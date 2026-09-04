"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби
Ўзбек шоу-бизнеси ва ҳажв оламида анъанавий саҳна қизиқчилиги ҳамда интернет тармоқларини эгаллаган янги авлод — вайнерлар ўртасидаги норасмий рақобат узоқ вақтдан бери қизғин муҳокама қилинади. Ижтимоий тармоқларда бир дақиқалик видеолар трендга чиққан бир даврда, кўпчилик блогерлар эски мактаб вакилларининг мухлисларини тортиб олмоқдами, деган савол долзарб бўлиб қолмоқда. Таниқли сўз устаси ва қизиқчи Аваз Охун журналистнинг шу мазмундаги саволига жавоб берар экан, интернет қаҳрамонлари билан муносабати ва ижодий даражалар фарқи ҳақида кескин ва очиқ баёнот берди.
«Бизнинг ҳазилларни саҳналаштиришади»: Аваз Охуннинг фикри
Қизиқчининг таъкидлашича, ижтимоий тармоқлардаги қисқа видеолар унинг аудиториясига заррача бўлса-да таъсир ўтказмаган ва бу борада ҳеч қандай хавотир йўқ:
«Хаёлига ҳам келмайди»: Журналистнинг «Уэйнрлар сизнинг мухлисларингизни олиб қўйдими?» деган саволига санъаткор қисқа ва дадил жавоб қайтарди: «Мен ўйлаган нарса уларнинг хаёлига ҳам келмайди. Улар умуман бошқача йўналишда»;
Ғояларнинг кўчирилиши: Сўз устаси айрим вайнерлар саҳнадаги тайёр чиқишлардан фойдаланаётганини кузатганини очиқлади: «Қайтанга бир-иккитасида кўрдим — бизнинг ҳазилларимиздаги воқеликларни ўзларича саҳналаштириб чиқишган»;
Мустақил ижодий услуб: Ҳажвиячи ўзининг мавзу танлаш, жамиятнинг нозик иллатларини кузатиш ва мушоҳадали монологлар яратишдаги услуби енгил ва юзаки интернет контентидан тубдан фарқ қилишига ишора қилди.
«Нонимиз яримта бўлди»: Бошқа гуруҳларнинг нолиши ва «бошқа маҳалла» фарқи
Аваз Охун ҳажв соҳасида фаолият юритаётган айрим ҳамкасбларининг шикоятларини тилга олиб, ўз позициясини аниқ баён қилди:
Ҳамкасбларнинг эътирози: «Қизиқчи гуруҳлар бор-ку, ўшалардан бири айтяпти: “Вайнлар чиқиб, бизнинг нонимиз яримта бўлди. Биз ўйлаб турган нарсани булар чайнаб қўйяпти”. Шунақа гапларни кўп эшитганман»;
«Улар бошқа маҳаллада яшайди»: Сўз устаси бу каби шикоятларга қўшилмаслигини, ҳақиқий саҳна санъати ва ижтимоий тармоқ трендлари мутлақо бошқа-бошқа аудиторияга эга эканини билдирди: «Худога шукр, бизга уларнинг умуман, мутлақо алоқаси йўқ. Улар бошқа маҳаллада туришади».
Аваз Охуннинг фикрлари шуни кўрсатадики, жонли залда минглаб томошабинларни соатлаб кулишга ва ўйлашга чорлай оладиган профессионал стендап санъати алгоритмларга мослашган тезкор контентдан ўз мустақил мавқейини мустаҳкам сақлаб қолмоқда.
Сизнингча, Аваз Охун ҳақми: замонавий вайнерлар саҳна қизиқчилари билан рақобатлаша олмайдими ёки янги авлод ҳазили томошабинларга кўпроқ манзур бўлмоқдами? Бугун кимнинг ҳажвида маъно ва чуқурлик юқорироқ — анъанавий қизиқчилардами ёки блогерларда? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…