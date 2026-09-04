Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфи

·5·Маданият
Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфи

Дунёга машҳур испан хонандаси, миллионлаб қалбларни забт этган жаҳон поп-мусиқаси юлдузи Энрике Иглесиас Қозоғистонга етиб келди. Халқаро аэропортда машҳур санъаткорни унинг ашаддий ихлосмандлари, маҳаллий меҳмондорчилик вакиллари ҳамда ташкилотчилар катта ҳаяжон ва байрамона кайфиятда кутиб олишди. Ижтимоий тармоқларда хонанданинг аэропорт терминалидан чиқиб келиши ва мухлислари билан самимий мулоқоти акс этган видео ҳамда суратлар яшин тезлигида тарқалиб, минтақа бўйлаб катта шов-шувга сабаб бўлди.

Картон суратли мухлислар ва «Келу / Arrival» залидаги ҳаяжон

Энрике Иглесиаснинг ташрифига мухлислар ўзгача ижодий ёндашув билан тайёргарлик кўришди:

  • Картон тимсол билан кутиб олиш: Санъаткорни кутиб олиш учун келган қизлар хонанданинг смокинг кийган ҳаётий катталикдаги картон суратларини кўтариб олиб, аэропорт ҳудудида эсдалик видеоларини суратга олишди;

  • «Келу / Arrival» эшикларидан чиқиш: Хонанда терминал эшикларидан чиқиб келиши билан аэропортда ҳақиқий байрам муҳити юзага келди. Уни кутиб олишга чиққан расмий шахслар ва жамоа хонандани қизғин қарши олди;

  • Мухлислар бахти: Иглесиас чарчоққа қарамай, мухлисларининг олдига шахсан келиб, улар билан бирга суратга тушди, селфиларга жилмайиб туҳфа берди ва ўз муҳаббатини изҳор қилганларга миннатдорчилик билдирди.

Оддийлик ва машҳур услуб: Энрикенинг қиёфаси

Жаҳон юлдузи ўзига хос ва таниш имижда мухлислар қаршисида намоён бўлди:

  • Спорт-кэжуал стили: Энрике кундалик ва қулай кўринишда — тўқ яшил рангдаги енгил куртка (ветровка), бўйнига ўралган қулай шарф ва кўзларини тўсиб турган қора кўзойнакда эди;

  • Ўзгармас бош кийим: Санъаткорнинг ташриф қоғозига айланган машҳур бейсболкаси ҳам бошида бўлиб, унинг маҳобатли ва айни вақтда жуда камтарин кўриниши мухлисларда илиқ таассурот қолдирди;

  • Самимий муносабат: Юлдузлик касалидан мутлақо йироқ бўлган Энрике қўриқчилар қуршовида бўлса-да, қўлларини силкитиб, ҳар бир мухлисига алоҳида эътибор ва табассум улашишга интилди.

Марказий Осиёда Иглесиас ижодига бўлган қизиқиш

«Bailando», «Hero», «Ring My Bells», «Tonight» каби ўнлаб бебаҳо хитлари билан дунё мусиқа чартларини забт этган Энрике Иглесиаснинг Марказий Осиёдаги мухлислар аудиторияси бениҳоя катта. Унинг Қозоғистонга ташрифи минтақадаги йирик маданий воқелик сифатида баҳоланмоқда ва бу бутун ҳудуддаги мусиқа ихлосмандларининг эътиборини ўзига тортди.

Сиз Энрике Иглесиаснинг қайси таронасини кўпроқ севиб тинглайсиз? Жаҳон юлдузининг Марказий Осиё турнеси доирасида Ўзбекистонга ҳам ташриф буюриб, Тошкентда катта яккахон концерт беришини хоҳлармидингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 07:08Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Кеча, 15:31Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Кеча, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Кеча, 14:06 Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео) Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)Кеча, 13:44Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Кеча, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар