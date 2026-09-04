Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирди
Россиянинг Красноярск ўлкасида ёввойи табиатнинг аёвсиз юзи намоён бўлган фожиали ҳолат юз берди. Подтесово қишлоғида яшовчи икки нафар кекса аёл қўзиқорин териш мақсадида ўрмонга чиқиб, одамхўр айиқнинг ҳужумига учради ва ҳалок бўлди. Ушбу мудҳиш воқеа юзасидан Россия Тергов қўмитаси расмий маълумот бериб, вазият жиддийлигидан аҳолини огоҳлантирди.
Фожианинг асосий тафсилотлари:
Фожиа жойи: Красноярск ўлкаси, Подтесово қишлоғи яқинидаги тайга ўрмони;
Қурбонлар: 67 ва 73 ёшли икки нафар кекса аёл;
Воқеа хронологияси: Аёллар 31 август куни ўрмонга чиқиб кетган ва қайтиб келмаган. Зудлик билан бошланган қидирув ишларидан сўнг, 2 сентябрь куни уларнинг жасадлари топилган;
Қидирув кўлами: Кўнгиллилар ва қутқарувчилар томонидан 200 минг квадрат метр майдондаги тайга ҳудуди обдон кўздан кечирилган;
Тергов хулосаси: Топилган жасадларда ёввойи ҳайвон — айиқ ҳужумига хос бўлган жароҳатлар аниқланган.
Тайгадаги икки кунлик бедараклик ва мудҳиш топилма
Маҳаллий ОАВ ва Тергов қўмитаси хабарига кўра, Подтесово қишлоғида истиқомат қилувчи 67 ва 73 ёшли аёллар 31 август куни кузги қўзиқорин мавсуми учун ўрмонга йўл олганлар. Бироқ кун ботишига қарамай улар уйга қайтмагач, яқинлари хавотирга тушиб, тегишли органларга мурожаат қилишган.
Кўнгиллилар ва қидирув-қутқарув гуруҳлари тайганинг мураккаб шароитларига қарамай, кенг кўламли операцияни бошлаб юборишди. NGS24 портали ёзишича, қидирув ишлари давомида қарийб 200 минг квадрат метр майдон кўздан кечирилди. Афсуски, 2 сентябрь куни, аёллар йўқолганидан икки кун ўтиб, уларнинг жасадлари қишлоқдан атиги 3-4 километр узоқликдаги ўрмон ичидан топилди. Дастлабки текширувлар уларнинг ўлимига айнан айиқ ҳужуми сабаб бўлганини тасдиқлади.
Тергов қўмитасининг огоҳлантириши: Ўрмон сайрини қолдиринг!
Ушбу фожиа муносабати билан Тергов қўмитаси минтақа аҳолиси ва меҳмонларига қатъий огоҳлантириш билан чиқди. Маҳкама ҳозирги вақтда ўрмонларда айиқларнинг фаоллиги ғоят юқори эканини айтиб, фуқароларни табиат бағрига чиқиш, қўзиқорин ва резавор мевалар териш, шунингдек, ўрмон сайрларини вақтинча қолдиришга чақирмоқда. Бу каби учрашувларнинг оқибати инсон ҳаёти учун жуда хавфли бўлиши мумкин.
Сизнингча, ёввойи ҳайвонлар, хусусан айиқлар фаоллиги ошган ҳудудларда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш учун давлат органлари қандай қўшимча чоралар кўриши керак? Ўрмонга чиқишни бутунлай чеклаш тўғри қарор бўладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…