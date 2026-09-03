Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...

·4·Спорт
Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...

Варшавадаги турнирда Жавоҳир Синдаров устидан ғалаба қозонган Гукеш Доммаражунинг жўшқин муносабати шахмат оламида эътиборни тортган эди. Ҳиндистонлик гроссмейстер ғалабадан кейин ҳис-туйғуларини яширмай, эмоцияларини очиқ намойиш қилди.

Орадан вақт ўтиб, Жавоҳирдан рақибининг бу муносабати ҳақида фикри сўралди. Ўзбекистонлик шахматчи эса Гукешнинг ҳаракатларини танқид қилиш ўрнига, унинг эҳтимолий психологик ҳолатини тушунишга ҳаракат қилди.

Синдаров Гукешнинг ҳолатини қандай изоҳлади?

Жавоҳирнинг фикрича, кучли шахматчи учун омадсиз турнирлардан кейин ташқи босим ва танқид сезиларли даражада ортиши мумкин.

«Гукеш омадсиз турнир ўтказса, ҳамма унинг шахмати ҳақида ҳар хил гапларни айтишни бошлайди. Балки чемпионлик матчи олдидан ўзига бўлган ишончни ҳис қилиш учун унга бу жуда зарур бўлгандир».

Синдаров шу орқали рақибининг ғалабадан кейинги кучли эмоцияларини ўзига хос психологик реакция сифатида баҳолаган.

«Мен ҳам руҳан жуда яхши тайёрланганман»

Жавоҳир ўзининг ҳам бундай катта мусобақаларга психологик жиҳатдан тайёр эканини таъкидлади.

Бу айниқса юқори даражадаги шахматда муҳим омил ҳисобланади. Чунки гроссмейстерлар ўртасидаги баҳс нафақат доскадаги комбинациялар, балки босим, ишонч ва эмоционал барқарорликни ҳам талаб қилади.

Синдаровнинг таъкидлашича, у рақибларнинг ғалаба ёки мағлубиятдан кейинги муносабатига болалигиданоқ кўникиб келган.

Нодирбек билан болаликдаги рақобат

Жавоҳир бу борада Нодирбек билан кечган болалик йилларини ҳам эслади.

«Мен рақиблар доимо шундай қиладиган турнирларда улғайганман. Болалигимизда Нодирбек билан жуда кўп ўйнаганмиз».

Синдаровнинг айтишича, Ўзбекистон чемпионатларида улар ўртасидаги рақобатда ғалаба ва мағлубиятга муносабат ҳамиша жўшқин бўлган.

«У ютқазса мен нишонлардим, мен ютқазсам у қувонарди. Шунинг учун бу мен учун мутлақо табиий ҳолат».

Синдаров нега бу вазиятни оддий ҳолат деб ҳисоблайди?

Жавоҳирнинг жавобидан кўриниб турибдики, у Гукешнинг ғалабадан кейинги эмоцияларини шахсий ҳақорат ёки ҳурматсизлик сифатида қабул қилмаган.

Аксинча, ўзбек шахматчиси бундай реакцияни рақобатнинг табиий қисми сифатида кўради. Унинг учун болаликдан шаклланган спорт муҳитида рақибнинг ғалабадан қувониши ёки мағлубиятдан кейинги муносабати оддий ҳолат бўлиб келган.

Энг муҳими — шахмат доскасидаги жавоб

Синдаровнинг муносабати профессионал спортдаги муҳим жиҳатни ҳам кўрсатади: кучли рақиблар ўртасидаги кескин рақобат шахсий муносабатлардан алоҳида бўлиши мумкин.

Варшавадаги партияда Гукеш ғалаба қозонди ва буни катта эмоциялар билан нишонлади. Жавоҳир эса рақибининг бу ҳолатини тушуниш билан қабул қилди.

Шу тариқа, шахматчилар ўртасидаги рақобатнинг яна бир томони — доскада қаттиқ кураш, ундан ташқарида эса рақибнинг ҳис-туйғуларини тушуниш эканини Синдаровнинг жавоби яққол кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиНурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиБугун, 22:59Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиБугун, 21:34«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал сериясиБугун, 21:32Карло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиКарло Анчелотти Жозе Моуринью билан муносабатларини очиқладиБугун, 21:27Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Моуринью Ла Лига ҳақидаги танқидларга жавоб берди: «Бу ер Франция ёки Германия эмас!»Бугун, 21:23Футбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиФутбол афсоналари ташрифига қанча маблағ сарфланди? Федерация раиси жавоб бердиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)