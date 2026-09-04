Крикетчи 100 км югуриб, рекорд ўрнатишга яқинлашди
Суррейлик 22 ёшли крикетчи бир марта ҳам тўп оширмасдан аввал 62 миля, яъни 100 километр масофани югуриб ўтиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кириш арафасида турибди.
Сэм Бодеано шанба куни Лондондаги машҳур Lord’s Cricket Ground стадионидан ўзининг ғайриоддий синовини бошлади. У тахминан 14 соат давомида югуриб, якшанба куни Уокингдаги Valley End Cricket Clubга етиб борди. Бу сафар унинг жисмоний чидамлилигини жиддий синовдан ўтказди.
Бодеано бутун масофани тўлиқ крикет либосида босиб ўтди ва қўлида крикет тўпини ушлаб юрди. Унинг машаққатли югуриши крикет учрашуви билан якунланди. Спортчи майдонга чиқиб, биринчи тўпни ўз отасига оширди.
Амалдаги рекорддан бир неча баробар ошди
Ушбу уриниш эркаклар ўртасида энг узоқ крикет боулинг югуриш масофаси бўйича Гиннес рекордини янгилаш мақсадида амалга оширилди.
Аввалги рекорд 15 милни ташкил этган. Бодеанонинг 62 миллик югуриши эса мавжуд кўрсаткичдан анча ошиб кетган.
Бироқ янги натижа ҳозирча расмий рекорд сифатида тасдиқланмаган. Бунинг учун Гиннеснинг рекордлар китоби ташкилоти текширув жараёнини якунлаши керак. Бодеано ўз уринишига оид далилларни тақдим этган ва энди улар ташкилот мутахассислари томонидан кўриб чиқилади.
Югуриш орқали хайрли мақсад ҳам қўллаб-қувватланди
Бодеанонинг ғайриоддий синови фақат спортда рекорд ўрнатиш билан чекланмади. У мазкур тадбир орқали The Ruth Strauss Foundation саратонга қарши кураш хайрия жамғармаси учун маблағ тўплашни ҳам мақсад қилган.
Натижада қарийб 6 минг фунт стерлинг хайрия маблағи йиғилди.
Югуришни якунлаганидан кейин Бодеано ушбу сафар уни жуда ҳолдан тойдиргани ва уйқусиз қолдирганини тан олди. Шунга қарамай, хайрли мақсад йўлидаги ҳаракат машаққатни арзирли қилганини таъкидлади.
Унинг йўли инглиз крикети тарихида муҳим ўрин тутувчи Lord’s майдонида тонг отишидан олдин бошланган. Кейин у Лондон орқали ҳаракатланиб, Суррей ҳудудига йўл олган.
Узоқ соатлар ва кучли чарчоққа қарамасдан, спортчи бутун йўл давомида крикет тўпини қўлида сақлаб, рекорд уриниши учун белгиланган шартларга амал қилган.
…