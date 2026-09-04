«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари

·18·Спорт
«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари

Швейцария Суперлигасининг 6-турида футбол ихлосмандлари ҳақиқий триллер гувоҳига айланишди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов тўп сураётган «Лугано» клуби ўз майдонида «Серветт»ни қабул қилиб, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+4-дақиқада киритилган гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу ғалаба ортидан очко йўқотмай келаётган жамоа мусобақа жадвалида яна пешқадамликни қайтариб олди.

Беҳруз Каримов асосий таркибда: Ўзбек ҳимоячисига юқори баҳо

Ўзбекистонлик ёш иқтидор учун мазкур баҳс катта қадам бўлди:

  • Илк бор бошланғич таркибда: Беҳруз Каримов «Лугано»нинг асосий таркибида илк бор майдонга тушди ва мураббийлар ишончини тўлиқ оқлади;

  • 67 дақиқалик ишончли ўйин: Ўзбек легионери мудофаа чизиғида тартибли ҳаракат қилиб, 67-дақиқада Заноттига ўз ўрнини бўшатиб берди;

  • 7 баллик эътироф: Ўйиндаги фойдали ҳаракатлари, курашлардаги фаоллиги ва тактик интизоми учун Каримов аналитиклар томонидан муносиб — 7,0 балл билан баҳоланди.

Пенальти фожиаси ва 90+4-дақиқадаги нажот

«AIL Arena»да кечган беллашув ҳар икки жамоа учун ҳам оғир ва кескин синовларга бой бўлди:

  • «Серветт»нинг бой берилган имконияти: 20-дақиқада меҳмонлар ҳисобни очиш учун қулай имкониятга эга бўлган эди, бироқ Мраз пенальтидан унумли фойдалана олмади;

  • Айетининг олтин голи: Учрашув дуранг билан тугаши кутилаётган бир паллада, 67-дақиқада захирадан тушган Альбиан Айети 90+4-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Лугано»га уч очкони тақдим этди.

Турнир жадвали: 100 фоизлик натижа ва якка пешқадамлик

Ушбу ғалабадан сўнг «Лугано» Швейцария чемпионатидаги мавқейини сезиларли даражада мустаҳкамлаб олди:

  • Пешқадамликка қайтиш: Ўтказилган 5 та баҳснинг барчасида ғалаба қозонган «Лугано» ўз очколари сонини 15 тага етказиб, «Янг Бойз»ни (14 очко) ортда қолдирди ва 1-поғонани қайтариб олди;

  • Битта захира ўйини: «Лугано» ҳисобида ҳали захирадаги яна битта ўйин борлиги уларнинг чемпионлик пойгасидаги устунлигини янада оширади;

  • «Серветт»нинг қуйи ҳудуддаги аҳволи: 4 очкога эга бўлган меҳмонлар 12 та жамоа орасида 10-поғонада қолмоқда.

Швейцария Суперлигаси. 6-тур

«Лугано» — «Серветт» — 1:0

3 сентябрь. «AIL Arena»

Гол: Альбиан Айети (90+4).

Амалга оширилмаган пенальти: Мраз (20, «Серветт»).

«Лугано» таркиби: Баллмос, Пападопулос, Келвин, Делкруа, Бислими, КАРИМОВ (Занотти, 67), Кендучи (Гргич, 46), дос Сантос (Пилстром, 74), Чиминяни (Эспиноза, 90+2), Штеффен, Монкада (Айети, 67).

Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано»нинг асосий таркибидаги мустаҳкам ўйинчисига айланиб, жамоаси билан Швейцария чемпионлигини қўлга кирита оладими? Ҳамюртимизнинг Европа элитасидаги дебюти ва ўйини ҳақидаги таассуротларингиз қандай? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинМаҳмуд Маҳамаджонов «Динамо Махачқалъа»га трансфер қилинди — Европа сари янги трамплинБугун, 05:54Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаМиржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақидаБугун, 05:43Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Кеча, 23:03Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиНурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиКеча, 22:59Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)