«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари

·5·Жамият
«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари

Тошкент шаҳри Сергели туманидаги оилавий поликлиникалардан бирида вояга етмаган болага ногиронликни расмийлаштириш учун тиббиёт ходими томонидан очиқчасига пул талаб қилингани кенг жамоатчиликда катта норозилик ва резонанс уйғотди. Таниқли актёр ва ижтимоий тармоқ фаоли Мусулмон Юнусов ўзининг вояга етмаган қизининг қонуний ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида дуч келган ноқонуний таъмагирлик ҳақида ошкор қилди.

Санъаткорнинг таъкидлашича, туман оилавий поликлиникаси ҳамшираси унинг қизига ногиронлик мақомини расмийлаштириб бериш эвазига 300 АҚШ доллари талаб қилган.

«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Шов-шувли баёнот тафсилотлари

Актёр Мусулмон Юнусов ижтимоий тармоқлар орқали мазкур ҳолатни жамоатчиликка маълум қилар экан, қуйи бўғиндаги тиббиёт ва ижтимоий таъминот тизимидаги коррупциявий иллатларни қаттиқ қоралади:

  • Очиқ таъмагирлик: Бемор ва ёрдамга муҳтож боланинг қонуний ҳуқуқларини расмийлаштириш учун поликлиника ходимаси ҳеч қандай тортинмасдан аниқ сумма — 300 доллар пора сўраган;

  • Санъаткорнинг эътирози: Юнусов бундай ноқонуний талабга бўйсунмаслигини, оддий аҳоли ҳам тизимдаги мана шундай тўсиқлар ва бюрократиядан йиллар давомида азият чекаётганини қайд этди;

  • Жамоатчилик ғазаби: Тармоқ фойдаланувчилари болалар ва имконияти чекланган шахсларнинг нафақаси ҳисобидан манфаат кўрмоқчи бўлган ходимларнинг хатти-ҳаракатини кескин танқид остига олди.

Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат: Шахсий назорат ва туман хизматларини текшириш талаби

Актёр мазкур вазиятни шунчаки қолдирмаслик мақсадида тўғридан-тўғри давлатнинг юқори ижтимоий тузилмасига юзланди:

  • Оммавий чақириқ: Мусулмон Юнусов Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари Шаҳноза Мирзиёевага очиқ расмий мурожаат билан чиқди;

  • Шахсий назорат сўрови: Санъаткор мазкур вазиятни шахсан назоратга олишни, Сергели туманидаги оилавий поликлиника ва унга алоқадор ижтимоий-тиббий хизматлар фаолиятини кенг кўламли текширувдан ўтказишни илтимос қилди;

  • Тизимдаги қатъий ислоҳотлар зарурати: Мамлакатда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим қадамлар ташланаётган бир пайтда, жойлардаги бу каби суиистеъмолчиликлар тизимга бўлган ишончга путур етказмоқда.

Мазкур воқеа Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳамда Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тиббиёт муассасаларида ногиронликни белгилаш жараёнининг шаффофлигини кучайтиришни тақозо этади.

Сизнингча, ногиронликни расмийлаштиришда инсон омилини ва коррупцияни йўқотиш учун тизимни тўлиқ рақамлаштириш етарлими? Оилавий поликлиникалардаги бундай ҳолатларга қарши қандай кескин жазо чоралари қўлланилиши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиБугун, 07:39"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 07:08Пастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиПастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиКеча, 21:37Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариКеча, 19:07Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Кеча, 18:58Солиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиСолиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиКеча, 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ