Миржалол Қосимов: «Хоразм» устидан қозонилган ғалаба ва бой берилган вазиятлар ҳақида
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турида ўз майдонида «Хоразм»ни қабул қилиб, 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритган ОКМК жамоаси устози Миржалол Қосимов ўйиндан кейинги матбуот анжуманида иштирок этди. Олмалиқликлар бош мураббийи қўлга киритилган 3 очконинг аҳамияти, жамоа ҳужум чизиғида кўзга ташланаётган вазиятлардан фойдаланиш муаммоси ҳамда футболчиларнинг руҳий ҳолати ҳақида очиқ ва танқидий фикр билдирди.
«5-6 та имкониятдан атиги биттасидан фойдаландик»: Бой берилган вазиятлар танқиди
Миржалол Қосимов жамоаси яна томошабоп футбол кўрсатганини таъкидлар экан, якуний зарбалар устида ҳали кўп ишлаш зарурлигини алоҳида қайд этди:
3 очко ва томошабоп ўйин: «Муҳими, 3 очкога эга бўлдик. Мухлисларга ёқадиган ўйин бўлди. Бундан олдинги учрашувларда ҳам яхши ҳаракат қилаётгандик, фақат гол уришда оқсаётгандик. Бугун Худога шукрки, 5-6 та 100 фоизли имкониятларимиздан биридан фойдалана олдик»;
«Бундай нарсаларни кечириб бўлмайди»: «Иккинчи бўлимда Азиз Холмуродовнинг ўзида камида учта 100 фоизли имконият бўлди. Нодирда ҳам, Асадда ҳам жуда қулай вазиятлар юзага келди. Очиғи, бундай вазиятларни кечириш керак эмас. Ишлаяпмиз, футболчиларга тушунтиряпмиз. Тўғри хулоса чиқаришиб, кейинги баҳсларда янада кўпроқ голлар кўрамиз, деган умиддаман».
«Ҳужумчилар урмаса, қарши ҳужумда жазо муқаррар»: Руҳият ва Неъматовнинг сейвлари
Журналистларнинг кетма-кет голсиз ўйинлар футболчиларнинг руҳиятига қанчалик таъсир ўтказгани ҳақидаги саволига мураббий батафсил тўхталди:
Руҳий босим йўқ: «Агар руҳиятга салбий таъсир қилганида, бунчалик кўп вазиятлар яратилмасди. Масалан, «Насаф» билан баҳсда ҳам рақиб дарвозабони Абдувоҳид Неъматов жамоасини муқаррар голлардан қутқариб қолганди. Вазиятлардан фойдалана олмаслик нафақат бизда, балки жаҳон футболида ҳам тез-тез учраб турадиган ҳолат»;
Гол — жамоавий меҳнат маҳсули: «Қолгани футболчиларнинг индивидуал маҳоратига боғлиқ. Бу ҳам ўзига яраша тажриба. Ҳужумчилар яратилган вазиятларни голга айлантира олишмаса, рақиб қарши ҳужумда бизни жазолаб кетиши ҳеч гап эмас. Йигитлар вазиятни тўғри тушунишяпти, меҳнат қилишяпти ва кейинги турларда бундан унумли фойдаланишади, деб ишонаман».
Сўнгги 3 баҳсдаги голсизликка нуқта қўйган олмалиқликлар ушбу ғалабадан сўнг 32 очко билан турнир жадвалида 5-ўринга кўтарилиб олди.
Сизнингча, ОКМК ҳужумчиларининг яққол голли имкониятларни бой беришига совуққонлик етишмаслиги сабабми ёки омадсизлик? Миржалол Қосимов жамоаси чемпионлик пойгаси ва кучли учлик учун курашда етакчиларга етиб ола биладими? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…