UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқлади

·10·Спорт
UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқлади

Енгил вазн тоифасида (70 кг гача) UFC ташкилотининг 37 ёшли амалдаги чемпиони, америкалик таниқли жангчи Жастин Гейджи икки вазнда собиқ чемпион Конор Макгрегор билан нима сабабдан октагонда тўқнаш келишни орзиқиб кутаётгани ҳақида очиқ-ойдин гапирди. Нуфузли ActuMMA порталига берган интервьюсида Гейджи ушбу жанг унинг учун нафақат шахсий ҳисоб-китоб, балки мисли кўрилмаган молиявий фойда ва спорт тарихидаги афсонавий мақомни мустаҳкамлаш воситаси эканини яширмади.

«Юзига мушт туширишни сабрсизлик билан кутяпман»: Гейджининг очиқ эътирофи

Америкалик чемпион ирландиялик юлдуз билан курашиш истаги йиллар давомида сўнмаганини ва бу қарама-қаршилик унга катта завқ бағишлашини таъкидлади:

  • «Омма олдидаги зарба»: «Мен бу ҳақда юзлаб марта айтганман: Конор Макгрегорнинг юзига катта мамнуният билан омма олдида мушт туширган бўлардим. Шу сабабли бу жангни сабрсизлик билан кутяпман, ўша ерда бўлишни ва унинг рўпарамда турганини кўришни орзиқиб кутяпман», — дея ўз мақсадини очиқлади чемпион;

  • Суперюлдузлик даражаси: Гейджи Конорнинг спорт оламидаги ўрнини тан олиб, у октагондан узоқда бўлган тақдирда ҳам ММА тарихидаги энг улкан ва муҳокама марказидаги медиа-шахс эканини урғулади.

Миллионлаб долларлар ва спортдаги мерос: Жанг ортидаги асл сабаблар

37 ёшли чемпион ушбу тўқнашувнинг спорт ва бизнес нуқтаи назаридан аҳамиятини алоҳида баҳолади:

  • Катта молиявий даромад: Жастин Гейджи Конорга қарши жанг касса рекордини янгилашини ва бу унинг ҳамёнига катта фойда келтиришини очиқ таъкидлади: «Ҳеч шубҳасиз, у ушбу спорт турининг энг буюк суперюлдузларидан бири, шундай экан, у каби йигит билан жанг қилиш мен учун молиявий жиҳатдан жуда фойдали бўлади»;

  • Афсонавий мақомга эришиш: Чемпионнинг фикрича, Макгрегор устидан қозониладиган ишончли ғалаба унинг фаолиятига якуний ва энг ёрқин нуқтани қўйиб, уни ММА тарихининг энг буюк жангчилари қаторига киритади.

Сизнингча, Жастин Гейджи ва Конор Макгрегор ўртасидаги эҳтимолий жанг ташкил этилса, унда ким ғалаба қозонади? 37 ёшли амалдаги чемпион Конорни нокаутга учрата оладими ёки ирландиялик юлдуз қайтадан чўққини забт этиши мумкинми? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:33«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 21:10«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!Бугун, 21:09Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиПешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиБугун, 21:04«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилдиБугун, 20:19«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?Бугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)