бироқ янги натижа ҳозирча расмий рекорд сифатида тасдиқланмаган. Бунинг учун Гиннеснинг рекордлар китоби ташкилоти текширув жараёнини якунлаши керак. Бодеано ўз уринишига оид далилларни тақдим этган ва энди улар ташкилот мутахассислари томонидан кўриб чиқилади.

Югуриш орқали хайрли мақсад ҳам қўллаб-қувватланди

Бодеанонинг ғайриоддий синови фақат спортда рекорд ўрнатиш билан чекланмади. У мазкур тадбир орқали The Ruth Strauss Foundation саратонга қарши кураш хайрия жамғармаси учун маблағ тўплашни ҳам мақсад қилган.

Натижада қарийб 6 минг фунт стерлинг хайрия маблағи йиғилди.

Югуришни якунлаганидан кейин Бодеано ушбу сафар уни жуда ҳолдан тойдиргани ва уйқусиз қолдирганини тан олди. Шунга қарамай, хайрли мақсад йўлидаги ҳаракат машаққатни арзирли қилганини таъкидлади.

Унинг йўли инглиз крикети тарихида муҳим ўрин тутувчи Lord’s майдонида тонг отишидан олдин бошланган. Кейин у Лондон орқали ҳаракатланиб, Суррей ҳудудига йўл олган.

Узоқ соатлар ва кучли чарчоққа қарамасдан, спортчи бутун йўл давомида крикет тўпини қўлида сақлаб, рекорд уриниши учун белгиланган шартларга амал қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаМиржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаБугун, 05:43«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлариБугун, 05:38Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Кеча, 23:03Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиНурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)