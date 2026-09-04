Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақида

·10·Спорт
Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақида

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турида ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилиб, 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритган ОКМК жамоаси устози Миржалол Қосимов ўйиндан кейинги матбуот анжуманида иштирок этди. Олмалиқликлар бош мураббийи қўлга киритилган 3 очконинг аҳамияти, жамоа ҳужум чизиғида кўзга ташланаётган вазиятлардан фойдаланиш муаммоси ҳамда футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳақида очиқ ва танқидий фикр билдирди.

«5-6 та имкониятдан атиги биттасидан фойдаландик»: Бой берилган вазиятлар танқиди

Миржалол Қосимов жамоаси яна томошабоп футбол кўрсатганини таъкидлар экан, якуний зарбалар устида ҳали кўп ишлаш зарурлигини алоҳида қайд этди:

  • 3 очко ва томошабоп ўйин: «Муҳими, 3 очкога эга бўлдик. Мухлисларга ёқадиган ўйин бўлди. Бундан олдинги учрашувларда ҳам яхши ҳаракат қилаётгандик, фақат гол уришда оқсаётгандик. Бугун Худога шукрки, 5-6 та 100 фоизли имкониятларимиздан биридан фойдалана олдик»;

  • «Бундай нарсаларни кечириб бўлмайди»: «Иккинчи бўлимда Азиз Холмуродовнинг ўзида камида учта 100 фоизли имконият бўлди. Нодирда ҳам, Асадда ҳам жуда қулай вазиятлар юзага келди. Очиғи, бундай вазиятларни кечириш керак эмас. Ишлаяпмиз, футболчиларга тушунтиряпмиз. Тўғри хулоса чиқаришиб, кейинги баҳсларда янада кўпроқ голлар кўрамиз, деган умиддаман».

«Ҳужумчилар урмаса, қарши ҳужумда жазо муқаррар»: Руҳият ва Неъматовнинг сейвлари

Журналистларнинг кетма-кет голсиз ўйинлар футболчиларнинг руҳиятига қанчалик таъсир ўтказгани ҳақидаги саволига мураббий батафсил тўхталди:

  • Руҳий босим йўқ: «Агар руҳиятга салбий таъсир қилганида, бунчалик кўп вазиятлар яратилмасди. Масалан, «Насаф» билан баҳсда ҳам рақиб дарвозабони Абдувоҳид Неъматов жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолганди. Вазиятлардан фойдалана олмаслик нафақат бизда, балки жаҳон футболида ҳам тез-тез учраб турадиган ҳолат»;

  • Гол — жамоавий меҳнат маҳсули: «Қолгани футболчиларнинг индивидуал маҳоратига боғлиқ. Бу ҳам ўзига яраша тажриба. Ҳужумчилар яратилган вазиятларни голга айлантира олишмаса, рақиб қарши ҳужумда бизни жазолаб кетиши ҳеч гап эмас. Йигитлар вазиятни тўғри тушунишяпти, меҳнат қилишяпти ва кейинги турларда бундан унумли фойдаланишади, деб ишонаман».

Сўнгги 3 баҳсдаги голсизликка нуқта қўйган олмалиқликлар ушбу ғалабадан сўнг 32 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди.

Сизнингча, ОКМК ҳужумчиларининг яққол голли имкониятларни бой беришига совуққонлик етишмаслиги сабабми ёки омадсизлик? Миржалол Қосимов жамоаси чемпионлик пойгаси ва кучли учлик учун курашда етакчиларга етиб ола биладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларЮлдузлар ови тўхтамади: Клубсиз бўлиб турган энг машҳур эркин агентларБугун, 05:48«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлари«Лугано» «Серветт»ни таслим этиб, пешқадамга айланди: ўйин тафсилотлариБугун, 05:38Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Синдаров Гукешнинг ҳис-туйғуларига кутилмаган баҳо берди...Кеча, 23:03Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиНурсултон Рўзибоев Майкл Пейжга қарши — партер устаси ва ностандарт зарбачи тўқнашувиКеча, 22:59Ҳақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиҲақназарийнинг суперголи ОКМКга «Хоразм» устидан ғалаба келтирдиКеча, 21:34«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал сериясиКеча, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)