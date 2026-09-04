«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди

·55·Дунё
«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди

Чехиянинг Кладно шаҳрида ҳам кулгили, ҳам ҳайратланарли воқеа юз берди. Ўрмон четида ҳаракатсиз ётган ҳайвон тақдиридан қаттиқ ташвишланган маҳаллий фуқаро зудлик билан ҳуқуқ-тартибот органларига қўнғироқ қилди. Бироқ кўрсатилган манзилга шошилинч етиб келган полиция патрули кутилмаган манзарага дуч келди — «яраланган жонивор» аслида ёғочдан ишланган оддий боғ безаги бўлиб чиқди. Бу ҳақда Кладно шаҳри полиция бошқармаси расмий маълумот тарқатди.

«Бир соатдан бери қимирламай турибди»: Фуқаронинг ҳаяжонли қўнғироғи

Ҳодиса маҳаллий аҳоли вакилининг нақадар ҳайвонларга бефарқ эмаслигини намойиш этди:

  • Бефарқ бўлмаган гувоҳ: Полиция навбатчилик қисмига телефон қилган эркак ўрмон чеккасида оғир аҳволдаги, эҳтимол қаттиқ яраланган кийиксимон жонивор (косуля) турганини, унга зудлик билан ветеринария ва қутқарув ёрдами зарурлигини айтган;

  • Бир соатлик сабр ва хавотир: Эркак ўз хабарида ниҳоятда самимий эканини билдириб, жониворни қарийб бир соат давомида диққат билан кузатганини ва шу вақт ичида у умуман қимирламаслиги уни жиддий саросимага солганини таъкидлаган;

  • Тезкор чора: Ҳайвонлар ва ёввойи табиатга оид чақирувларга бефарқ бўлмаган тартиб посбонлари фуқаро кўрсатган координаталар томон зудлик билан экипажни йўналтирган.

Оқибат: Ўрмон четидаги «сохта кийик» ва кутилмаган топилма

Патруль ходимлари кўрсатилган ҳудудга етиб келгач, вазият мутлақо бошқача экани ойдинлашди:

  • Махсус операциянинг кулгили финали: Ўрмон чеккасига келган полициячилар узоқдан «яраланган жонивор»ни дарҳол пайқашди;

  • Ҳақиқат ошкор бўлди: Жонивор ёнига яқинлашиб кўздан кечирилганда, у нафақат тирик эмас, балки жонли табиатга ҳам алоқаси йўқлиги, уй эгалари томонидан ўрнатилган ёғочдан ясалган декоратив боғ безаги экани маълум бўлди;

  • Миннатдорчилик ва табассум: Мазкур чақирув ёлғон хабар бўлиб чиққан бўлса-да, полиция ходимлари фуқаронинг жавобгарлиги ва бегуноҳ жониворни қутқариш истагини ижобий баҳолаб, бефарқ эмаслиги учун самимий табассум билан миннатдорчилик билдиришди.

Сизнингча, бундай вазиятда фуқаронинг ҳаддан ташқари эҳтиёткорлиги ва бефарқ бўлмагани таҳсинга лойиқми ёки шошма-шошарлик билан полицияни беҳуда банд қилишми? Шахсан сиз узоқдан бир соат давомида қимирламай турган шаклни кўрганингизда қандай йўл тутган бўлардингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариЛида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариБугун, 08:30«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақидаБугун, 08:17Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиКрасноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиБугун, 08:04Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиКеча, 22:47Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Кеча, 22:23724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолдиКеча, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди