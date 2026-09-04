Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфи
Дунёга машҳур испан хонандаси, миллионлаб қалбларни забт этган жаҳон поп-мусиқаси юлдузи Энрике Иглесиас Қозоғистонга етиб келди. Халқаро аэропортда машҳур санъаткорни унинг ашаддий ихлосмандлари, маҳаллий меҳмондорчилик вакиллари ҳамда ташкилотчилар катта ҳаяжон ва байрамона кайфиятда кутиб олишди. Ижтимоий тармоқларда хонанданинг аэропорт терминалидан чиқиб келиши ва мухлислари билан самимий мулоқоти акс этган видео ҳамда суратлар яшин тезлигида тарқалиб, минтақа бўйлаб катта шов-шувга сабаб бўлди.
Картон суратли мухлислар ва «Келу / Arrival» залидаги ҳаяжон
Энрике Иглесиаснинг ташрифига мухлислар ўзгача ижодий ёндашув билан тайёргарлик кўришди:
Картон тимсол билан кутиб олиш: Санъаткорни кутиб олиш учун келган қизлар хонанданинг смокинг кийган ҳаётий катталикдаги картон суратларини кўтариб олиб, аэропорт ҳудудида эсдалик видеоларини суратга олишди;
«Келу / Arrival» эшикларидан чиқиш: Хонанда терминал эшикларидан чиқиб келиши билан аэропортда ҳақиқий байрам муҳити юзага келди. Уни кутиб олишга чиққан расмий шахслар ва жамоа хонандани қизғин қарши олди;
Мухлислар бахти: Иглесиас чарчоққа қарамай, мухлисларининг олдига шахсан келиб, улар билан бирга суратга тушди, селфиларга жилмайиб туҳфа берди ва ўз муҳаббатини изҳор қилганларга миннатдорчилик билдирди.
Оддийлик ва машҳур услуб: Энрикенинг қиёфаси
Жаҳон юлдузи ўзига хос ва таниш имижда мухлислар қаршисида намоён бўлди:
Спорт-кэжуал стили: Энрике кундалик ва қулай кўринишда — тўқ яшил рангдаги енгил куртка (ветровка), бўйнига ўралган қулай шарф ва кўзларини тўсиб турган қора кўзойнакда эди;
Ўзгармас бош кийим: Санъаткорнинг ташриф қоғозига айланган машҳур бейсболкаси ҳам бошида бўлиб, унинг маҳобатли ва айни вақтда жуда камтарин кўриниши мухлисларда илиқ таассурот қолдирди;
Самимий муносабат: Юлдузлик касалидан мутлақо йироқ бўлган Энрике қўриқчилар қуршовида бўлса-да, қўлларини силкитиб, ҳар бир мухлисига алоҳида эътибор ва табассум улашишга интилди.
Марказий Осиёда Иглесиас ижодига бўлган қизиқиш
«Bailando», «Hero», «Ring My Bells», «Tonight» каби ўнлаб бебаҳо хитлари билан дунё мусиқа чартларини забт этган Энрике Иглесиаснинг Марказий Осиёдаги мухлислар аудиторияси бениҳоя катта. Унинг Қозоғистонга ташрифи минтақадаги йирик маданий воқелик сифатида баҳоланмоқда ва бу бутун ҳудуддаги мусиқа ихлосмандларининг эътиборини ўзига тортди.
Сиз Энрике Иглесиаснинг қайси таронасини кўпроқ севиб тинглайсиз? Жаҳон юлдузининг Марказий Осиё турнеси доирасида Ўзбекистонга ҳам ташриф буюриб, Тошкентда катта яккахон концерт беришини хоҳлармидингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…