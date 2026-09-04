Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентлар
Европанинг топ-лигаларида ёзги трансфер ойнаси расман ёпилди, бироқ клублар учун таркибни кучайтириш имконияти ҳали бутунлай тугагани йўқ. Халқаро футбол қоидаларига кўра, шартномаси тугаб, эркин агент мақомида бўлган ўйинчилар трансфер ойнасидан ташқари пайтда ҳам исталган жамоа билан эркин шартнома имзолаши мумкин. Британиянинг нуфузли BBC нашри айни пайтда расмий клуби бўлмаган, аммо ҳар қандай гранднинг эътиборини торта оладиган жаҳон футболи юлдузлари рўйхатини эълон қилди.
Ушбу рўйхатдан «Олтин тўп» соҳиблари, Чемпионлар Лигаси кўп карра ғолиблари ва яқин ўтмишнинг энг қимматбаҳо трансферлари ўрин олган.
«Реал» афсоналари ва «Олтин тўп» эгаси: Ҳимоя ва ҳужум гигантлари
Рўйхатнинг энг шов-шувли қисмини яқин вақтгача Мадриднинг «Реал» клуби рамзи бўлган фахрийлар ташкил этмоқда:
Карим Бензема (охирги клуби — «Ал Ҳилол»): 2022 йилги «Олтин тўп» соҳиби Саудия Арабистонидаги саргузаштидан сўнг яна эркин агент мақомига қайтди. Франциялик тўпурарнинг тажрибаси ҳужумчи излаётган ҳар қандай жамоа учун катта бойлик;
Серхио Рамос («Монтеррей»): «Қироллик клуби»нинг собиқ сардори Мексика чемпионатидаги фаолиятини якунлаб, янги чақирувларга очиқ эканини билдирмоқда;
Даниэл Карвахал («Реал»): Мадрид клубининг кўп йиллик асосий ўнг қанот ҳимоячиси ҳам шартномаси тугагач, ҳозирча янги клуб танламади;
Давид Алаба («Реал Мадрид»): Австриялик универсал ҳимоячи эркин агент бозорининг энг кучли номзодларидан бири бўлиб турибди.
Қайта тикланиш ва янги имконият излаётган юлдузлар: Санчо, Погба ва Стерлинг
Бир неча йил олдин Европа трансфер бозорини ларзага солган, юз миллионлаб еврога баҳоланган юлдузлар ҳам янги бошпана изламоқда:
Пол Погба («Монако»): Дисквалификациядан сўнг яна катта футболга қайтган франциялик жаҳон чемпиони эркин агент сифатида топ-лигаларга йўл изламоқда;
Жейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»): «МЮ» билан шартномавий масалаларини ҳал этган вингер фаолиятини қайта жонлантириш учун қулай таклифларни кутмоқда;
Раҳим Стерлинг («Фейеноорд»): Англия миллий жамоаси собиқ юлдузи Нидерландиядаги фаолиятидан сўнг янги вариантларни кўриб чиқмоқда;
Антони Марсиал («Монтеррей»): Франциялик ҳужумчи ҳам эркин футболчилар сафида турибди.
Маҳорат ва креативлик: Коутинио, Хамес ва бошқа машҳур номлар
Бундан ташқари, рўйхатдан турли йилларда жаҳон футболи элитасида ёрқин из қолдирган қатор маҳорат эгалари ҳам жой олган:
Филиппе Коутинио («Васко да Гама») ва Хамес Родригес («Миннесота»): Икки лотин америкалик плеймейкер ҳамон майдонни кўриш ва ноодатий паслар бериш бўйича юқори савияни сақлаб турибди;
Риёз Маҳрез («Ал Аҳли»): «Манчестер Сити» собиқ юлдузи Саудиядан сўнг яна танлов остонасида турибди;
Жейми Варди («Кремонезе»): АПЛ афсонаси ва ҳақиқий гол сезиш инстинктига эга тажрибали форвард;
Александр Зинченко («Аякс»): Чап қанот ва яримҳимояда бирдек ўйнай оладиган универсал легионер;
Деле Алли («Комо»): Италиядаги уринишлардан сўнг ўз салоҳиятини яна қайта исботлашга бел боғлаган инглиз футболчиси.
Эркин агентлар бозори айниқса мавсум давомида футболчилари жароҳат олиб, кутилмаган муаммоларга дуч келадиган топ-клублар учун муҳим нажот манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Сизнингча, ушбу эркин агентлардан қайси бири ҳали ҳам Европанинг гранд жамоаларида асосий таркибда бемалол ўйнай олади? Карим Бензема ёки Серхио Рамос каби юлдузларни Осиё ёхуд Ўзбекистон клубларида кўришни тасаввур қила оласизми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…