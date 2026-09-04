Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлари

·31·Дунё
Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлари

Россияда оғир хасталикка чалинган болаларга ёрдам берувчи машҳур «Дом с маяком» («Маёқли уй») хайрия жамғармаси асосчиси ва раҳбари Лида Мониавага нисбатан очилган жиноий иш бўйича дастлабки суд мажлиси якунланди. Россия армияси ҳақида «фейк» тарқатганликда айбланаётган таниқли жамоат арбобини тергов органи СИЗОга (тергов изоляторига) қамашни сўрамади. Суд унга нисбатан муайян ҳаракатларни чеклаш тарзидаги эҳтиёт чорасини белгилади. Мазкур жараён кенг жамоатчилик ва инсон ҳуқуқлари фаолларининг катта эътибори марказида бўлди.

Суд зали олдидаги юзлаб одамлар ва белгиланган қатъий чекловлар

Суд биноси атрофида хайрия фонди раҳбарини қўллаб-қувватлаш учун турли ҳисоб-китобларга кўра 200 дан 400 нафаргача фуқаро, кўнгиллилар ва ҳамкасблар тўпланди. Ушбу улкан жамоатчилик қўллови фонида чиқарилган қарорга кўра, Мониавага нисбатан қуйидаги жиддий чекловлар ўрнатилди:

  • Тунги ҳаракатланиш тақиқи: Унга кечки соат 20:00 дан эрталабки 08:00 га қадар уйдан кўчага чиқиш қатъиян тақиқланди;

  • Ахборот блокланиши: Лида Мониавага интернетдан фойдаланиш ман этилди;

  • Гувоҳлар билан алоқа чекловлари: Жиноий иш бўйича ўтаётган гувоҳлар билан ҳар қандай кўринишда мулоқот қилиш чекланди.

«Мен урушга қаршиман ва айбимни тан олмайман»: Мониаванинг очиқ баёноти

Жиноий иш очилишига жамоат фаолининг 2023 йил 24 февраль куни ўзининг Telegram-каналида эълон қилган пости сабаб бўлган. Мониава қўйилган айбловларни мутлақо тан олмаяпти:

  • Сўроқдаги босимлар: Суд биносидан чиққан хайриячи сўроқ пайтида терговчилар уни айбига иқрор бўлишга кўндиришга уринишганини очиқлади;

  • Ўзгармас позиция: «Мен урушга қаршиман, ўзимни айбдор деб ҳис қилмайман ва бу уруш тезроқ тугашини хоҳлайман», — дея баёнот берди Мониава журналистлар қаршисида.

Адвокат изоҳи: Тергов нега тўсатдан чекинди?

Ҳуқуқ ҳимоячиси ва Мониаванинг адвокати Михаил Бирюковнинг сўзларига кўра, тергов органининг СИЗОга қамаш ҳақида илтимоснома киритмагани ҳимоя томони учун «мутлақо кутилмаган ҳолат» бўлди:

  • Кечаги режанинг бекор қилиниши: Ҳимоячига кўра, яқин вақтгача терговчилар уни қамоққа олишни сўраш ниятида бўлган;

  • Жамоатчиликнинг кучли овози: «Катта эҳтимол билан ҳокимиятнинг Лидияга нисбатан ҳаракатларига қарши кўтарилган норозилик ва жамоатчилик ғазаби ўз таъсирини кўрсатди. Менимча, бу жамоатчилик бирдамлиги чиндан ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этган кам сонли ҳолатлардан биридир», — деди адвокат.

Оғир бемор болалар ва уларнинг оилаларига йиллар давомида ҳаётий ёрдам кўрсатиб келаётган жамғарма раҳбарига нисбатан суд жараёни халқаро ва Россия фуқаролик жамияти томонидан синчковлик билан кузатилмоқда.

Сизнингча, оғир хаста болаларга нажот улашиб келаётган хайриячиларнинг сиёсий фикрлари учун таъқиб қилиниши тўғрими? Жамоатчиликнинг якдиллиги ва кенг қўллаб-қувватлови давлат қарорларини ўзгартиришга қодирми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирдиБугун, 08:36«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақидаБугун, 08:17Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиКрасноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиБугун, 08:04Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиКеча, 22:47Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Кеча, 22:23724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолдиКеча, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди