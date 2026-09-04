«314 триллион сўм қаерга кетди?»: Президент камбағалликни қисқартиришдаги кескин фарқ ҳақида
Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида камбағалликни қисқартириш ва аҳоли даромадларини ошириш масалаларига бағишланган кенгайтирилган видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Давлат раҳбари сўнгги уч йил ичида маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш учун нақд 314 триллион сўм маблағ йўналтирилганини таъкидлаб, имконият ва молиявий ресурслар барча ҳудудларга бирдек берилаётган бир пайтда, нега якуний натижалар орасида ер билан осмонча фарқ кузатилаётгани бўйича масъулларга кескин саволларни ўртага ташлади.
Умумий кўрсаткич: 2,2 миллиондан 1,5 миллионгача қисқариш
Мамлакат бўйича эришилган натижалар ва ҳудудлардаги тизим ишида сезиларли ижобий силжишлар бор:
Камбағаллик даражаси 5,8 фоизга тушди: Йил бошида эҳтиёжманд аҳоли сони 2,2 миллион нафарни ташкил этган бўлса, амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида бу рақам 1,5 миллионгача қисқарди;
Намунали ҳудудлар: 49 та туман ҳамда 3 429 та маҳаллада тизим тўғри йўлга қўйилиб, улар босқичма-босқич «камбағалликдан холи ҳудуд» мақомига эришмоқда;
159 та шаҳар ва туманда оқсоқлик: Афсуски, қолган 159 та туман ва шаҳарда кўрсаткичлар ҳамон сустлигича қолмоқда.
«Бир хил ресурс — турлича самара»: Кескин ва ҳайратланарли контрастлар
Йиғилишда туманлар кесимида ажратилган кредитларнинг самарадорлиги бўйича ҳайратланарли мисоллар келтирилди:
Шароф Рашидов ва Қарши туманлари (ҳар бири 2,3 трлн сўмдан олган):
Шароф Рашидов туманида бир нафар фуқарони камбағалликдан чиқариш учун ўртача 78 миллион сўм сарфланиб, жами 30 минг нафар аҳоли расман даромадли қилинди;
Қарши туманида эса бир кишига тўғри келган маблағ миқдори 176 миллион сўмни ташкил этиб, банд бўлганлар сони бор-йўғи 13 минг нафарда чекланди;
Қамаши ва Пискент туманлари (ҳар бири 1,1 трлн сўмдан ажратилган):
Қамаши туманида ажратилган маблағ эвазига 28 минг нафар фуқаро камбағалликдан чиқарилди;
Пискент туманида эса атиги 4,5 минг киши рўйхатдан чиқарилиб, бир фуқаро ҳисобига сарфланган маблағ рекорд даражада — 250 миллион сўмга айланган!
Худди шундай салбий ва самарасиз вазият Ғузор, Нишон, Муборак, Янгиқўрғон, Тойлоқ, Бойсун, Олтинсой, Бандихон, Бешариқ, Фарғона туманларида ҳамда Нурафшон, Бекобод ва Янгийўл шаҳарларида ҳам давом этмоқда.
Асосий муаммо нимада? Президент масъулларни кескин танқид қилди
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, ҳудудлардаги бундай улкан тафовутлар ва самарасизликнинг бош омили — маҳалла тизимига бевосита жавобгар бўлган айрим раҳбарларнинг салоҳиятсизлигида:
Йўналиш бера олмаслик: Раҳбарлар ажратилган триллионлаб маблағларни аҳолининг реал даромад топишига тўғри йўналтириш механизмларини билмайди;
Масъулиятдан қочиш ва қўрқув: Кўплаб мансабдорлар мустақил ташаббус кўрсатишдан қўрқиб, жавобгарликни ўз бўйнига олишдан очиқчасига бўйин товламоқда.
Миллиардлаб ва триллионлаб имтиёзли кредитлар халқ фаровонлигига реал таъсир кўрсатиши учун тизимда жиддий назорат ва жавобгарлик талаб қилинмоқда.
Сизнингча, нега бир туманда 78 миллион сўм билан одамларни камбағалликдан чиқариш мумкин-у, бошқасида 250 миллион сўм ҳам камлик қилмоқда? Ажратилаётган триллионлаб маблағларнинг самарасиз сарфланишига қайси амалдорлар шахсан жавобгар бўлиши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…