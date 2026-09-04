Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплин

·7·Спорт
Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплин

Ўзбекистонлик ёш иқтидорларнинг Европа ва Россия майдонлари сари юриши давом этмоқда. Россия Премьер-лигасида (РПЛ) иштирок этаётган Махачқалъанинг «Динамо» клуби таркибини кучайтириш мақсадида «Андижон» жамоасининг 23 ёшли истеъдодли қанот ҳимоячиси Маҳмуд Маҳамаджоновни ўз сафига қўшиб олди. Ўзбек футболининг «олтин авлоди» вакили бўлган футболчи билан 3 йиллик шартнома имзоланди.

Мазкур трансфер Маҳамаджоновнинг фаолиятидаги илк хориж сафари бўлиб, уни миллий жамоанинг асосий таркиби ва Европанинг кучли чемпионатлари сари етакловчи муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда.

Трансфер суммаси қанча? Миш-мишлар ва расмий рақамлар

Келишувнинг молиявий тафсилотлари трансфер арафасида матбуотда турли баҳсларга сабаб бўлган эди:

  • «Андижон» баёноти: Водий клуби расмий маълумотига кўра, Маҳамаджонов трансфери учун Россия клубидан 250 минг АҚШ доллари миқдорида бадал пули олинган;

  • Россия ОАВ тахмини: «Sport24» нашри келишув қийматини 500 минг евро дея хабар тарқатган эди;

  • «Transfermarkt» кўрсаткичи: Нуфузли халқаро портал мазкур трансферни 215 минг евро деб баҳолаган бўлиб, бу «Андижон» раҳбарияти эълон қилган расмий суммага тўлиқ мос келади;

  • «Андижон»даги 7 ойлик порлаш: Маҳмуд водий клубида атиги етти ой ҳаракат қилган бўлса-да, Суперлигада 19 та, Ўзбекистон кубогида 3 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

«Динамо»нинг эътибори қачон тушган? Мураббийлар нима дейди?

«Андижон» катта мураббийи Сергей Арсланов Eurasia Football нашрига берган интервьюсида доғистонликлар Маҳамаджоновни анча вақтдан бери кузатиб келганини, айниқса, қишки йиғинларда «Динамо» дарвозасига урган чиройли голи ушбу қизиқишни янада кучайтирганини билдирди.

Мутахассислар 23 ёшли қанот ҳимоячисининг ўзига хос сифатларини қуйидагича баҳоламоқда:

  • Сергей Арсланов («Андижон» катта мураббийи): «Маҳмуд бутун чап қанотни ёлғиз ўзи ёпа олади. Чап оёқдаги тўп назорати, тезкор дриблинги ва рақибни яккама-якка курашда алдаб ўтиш қобилияти юқори. Бундан ташқари, у аутларни катта масофага кучли ташлай оладиган ноёб хислатга эга»;

  • Вадим Абрамов (Самарқанднинг «Динамо»сида унга устозлик қилган): «У тўп билан ажойиб муомала қилади, ҳужумга қўшилишни, зарба беришни ва гол уришни билади. Жисмоний чидамлилиги жуда юқори. Бироқ унда битта камчилик бор — ҳаддан ташқари ўйинга берилиб кетганда, ортга қайтишга улгурмай қолади. Агар у позицион ҳимояни янада такомиллаштирса, улкан юлдузга айланади»;

  • «Sports.ru» скаутлари хулосаси: Ҳали 2023 йилдаёқ машҳур A2M лойиҳаси Маҳамаджоновни РПЛ ва Европа клублари учун энг истиқболли ўзбек иқтидорлари қаторига киритган эди.

Осиё Элит Лигаси ва Аргентинага қарши сенсацион гол

Маҳмуд Маҳамаджоновнинг халқаро тажрибаси ҳам анча бой:

  • «Пахтакор» билан Осиё Элит Лигаси: У қитъанинг энг нуфузли мусобақасида 6 та баҳсда, жумладан, юлдузларга бой Саудиянинг «Ал-Ҳилол» жамоасига қарши майдонга тушган;

  • U-20 жаҳон чемпионати хотираси: 2023 йилги Осиё чемпиони бўлган мазкур авлод Жаҳон чемпионатида муносиб қатнашган. Мусобақа мезбони Аргентинага қарши кечган баҳсда айнан Маҳамаджонов 23-дақиқада мезбонлар дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очган эди.

Олтин авлод изидан: «Манчестер Сити», РПЛ ва Европа сари трамплин

Ўша U-20 жаҳон чемпионатида Аргентинага қарши бошланғич таркибда майдонга тушган ўзбек ёшлари бугун катта саҳналарда тўп сурмоқда:

  • Абдуқодир Ҳусанов: «Энергетик-БГУ» ва Франциянинг «Ланс» клуби орқали жаҳон гранди «Манчестер Сити» сафига етиб борди ва 2031 йилгача янги шартнома имзолади;

  • Аббосбек Файзуллаев: ЦСКАдан Туркиянинг «Башакшеҳир» клубига ўтди ва айни пайтда Франциянинг «Страсбур» клуби назарида турибди;

  • Умарали Раҳмоналиев: «Рубин»дан сўнг «Сабах» сафида Озарбайжон чемпиони сифатида Чемпионлар лигасига йўл олди ва уни Франциянинг «Ланс» клуби кузатмоқда;

  • Жаҳонгир Ўрозов ва Маҳмуд Маҳамаджонов: Россия Премьер-лигасида «Рубин» ва «Динамо Махачқалъа» шарафини ҳимоя қилишга киришди.

Маҳамаджоновнинг РПЛга йўл олиши унинг бош мураббий Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоасига чақирилиш имкониятини кескин оширади. Тарих кўрсатганидек, Элдор Шомуродов (Россия орқали «Рома»га) ва Абдуқодир Ҳусанов (Беларусь орқали топ-лигаларга) босиб ўтган трамплин йўли Маҳмуд учун ҳам Европа элитасига эшик очади.

Сизнингча, Маҳмуд Маҳамаджонов Махачқалъа клубида асосий таркибдан мустаҳкам ўрин олиб, яқин орада миллий терма жамоанинг асосий чап қанот ҳимоячисига айлана оладими? РПЛдан сўнг уни қайси Европа чемпионатида кўришни истардингиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаМиржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаБугун, 05:43«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлариБугун, 05:38Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Кеча, 23:03Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиНурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиКеча, 22:59Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)