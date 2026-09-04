«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди
Чехиянинг Кладно шаҳрида ҳам кулгили, ҳам ҳайратланарли воқеа юз берди. Ўрмон четида ҳаракатсиз ётган ҳайвон тақдиридан қаттиқ ташвишланган маҳаллий фуқаро зудлик билан ҳуқуқ-тартибот органларига қўнғироқ қилди. Бироқ кўрсатилган манзилга шошилинч етиб келган полиция патрули кутилмаган манзарага дуч келди — «яраланган жонивор» аслида ёғочдан ишланган оддий боғ безаги бўлиб чиқди. Бу ҳақда Кладно шаҳри полиция бошқармаси расмий маълумот тарқатди.
«Бир соатдан бери қимирламай турибди»: Фуқаронинг ҳаяжонли қўнғироғи
Ҳодиса маҳаллий аҳоли вакилининг нақадар ҳайвонларга бефарқ эмаслигини намойиш этди:
Бефарқ бўлмаган гувоҳ: Полиция навбатчилик қисмига телефон қилган эркак ўрмон чеккасида оғир аҳволдаги, эҳтимол қаттиқ яраланган кийиксимон жонивор (косуля) турганини, унга зудлик билан ветеринария ва қутқарув ёрдами зарурлигини айтган;
Бир соатлик сабр ва хавотир: Эркак ўз хабарида ниҳоятда самимий эканини билдириб, жониворни қарийб бир соат давомида диққат билан кузатганини ва шу вақт ичида у умуман қимирламаслиги уни жиддий саросимага солганини таъкидлаган;
Тезкор чора: Ҳайвонлар ва ёввойи табиатга оид чақирувларга бефарқ бўлмаган тартиб посбонлари фуқаро кўрсатган координаталар томон зудлик билан экипажни йўналтирган.
Оқибат: Ўрмон четидаги «сохта кийик» ва кутилмаган топилма
Патруль ходимлари кўрсатилган ҳудудга етиб келгач, вазият мутлақо бошқача экани ойдинлашди:
Махсус операциянинг кулгили финали: Ўрмон чеккасига келган полициячилар узоқдан «яраланган жонивор»ни дарҳол пайқашди;
Ҳақиқат ошкор бўлди: Жонивор ёнига яқинлашиб кўздан кечирилганда, у нафақат тирик эмас, балки жонли табиатга ҳам алоқаси йўқлиги, уй эгалари томонидан ўрнатилган ёғочдан ясалган декоратив боғ безаги экани маълум бўлди;
Миннатдорчилик ва табассум: Мазкур чақирув ёлғон хабар бўлиб чиққан бўлса-да, полиция ходимлари фуқаронинг жавобгарлиги ва бегуноҳ жониворни қутқариш истагини ижобий баҳолаб, бефарқ эмаслиги учун самимий табассум билан миннатдорчилик билдиришди.
Сизнингча, бундай вазиятда фуқаронинг ҳаддан ташқари эҳтиёткорлиги ва бефарқ бўлмагани таҳсинга лойиқми ёки шошма-шошарлик билан полицияни беҳуда банд қилишми? Шахсан сиз узоқдан бир соат давомида қимирламай турган шаклни кўрганингизда қандай йўл тутган бўлардингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…