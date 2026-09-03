Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...
Варшавадаги турнирда Жавоҳир Синдаров устидан ғалаба қозонган Гукеш Доммаражунинг жўшқин муносабати шахмат оламида эътиборни тортган эди. Ҳиндистонлик гроссмейстер ғалабадан кейин ҳис-туйғуларини яширмай, эмоцияларини очиқ намойиш қилди.
Орадан вақт ўтиб, Жавоҳирдан рақибининг бу муносабати ҳақида фикри сўралди. Ўзбекистонлик шахматчи эса Гукешнинг ҳаракатларини танқид қилиш ўрнига, унинг эҳтимолий психологик ҳолатини тушунишга ҳаракат қилди.
Синдаров Гукешнинг ҳолатини қандай изоҳлади?
Жавоҳирнинг фикрича, кучли шахматчи учун омадсиз турнирлардан кейин ташқи босим ва танқид сезиларли даражада ортиши мумкин.
«Гукеш омадсиз турнир ўтказса, ҳамма унинг шахмати ҳақида ҳар хил гапларни айтишни бошлайди. Балки чемпионлик матчи олдидан ўзига бўлган ишончни ҳис қилиш учун унга бу жуда зарур бўлгандир».
Синдаров шу орқали рақибининг ғалабадан кейинги кучли эмоцияларини ўзига хос психологик реакция сифатида баҳолаган.
«Мен ҳам руҳан жуда яхши тайёрланганман»
Жавоҳир ўзининг ҳам бундай катта мусобақаларга психологик жиҳатдан тайёр эканини таъкидлади.
Бу айниқса юқори даражадаги шахматда муҳим омил ҳисобланади. Чунки гроссмейстерлар ўртасидаги баҳс нафақат доскадаги комбинациялар, балки босим, ишонч ва эмоционал барқарорликни ҳам талаб қилади.
Синдаровнинг таъкидлашича, у рақибларнинг ғалаба ёки мағлубиятдан кейинги муносабатига болалигиданоқ кўникиб келган.
Нодирбек билан болаликдаги рақобат
Жавоҳир бу борада Нодирбек билан кечган болалик йилларини ҳам эслади.
«Мен рақиблар доимо шундай қиладиган турнирларда улғайганман. Болалигимизда Нодирбек билан жуда кўп ўйнаганмиз».
Синдаровнинг айтишича, Ўзбекистон чемпионатларида улар ўртасидаги рақобатда ғалаба ва мағлубиятга муносабат ҳамиша жўшқин бўлган.
«У ютқазса мен нишонлардим, мен ютқазсам у қувонарди. Шунинг учун бу мен учун мутлақо табиий ҳолат».
Синдаров нега бу вазиятни оддий ҳолат деб ҳисоблайди?
Жавоҳирнинг жавобидан кўриниб турибдики, у Гукешнинг ғалабадан кейинги эмоцияларини шахсий ҳақорат ёки ҳурматсизлик сифатида қабул қилмаган.
Аксинча, ўзбек шахматчиси бундай реакцияни рақобатнинг табиий қисми сифатида кўради. Унинг учун болаликдан шаклланган спорт муҳитида рақибнинг ғалабадан қувониши ёки мағлубиятдан кейинги муносабати оддий ҳолат бўлиб келган.
Энг муҳими — шахмат доскасидаги жавоб
Синдаровнинг муносабати профессионал спортдаги муҳим жиҳатни ҳам кўрсатади: кучли рақиблар ўртасидаги кескин рақобат шахсий муносабатлардан алоҳида бўлиши мумкин.
Варшавадаги партияда Гукеш ғалаба қозонди ва буни катта эмоциялар билан нишонлади. Жавоҳир эса рақибининг бу ҳолатини тушуниш билан қабул қилди.
Шу тариқа, шахматчилар ўртасидаги рақобатнинг яна бир томони — доскада қаттиқ кураш, ундан ташқарида эса рақибнинг ҳис-туйғуларини тушуниш эканини Синдаровнинг жавоби яққол кўрсатди.
…