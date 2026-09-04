Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплин
Ўзбекистонлик ёш иқтидорларнинг Европа ва Россия майдонлари сари юриши давом этмоқда. Россия Премьер-лигасида (РПЛ) иштирок этаётган Махачқалъанинг «Динамо» клуби таркибини кучайтириш мақсадида «Андижон» жамоасининг 23 ёшли истеъдодли қанот ҳимоячиси Маҳмуд Маҳамаджоновни ўз сафига қўшиб олди. Ўзбек футболининг «олтин авлоди» вакили бўлган футболчи билан 3 йиллик шартнома имзоланди.
Мазкур трансфер Маҳамаджоновнинг фаолиятидаги илк хориж сафари бўлиб, уни миллий жамоанинг асосий таркиби ва Европанинг кучли чемпионатлари сари етакловчи муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда.
Трансфер суммаси қанча? Миш-мишлар ва расмий рақамлар
Келишувнинг молиявий тафсилотлари трансфер арафасида матбуотда турли баҳсларга сабаб бўлган эди:
«Андижон» баёноти: Водий клуби расмий маълумотига кўра, Маҳамаджонов трансфери учун Россия клубидан 250 минг АҚШ доллари миқдорида бадал пули олинган;
Россия ОАВ тахмини: «Sport24» нашри келишув қийматини 500 минг евро дея хабар тарқатган эди;
«Transfermarkt» кўрсаткичи: Нуфузли халқаро портал мазкур трансферни 215 минг евро деб баҳолаган бўлиб, бу «Андижон» раҳбарияти эълон қилган расмий суммага тўлиқ мос келади;
«Андижон»даги 7 ойлик порлаш: Маҳмуд водий клубида атиги етти ой ҳаракат қилган бўлса-да, Суперлигада 19 та, Ўзбекистон кубогида 3 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
«Динамо»нинг эътибори қачон тушган? Мураббийлар нима дейди?
«Андижон» катта мураббийи Сергей Арсланов Eurasia Football нашрига берган интервьюсида доғистонликлар Маҳамаджоновни анча вақтдан бери кузатиб келганини, айниқса, қишки йиғинларда «Динамо» дарвозасига урган чиройли голи ушбу қизиқишни янада кучайтирганини билдирди.
Мутахассислар 23 ёшли қанот ҳимоячисининг ўзига хос сифатларини қуйидагича баҳоламоқда:
Сергей Арсланов («Андижон» катта мураббийи): «Маҳмуд бутун чап қанотни ёлғиз ўзи ёпа олади. Чап оёқдаги тўп назорати, тезкор дриблинги ва рақибни яккама-якка курашда алдаб ўтиш қобилияти юқори. Бундан ташқари, у аутларни катта масофага кучли ташлай оладиган ноёб хислатга эга»;
Вадим Абрамов (Самарқанднинг «Динамо»сида унга устозлик қилган): «У тўп билан ажойиб муомала қилади, ҳужумга қўшилишни, зарба беришни ва гол уришни билади. Жисмоний чидамлилиги жуда юқори. Бироқ унда битта камчилик бор — ҳаддан ташқари ўйинга берилиб кетганда, ортга қайтишга улгурмай қолади. Агар у позицион ҳимояни янада такомиллаштирса, улкан юлдузга айланади»;
«Sports.ru» скаутлари хулосаси: Ҳали 2023 йилдаёқ машҳур A2M лойиҳаси Маҳамаджоновни РПЛ ва Европа клублари учун энг истиқболли ўзбек иқтидорлари қаторига киритган эди.
Осиё Элит Лигаси ва Аргентинага қарши сенсацион гол
Маҳмуд Маҳамаджоновнинг халқаро тажрибаси ҳам анча бой:
«Пахтакор» билан Осиё Элит Лигаси: У қитъанинг энг нуфузли мусобақасида 6 та баҳсда, жумладан, юлдузларга бой Саудиянинг «Ал-Ҳилол» жамоасига қарши майдонга тушган;
U-20 жаҳон чемпионати хотираси: 2023 йилги Осиё чемпиони бўлган мазкур авлод Жаҳон чемпионатида муносиб қатнашган. Мусобақа мезбони Аргентинага қарши кечган баҳсда айнан Маҳамаджонов 23-дақиқада мезбонлар дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очган эди.
Олтин авлод изидан: «Манчестер Сити», РПЛ ва Европа сари трамплин
Ўша U-20 жаҳон чемпионатида Аргентинага қарши бошланғич таркибда майдонга тушган ўзбек ёшлари бугун катта саҳналарда тўп сурмоқда:
Абдуқодир Ҳусанов: «Энергетик-БГУ» ва Франциянинг «Ланс» клуби орқали жаҳон гранди «Манчестер Сити» сафига етиб борди ва 2031 йилгача янги шартнома имзолади;
Аббосбек Файзуллаев: ЦСКАдан Туркиянинг «Башакшеҳир» клубига ўтди ва айни пайтда Франциянинг «Страсбур» клуби назарида турибди;
Умарали Раҳмоналиев: «Рубин»дан сўнг «Сабах» сафида Озарбайжон чемпиони сифатида Чемпионлар лигасига йўл олди ва уни Франциянинг «Ланс» клуби кузатмоқда;
Жаҳонгир Ўрозов ва Маҳмуд Маҳамаджонов: Россия Премьер-лигасида «Рубин» ва «Динамо Махачқалъа» шарафини ҳимоя қилишга киришди.
Маҳамаджоновнинг РПЛга йўл олиши унинг бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоасига чақирилиш имкониятини кескин оширади. Тарих кўрсатганидек, Элдор Шомуродов (Россия орқали «Рома»га) ва Абдуқодир Ҳусанов (Беларусь орқали топ-лигаларга) босиб ўтган трамплин йўли Маҳмуд учун ҳам Европа элитасига эшик очади.
Сизнингча, Маҳмуд Маҳамаджонов Махачқалъа клубида асосий таркибдан мустаҳкам ўрин олиб, яқин орада миллий терма жамоанинг асосий чап қанот ҳимоячисига айлана оладими? РПЛдан сўнг уни қайси Европа чемпионатида кўришни истардингиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…