Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилди

·43·Жамият
Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилди

Ўзбекистон халқ артисти, маданият вазири Озодбек Назарбеков оилавий қадриятлар, рўзғор мустаҳкамлиги ҳамда эркак кишининг жамиятдаги ютуқларида аёлнинг тутган ўрни ҳақида тўлқинланиб фикр билдирди. Санъат ва давлат ишларида салмоқли натижаларга эришиб келаётган машҳур хонанда ўз ҳаётий тажрибаси билан ўртоқлашар экан, ҳар бир муваффақиятли инсоннинг калити уйдаги осойишталик ва масъулиятли рафиқа эканини самимий эътироф этди.

«Рўзғор ташвишини елкасига олган аёл»: Озодбек Назарбековнинг иқрори

Санъаткор жамиятда, касбий фаолиятда ва кўчада натижа кўрсатаётган ҳар бир эркак ортида улкан фидойилик борлигини алоҳида қайд этди:

  • Масъулият ва оилавий суянч: «Кўчада бирон бир натижага эришаётган эркак бўлса, билингки, унинг орқасида мана шунақа масъулиятли аёл турибди. Яъни уйдаги барча муаммоларни ўз зиммасига, ўз елкасига олиб ўтирган аёл турибди», — дейди Озодбек Назарбеков;

  • Муаммолардан асраш маданияти: Унинг таъкидлашича, оилавий ва диний тарбия тизимида ота-она ва турмуш ўртоғини беҳуда ташвишлардан ҳимоя қилиш катта фазилат саналади. Уйдаги мураккабликларни кўчага чиқармай, турмуш ўртоғи ва кексаларнинг кўнглини хотиржам сақлаш аёлнинг юксак матонатидан дарак беради;

  • «Эришган натижаларимиз улар туфайли»: Назарбеков эркакларнинг жамиятдаги марраларини фақат ўз шахсий меҳнати деб билиш нотўғри эканига тўхталди: «Орқамизда мана шундай фидойи ва сабрли аёлларимиз тургани учун ҳам, деб ўйлайман, балки бугун нимадир натижаларга эришаётгандирмиз».

Кучли суянч — юксак марралар пойдевори

Халқ севган хонанданинг ушбу фикрлари ўзбек миллий оила моделида муҳаббат, ўзаро ҳурмат ва масъулият тақсимоти нақадар муҳим аҳамиятга эга эканини яна бир бор кўрсатди. Эрнинг ташқи оламдаги муваффақияти ва руҳий барқарорлиги бевосита хонадондаги соғлом муҳит ҳамда сабрли рафиқанинг қўллаб-қувватловига чамбарчас боғлиқдир.

Сизнингча, эркак кишининг касбий юксалиши ва катта натижаларга эришишида оилавий муҳит ҳамда рафиқасининг масъулияти қай даражада роль ўйнайди? Озодбек Назарбековнинг оилавий қадриятлар ҳақидаги самимий эътирофига қандай баҳо берасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиПастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиКеча, 21:37Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариКеча, 19:07Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Кеча, 18:58Солиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиСолиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиКеча, 18:42Икки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келдиИкки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келдиКеча, 18:40Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиЭнди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиКеча, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ