«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида

·1·Дунё
«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида

Россия Федерацияси Давлат Думаси вице-спикери ҳамда ҳукмрон «Единая Россия» партиясининг етакчи вакилларидан бири Петр Толстой мамлакат фуқаролари турмуш даражасини яхшилаган қонунлар ҳақидаги саволга кутилмаган ва ижтимоий тармоқларда катта резонанс уйғотган жавоб берди. Сиёсатчи мухолифат вакили билан мунозарада қўшилган қиймат солиғининг (ҚҚС / НДС) оширилиши ҳамда шаҳарлардаги хорижий тиллардаги пешлавҳаларнинг тақиқланишини аҳоли манфаатига хизмат қилган энг муҳим ташаббуслар сирасига киритди. Унинг тил чекловларига берган изоҳи эса жамоатчилик эътиборини янада тортди.

Бондаренконинг саволи ва Толстойнинг баҳсли танлови

Россиялик сиёсатчи ва КПРФ аъзоси Николай Бондаренко Толстойга тўғридан-тўғри савол билан мурожаат қилиб, «Единая Россия» томонидан илгари сурилган ва чиндан ҳам «оддий фуқароларнинг аҳволини яхшилаган учта кучли қонун»ни санаб беришни сўради:

  • Солиқ юкининг оширилиши: Толстой биринчи навбатда Солиқ кодексига киритилган ўзгартиришлар, жумладан аҳоли учун товар ва хизматлар нархига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатадиган ҚҚС ставкасининг оширилишини фуқаролар фойдасига ишлаган қадам сифатида кўрсатди;

  • Хорижий пешлавҳалар чекловлари: Иккинчи муҳим ташаббус сифатида у савдо шохобчалари, кўча рекламалари ва пешлавҳаларда чет тилларидан (асосан инглиз тилидан) фойдаланишни чекловчи ҳамда рус тилидаги ёзувларни мажбурий қилувчи қонунни қайд этди.

«Колония эмасмиз»: Иқтисодий реаллик ва мафкура тўқнашуви

Чет тилидаги ёзувларни чеклаш тўғрисидаги қонун фуқаролар ҳаётини қандай қилиб яхшилаганини изоҳлар экан, вице-спикер очиқ ва шов-шувли эътирофни билдирди:

  • «Одамлар бой бўлмади»: «Одамлар бундан бойиб қолмади, лекин биз энди ўзимизни мустамлакадек (колониядек) ҳис қилмай қўйдик», — дея таъкидлади Толстой.

Мазкур фикр ижтимоий тармоқлар ва сиёсий доираларда қизғин баҳсларга йўл очди. Танқидчилар истеъмол нархлари ўсиб, солиқ босими кучайган бир даврда иқтисодий муаммоларни рамзий чекловлар билан изоҳлаш одамларнинг реал турмуш сифатини оширмаслигини таъкидламоқда. Ўз навбатида, миллий-консерватив доиралар бу каби қарорларни давлат суверенитети ва ўзликни ҳимоя қилишда зарур қадам сифатида баҳоламоқда.

Сизнингча, кўчалардаги хорижий тилдаги пешлавҳаларни тақиқлаш чиндан ҳам миллий ўзликни мустаҳкамлайдими ёки оддий аҳоли учун энг асосийси реал даромадлар ва арзончиликми? Солиқларнинг ошишини фуқаролар турмушини «яхшиловчи қонун» деб баҳолашга қандай қарайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиКрасноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиБугун, 08:04Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиКеча, 22:47Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Кеча, 22:23724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолдиКеча, 20:07Гренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиГренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиКеча, 19:20СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиКеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди