«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари
Швейцария Суперлигасининг 6-турида футбол ихлосмандлари ҳақиқий триллер гувоҳига айланишди. Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов тўп сураётган «Лугано» клуби ўз майдонида «Серветт»ни қабул қилиб, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+4-дақиқада киритилган гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу ғалаба ортидан очко йўқотмай келаётган жамоа мусобақа жадвалида яна пешқадамликни қайтариб олди.
Беҳруз Каримов асосий таркибда: Ўзбек ҳимоячисига юқори баҳо
Ўзбекистонлик ёш иқтидор учун мазкур баҳс катта қадам бўлди:
Илк бор бошланғич таркибда: Беҳруз Каримов «Лугано»нинг асосий таркибида илк бор майдонга тушди ва мураббийлар ишончини тўлиқ оқлади;
67 дақиқалик ишончли ўйин: Ўзбек легионери мудофаа чизиғида тартибли ҳаракат қилиб, 67-дақиқада Заноттига ўз ўрнини бўшатиб берди;
7 баллик эътироф: Ўйиндаги фойдали ҳаракатлари, курашлардаги фаоллиги ва тактик интизоми учун Каримов аналитиклар томонидан муносиб — 7,0 балл билан баҳоланди.
Пенальти фожиаси ва 90+4-дақиқадаги нажот
«AIL Arena»да кечган беллашув ҳар икки жамоа учун ҳам оғир ва кескин синовларга бой бўлди:
«Серветт»нинг бой берилган имконияти: 20-дақиқада меҳмонлар ҳисобни очиш учун қулай имкониятга эга бўлган эди, бироқ Мраз пенальтидан унумли фойдалана олмади;
Айетининг олтин голи: Учрашув дуранг билан тугаши кутилаётган бир паллада, 67-дақиқада захирадан тушган Альбиан Айети 90+4-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Лугано»га уч очкони тақдим этди.
Турнир жадвали: 100 фоизлик натижа ва якка пешқадамлик
Ушбу ғалабадан сўнг «Лугано» Швейцария чемпионатидаги мавқейини сезиларли даражада мустаҳкамлаб олди:
Пешқадамликка қайтиш: Ўтказилган 5 та баҳснинг барчасида ғалаба қозонган «Лугано» ўз очколари сонини 15 тага етказиб, «Янг Бойз»ни (14 очко) ортда қолдирди ва 1-поғонани қайтариб олди;
Битта захира ўйини: «Лугано» ҳисобида ҳали захирадаги яна битта ўйин борлиги уларнинг чемпионлик пойгасидаги устунлигини янада оширади;
«Серветт»нинг қуйи ҳудуддаги аҳволи: 4 очкога эга бўлган меҳмонлар 12 та жамоа орасида 10-поғонада қолмоқда.
Швейцария Суперлигаси. 6-тур
«Лугано» — «Серветт» — 1:0
3 сентябрь. «AIL Arena»
Гол: Альбиан Айети (90+4).
Амалга оширилмаган пенальти: Мраз (20, «Серветт»).
«Лугано» таркиби: Баллмос, Пападопулос, Келвин, Делкруа, Бислими, КАРИМОВ (Занотти, 67), Кендучи (Гргич, 46), дос Сантос (Пилстром, 74), Чиминяни (Эспиноза, 90+2), Штеффен, Монкада (Айети, 67).
Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано»нинг асосий таркибидаги мустаҳкам ўйинчисига айланиб, жамоаси билан Швейцария чемпионлигини қўлга кирита оладими? Ҳамюртимизнинг Европа элитасидаги дебюти ва ўйини ҳақидаги таассуротларингиз қандай? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…