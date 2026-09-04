Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлари
Россияда оғир хасталикка чалинган болаларга ёрдам берувчи машҳур «Дом с маяком» («Маёқли уй») хайрия жамғармаси асосчиси ва раҳбари Лида Мониавага нисбатан очилган жиноий иш бўйича дастлабки суд мажлиси якунланди. Россия армияси ҳақида «фейк» тарқатганликда айбланаётган таниқли жамоат арбобини тергов органи СИЗОга (тергов изоляторига) қамашни сўрамади. Суд унга нисбатан муайян ҳаракатларни чеклаш тарзидаги эҳтиёт чорасини белгилади. Мазкур жараён кенг жамоатчилик ва инсон ҳуқуқлари фаолларининг катта эътибори марказида бўлди.
Суд зали олдидаги юзлаб одамлар ва белгиланган қатъий чекловлар
Суд биноси атрофида хайрия фонди раҳбарини қўллаб-қувватлаш учун турли ҳисоб-китобларга кўра 200 дан 400 нафаргача фуқаро, кўнгиллилар ва ҳамкасблар тўпланди. Ушбу улкан жамоатчилик қўллови фонида чиқарилган қарорга кўра, Мониавага нисбатан қуйидаги жиддий чекловлар ўрнатилди:
Тунги ҳаракатланиш тақиқи: Унга кечки соат 20:00 дан эрталабки 08:00 га қадар уйдан кўчага чиқиш қатъиян тақиқланди;
Ахборот блокланиши: Лида Мониавага интернетдан фойдаланиш ман этилди;
Гувоҳлар билан алоқа чекловлари: Жиноий иш бўйича ўтаётган гувоҳлар билан ҳар қандай кўринишда мулоқот қилиш чекланди.
«Мен урушга қаршиман ва айбимни тан олмайман»: Мониаванинг очиқ баёноти
Жиноий иш очилишига жамоат фаолининг 2023 йил 24 февраль куни ўзининг Telegram-каналида эълон қилган пости сабаб бўлган. Мониава қўйилган айбловларни мутлақо тан олмаяпти:
Сўроқдаги босимлар: Суд биносидан чиққан хайриячи сўроқ пайтида терговчилар уни айбига иқрор бўлишга кўндиришга уринишганини очиқлади;
Ўзгармас позиция: «Мен урушга қаршиман, ўзимни айбдор деб ҳис қилмайман ва бу уруш тезроқ тугашини хоҳлайман», — дея баёнот берди Мониава журналистлар қаршисида.
Адвокат изоҳи: Тергов нега тўсатдан чекинди?
Ҳуқуқ ҳимоячиси ва Мониаванинг адвокати Михаил Бирюковнинг сўзларига кўра, тергов органининг СИЗОга қамаш ҳақида илтимоснома киритмагани ҳимоя томони учун «мутлақо кутилмаган ҳолат» бўлди:
Кечаги режанинг бекор қилиниши: Ҳимоячига кўра, яқин вақтгача терговчилар уни қамоққа олишни сўраш ниятида бўлган;
Жамоатчиликнинг кучли овози: «Катта эҳтимол билан ҳокимиятнинг Лидияга нисбатан ҳаракатларига қарши кўтарилган норозилик ва жамоатчилик ғазаби ўз таъсирини кўрсатди. Менимча, бу жамоатчилик бирдамлиги чиндан ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этган кам сонли ҳолатлардан биридир», — деди адвокат.
Оғир бемор болалар ва уларнинг оилаларига йиллар давомида ҳаётий ёрдам кўрсатиб келаётган жамғарма раҳбарига нисбатан суд жараёни халқаро ва Россия фуқаролик жамияти томонидан синчковлик билан кузатилмоқда.
Сизнингча, оғир хаста болаларга нажот улашиб келаётган хайриячиларнинг сиёсий фикрлари учун таъқиб қилиниши тўғрими? Жамоатчиликнинг якдиллиги ва кенг қўллаб-қувватлови давлат қарорларини ўзгартиришга қодирми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…