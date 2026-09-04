«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари
Тошкент шаҳри Сергели туманидаги оилавий поликлиникалардан бирида вояга етмаган болага ногиронликни расмийлаштириш учун тиббиёт ходими томонидан очиқчасига пул талаб қилингани кенг жамоатчиликда катта норозилик ва резонанс уйғотди. Таниқли актёр ва ижтимоий тармоқ фаоли Мусулмон Юнусов ўзининг вояга етмаган қизининг қонуний ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида дуч келган ноқонуний таъмагирлик ҳақида ошкор қилди.
Санъаткорнинг таъкидлашича, туман оилавий поликлиникаси ҳамшираси унинг қизига ногиронлик мақомини расмийлаштириб бериш эвазига 300 АҚШ доллари талаб қилган.
«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Шов-шувли баёнот тафсилотлари
Актёр Мусулмон Юнусов ижтимоий тармоқлар орқали мазкур ҳолатни жамоатчиликка маълум қилар экан, қуйи бўғиндаги тиббиёт ва ижтимоий таъминот тизимидаги коррупциявий иллатларни қаттиқ қоралади:
Очиқ таъмагирлик: Бемор ва ёрдамга муҳтож боланинг қонуний ҳуқуқларини расмийлаштириш учун поликлиника ходимаси ҳеч қандай тортинмасдан аниқ сумма — 300 доллар пора сўраган;
Санъаткорнинг эътирози: Юнусов бундай ноқонуний талабга бўйсунмаслигини, оддий аҳоли ҳам тизимдаги мана шундай тўсиқлар ва бюрократиядан йиллар давомида азият чекаётганини қайд этди;
Жамоатчилик ғазаби: Тармоқ фойдаланувчилари болалар ва имконияти чекланган шахсларнинг нафақаси ҳисобидан манфаат кўрмоқчи бўлган ходимларнинг хатти-ҳаракатини кескин танқид остига олди.
Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат: Шахсий назорат ва туман хизматларини текшириш талаби
Актёр мазкур вазиятни шунчаки қолдирмаслик мақсадида тўғридан-тўғри давлатнинг юқори ижтимоий тузилмасига юзланди:
Оммавий чақириқ: Мусулмон Юнусов Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари Шаҳноза Мирзиёевага очиқ расмий мурожаат билан чиқди;
Шахсий назорат сўрови: Санъаткор мазкур вазиятни шахсан назоратга олишни, Сергели туманидаги оилавий поликлиника ва унга алоқадор ижтимоий-тиббий хизматлар фаолиятини кенг кўламли текширувдан ўтказишни илтимос қилди;
Тизимдаги қатъий ислоҳотлар зарурати: Мамлакатда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолини қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим қадамлар ташланаётган бир пайтда, жойлардаги бу каби суиистеъмолчиликлар тизимга бўлган ишончга путур етказмоқда.
Мазкур воқеа Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳамда Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тиббиёт муассасаларида ногиронликни белгилаш жараёнининг шаффофлигини кучайтиришни тақозо этади.
Сизнингча, ногиронликни расмийлаштиришда инсон омилини ва коррупцияни йўқотиш учун тизимни тўлиқ рақамлаштириш етарлими? Оилавий поликлиникалардаги бундай ҳолатларга қарши қандай кескин жазо чоралари қўлланилиши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…