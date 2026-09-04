Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентлар

·5·Спорт
Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентлар

Европанинг топ-лигаларида ёзги трансфер ойнаси расман ёпилди, бироқ клублар учун таркибни кучайтириш имконияти ҳали бутунлай тугагани йўқ. Халқаро футбол қоидаларига кўра, шартномаси тугаб, эркин агент мақомида бўлган ўйинчилар трансфер ойнасидан ташқари пайтда ҳам исталган жамоа билан эркин шартнома имзолаши мумкин. Британиянинг нуфузли BBC нашри айни пайтда расмий клуби бўлмаган, аммо ҳар қандай гранднинг эътиборини торта оладиган жаҳон футболи юлдузлари рўйхатини эълон қилди.

Ушбу рўйхатдан «Олтин тўп» соҳиблари, Чемпионлар Лигаси кўп карра ғолиблари ва яқин ўтмишнинг энг қимматбаҳо трансферлари ўрин олган.

«Реал» афсоналари ва «Олтин тўп» эгаси: Ҳимоя ва ҳужум гигантлари

Рўйхатнинг энг шов-шувли қисмини яқин вақтгача Мадриднинг «Реал» клуби рамзи бўлган фахрийлар ташкил этмоқда:

  • Карим Бензема (охирги клуби — «Ал Ҳилол»): 2022 йилги «Олтин тўп» соҳиби Саудия Арабистонидаги саргузаштидан сўнг яна эркин агент мақомига қайтди. Франциялик тўпурарнинг тажрибаси ҳужумчи излаётган ҳар қандай жамоа учун катта бойлик;

  • Серхио Рамос («Монтеррей»): «Қироллик клуби»нинг собиқ сардори Мексика чемпионатидаги фаолиятини якунлаб, янги чақирувларга очиқ эканини билдирмоқда;

  • Даниэл Карвахал («Реал»): Мадрид клубининг кўп йиллик асосий ўнг қанот ҳимоячиси ҳам шартномаси тугагач, ҳозирча янги клуб танламади;

  • Давид Алаба («Реал Мадрид»): Австриялик универсал ҳимоячи эркин агент бозорининг энг кучли номзодларидан бири бўлиб турибди.

Қайта тикланиш ва янги имконият излаётган юлдузлар: Санчо, Погба ва Стерлинг

Бир неча йил олдин Европа трансфер бозорини ларзага солган, юз миллионлаб еврога баҳоланган юлдузлар ҳам янги бошпана изламоқда:

  • Пол Погба («Монако»): Дисквалификациядан сўнг яна катта футболга қайтган франциялик жаҳон чемпиони эркин агент сифатида топ-лигаларга йўл изламоқда;

  • Жейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»): «МЮ» билан шартномавий масалаларини ҳал этган вингер фаолиятини қайта жонлантириш учун қулай таклифларни кутмоқда;

  • Раҳим Стерлинг («Фейеноорд»): Англия миллий жамоаси собиқ юлдузи Нидерландиядаги фаолиятидан сўнг янги вариантларни кўриб чиқмоқда;

  • Антони Марсиал («Монтеррей»): Франциялик ҳужумчи ҳам эркин футболчилар сафида турибди.

Маҳорат ва креативлик: Коутинио, Хамес ва бошқа машҳур номлар

Бундан ташқари, рўйхатдан турли йилларда жаҳон футболи элитасида ёрқин из қолдирган қатор маҳорат эгалари ҳам жой олган:

  • Филиппе Коутинио («Васко да Гама») ва Хамес Родригес («Миннесота»): Икки лотин америкалик плеймейкер ҳамон майдонни кўриш ва ноодатий паслар бериш бўйича юқори савияни сақлаб турибди;

  • Риёз Маҳрез («Ал Аҳли»): «Манчестер Сити» собиқ юлдузи Саудиядан сўнг яна танлов остонасида турибди;

  • Жейми Варди («Кремонезе»): АПЛ афсонаси ва ҳақиқий гол сезиш инстинктига эга тажрибали форвард;

  • Александр Зинченко («Аякс»): Чап қанот ва яримҳимояда бирдек ўйнай оладиган универсал легионер;

  • Деле Алли («Комо»): Италиядаги уринишлардан сўнг ўз салоҳиятини яна қайта исботлашга бел боғлаган инглиз футболчиси.

Эркин агентлар бозори айниқса мавсум давомида футболчилари жароҳат олиб, кутилмаган муаммоларга дуч келадиган топ-клублар учун муҳим нажот манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Сизнингча, ушбу эркин агентлардан қайси бири ҳали ҳам Европанинг гранд жамоаларида асосий таркибда бемалол ўйнай олади? Карим Бензема ёки Серхио Рамос каби юлдузларни Осиё ёхуд Ўзбекистон клубларида кўришни тасаввур қила оласизми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаМиржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаБугун, 05:43«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлариБугун, 05:38Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Кеча, 23:03Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиНурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиКеча, 22:59Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)