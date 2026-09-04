Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирди

·0·Дунё
Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирди

Россиянинг Красноярск ўлкасида ёввойи табиатнинг аёвсиз юзи намоён бўлган фожиали ҳолат юз берди. Подтесово қишлоғида яшовчи икки нафар кекса аёл қўзиқорин териш мақсадида ўрмонга чиқиб, одамхўр айиқнинг ҳужумига учради ва ҳалок бўлди. Ушбу мудҳиш воқеа юзасидан Россия Тергов қўмитаси расмий маълумот бериб, вазият жиддийлигидан аҳолини огоҳлантирди.

Фожианинг асосий тафсилотлари:

  • Фожиа жойи: Красноярск ўлкаси, Подтесово қишлоғи яқинидаги тайга ўрмони;

  • Қурбонлар: 67 ва 73 ёшли икки нафар кекса аёл;

  • Воқеа хронологияси: Аёллар 31 август куни ўрмонга чиқиб кетган ва қайтиб келмаган. Зудлик билан бошланган қидирув ишларидан сўнг, 2 сентябрь куни уларнинг жасадлари топилган;

  • Қидирув кўлами: Кўнгиллилар ва қутқарувчилар томонидан 200 минг квадрат метр майдондаги тайга ҳудуди обдон кўздан кечирилган;

  • Тергов хулосаси: Топилган жасадларда ёввойи ҳайвон — айиқ ҳужумига хос бўлган жароҳатлар аниқланган.

Тайгадаги икки кунлик бедараклик ва мудҳиш топилма

Маҳаллий ОАВ ва Тергов қўмитаси хабарига кўра, Подтесово қишлоғида истиқомат қилувчи 67 ва 73 ёшли аёллар 31 август куни кузги қўзиқорин мавсуми учун ўрмонга йўл олганлар. Бироқ кун ботишига қарамай улар уйга қайтмагач, яқинлари хавотирга тушиб, тегишли органларга мурожаат қилишган.

Кўнгиллилар ва қидирув-қутқарув гуруҳлари тайганинг мураккаб шароитларига қарамай, кенг кўламли операцияни бошлаб юборишди. NGS24 портали ёзишича, қидирув ишлари давомида қарийб 200 минг квадрат метр майдон кўздан кечирилди. Афсуски, 2 сентябрь куни, аёллар йўқолганидан икки кун ўтиб, уларнинг жасадлари қишлоқдан атиги 3-4 километр узоқликдаги ўрмон ичидан топилди. Дастлабки текширувлар уларнинг ўлимига айнан айиқ ҳужуми сабаб бўлганини тасдиқлади.

Тергов қўмитасининг огоҳлантириши: Ўрмон сайрини қолдиринг!

Ушбу фожиа муносабати билан Тергов қўмитаси минтақа аҳолиси ва меҳмонларига қатъий огоҳлантириш билан чиқди. Маҳкама ҳозирги вақтда ўрмонларда айиқларнинг фаоллиги ғоят юқори эканини айтиб, фуқароларни табиат бағрига чиқиш, қўзиқорин ва резавор мевалар териш, шунингдек, ўрмон сайрларини вақтинча қолдиришга чақирмоқда. Бу каби учрашувларнинг оқибати инсон ҳаёти учун жуда хавфли бўлиши мумкин.

Сизнингча, ёввойи ҳайвонлар, хусусан айиқлар фаоллиги ошган ҳудудларда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш учун давлат органлари қандай қўшимча чоралар кўриши керак? Ўрмонга чиқишни бутунлай чеклаш тўғри қарор бўладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиКеча, 22:47Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Кеча, 22:23724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолди724 минг долларлик кўприк очилиш маросими пайтида қулашига бир баҳя қолдиКеча, 20:07Гренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиГренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эридиКеча, 19:20СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиКеча, 17:51Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиИндонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиКеча, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди