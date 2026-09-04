«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида
Россия Федерацияси Давлат Думаси вице-спикери ҳамда ҳукмрон «Единая Россия» партиясининг етакчи вакилларидан бири Петр Толстой мамлакат фуқаролари турмуш даражасини яхшилаган қонунлар ҳақидаги саволга кутилмаган ва ижтимоий тармоқларда катта резонанс уйғотган жавоб берди. Сиёсатчи мухолифат вакили билан мунозарада қўшилган қиймат солиғининг (ҚҚС / НДС) оширилиши ҳамда шаҳарлардаги хорижий тиллардаги пешлавҳаларнинг тақиқланишини аҳоли манфаатига хизмат қилган энг муҳим ташаббуслар сирасига киритди. Унинг тил чекловларига берган изоҳи эса жамоатчилик эътиборини янада тортди.
Бондаренконинг саволи ва Толстойнинг баҳсли танлови
Россиялик сиёсатчи ва КПРФ аъзоси Николай Бондаренко Толстойга тўғридан-тўғри савол билан мурожаат қилиб, «Единая Россия» томонидан илгари сурилган ва чиндан ҳам «оддий фуқароларнинг аҳволини яхшилаган учта кучли қонун»ни санаб беришни сўради:
Солиқ юкининг оширилиши: Толстой биринчи навбатда Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришлар, жумладан аҳоли учун товар ва хизматлар нархига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган ҚҚС ставкасининг оширилишини фуқаролар фойдасига ишлаган қадам сифатида кўрсатди;
Хорижий пешлавҳалар чекловлари: Иккинчи муҳим ташаббус сифатида у савдо шохобчалари, кўча рекламалари ва пешлавҳаларда чет тилларидан (асосан инглиз тилидан) фойдаланишни чекловчи ҳамда рус тилидаги ёзувларни мажбурий қилувчи қонунни қайд этди.
«Колония эмасмиз»: Иқтисодий реаллик ва мафкура тўқнашуви
Чет тилидаги ёзувларни чеклаш тўғрисидаги қонун фуқаролар ҳаётини қандай қилиб яхшилаганини изоҳлар экан, вице-спикер очиқ ва шов-шувли эътирофни билдирди:
«Одамлар бой бўлмади»: «Одамлар бундан бойиб қолмади, лекин биз энди ўзимизни мустамлакадек (колониядек) ҳис қилмай қўйдик», — дея таъкидлади Толстой.
Мазкур фикр ижтимоий тармоқлар ва сиёсий доираларда қизғин баҳсларга йўл очди. Танқидчилар истеъмол нархлари ўсиб, солиқ босими кучайган бир даврда иқтисодий муаммоларни рамзий чекловлар билан изоҳлаш одамларнинг реал турмуш сифатини оширмаслигини таъкидламоқда. Ўз навбатида, миллий-консерватив доиралар бу каби қарорларни давлат суверенитети ва ўзликни ҳимоя қилишда зарур қадам сифатида баҳоламоқда.
Сизнингча, кўчалардаги хорижий тилдаги пешлавҳаларни тақиқлаш чиндан ҳам миллий ўзликни мустаҳкамлайдими ёки оддий аҳоли учун энг асосийси реал даромадлар ва арзончиликми? Солиқларнинг ошишини фуқаролар турмушини «яхшиловчи қонун» деб баҳолашга қандай қарайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…