Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилди
Ўзбекистон халқ артисти, маданият вазири Озодбек Назарбеков оилавий қадриятлар, рўзғор мустаҳкамлиги ҳамда эркак кишининг жамиятдаги ютуқларида аёлнинг тутган ўрни ҳақида тўлқинланиб фикр билдирди. Санъат ва давлат ишларида салмоқли натижаларга эришиб келаётган машҳур хонанда ўз ҳаётий тажрибаси билан ўртоқлашар экан, ҳар бир муваффақиятли инсоннинг калити уйдаги осойишталик ва масъулиятли рафиқа эканини самимий эътироф этди.
«Рўзғор ташвишини елкасига олган аёл»: Озодбек Назарбековнинг иқрори
Санъаткор жамиятда, касбий фаолиятда ва кўчада натижа кўрсатаётган ҳар бир эркак ортида улкан фидойилик борлигини алоҳида қайд этди:
Масъулият ва оилавий суянч: «Кўчада бирон бир натижага эришаётган эркак бўлса, билингки, унинг орқасида мана шунақа масъулиятли аёл турибди. Яъни уйдаги барча муаммоларни ўз зиммасига, ўз елкасига олиб ўтирган аёл турибди», — дейди Озодбек Назарбеков;
Муаммолардан асраш маданияти: Унинг таъкидлашича, оилавий ва диний тарбия тизимида ота-она ва турмуш ўртоғини беҳуда ташвишлардан ҳимоя қилиш катта фазилат саналади. Уйдаги мураккабликларни кўчага чиқармай, турмуш ўртоғи ва кексаларнинг кўнглини хотиржам сақлаш аёлнинг юксак матонатидан дарак беради;
«Эришган натижаларимиз улар туфайли»: Назарбеков эркакларнинг жамиятдаги марраларини фақат ўз шахсий меҳнати деб билиш нотўғри эканига тўхталди: «Орқамизда мана шундай фидойи ва сабрли аёлларимиз тургани учун ҳам, деб ўйлайман, балки бугун нимадир натижаларга эришаётгандирмиз».
Кучли суянч — юксак марралар пойдевори
Халқ севган хонанданинг ушбу фикрлари ўзбек миллий оила моделида муҳаббат, ўзаро ҳурмат ва масъулият тақсимоти нақадар муҳим аҳамиятга эга эканини яна бир бор кўрсатди. Эрнинг ташқи оламдаги муваффақияти ва руҳий барқарорлиги бевосита хонадондаги соғлом муҳит ҳамда сабрли рафиқанинг қўллаб-қувватловига чамбарчас боғлиқдир.
Сизнингча, эркак кишининг касбий юксалиши ва катта натижаларга эришишида оилавий муҳит ҳамда рафиқасининг масъулияти қай даражада роль ўйнайди? Озодбек Назарбековнинг оилавий қадриятлар ҳақидаги самимий эътирофига қандай баҳо берасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…