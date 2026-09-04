UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқлади
Енгил вазн тоифасида (70 кг гача) UFC ташкилотининг 37 ёшли амалдаги чемпиони, америкалик таниқли жангчи Жастин Гейджи икки вазнда собиқ чемпион Конор Макгрегор билан нима сабабдан октагонда тўқнаш келишни орзиқиб кутаётгани ҳақида очиқ-ойдин гапирди. Нуфузли ActuMMA порталига берган интервьюсида Гейджи ушбу жанг унинг учун нафақат шахсий ҳисоб-китоб, балки мисли кўрилмаган молиявий фойда ва спорт тарихидаги афсонавий мақомни мустаҳкамлаш воситаси эканини яширмади.
«Юзига мушт туширишни сабрсизлик билан кутяпман»: Гейджининг очиқ эътирофи
Америкалик чемпион ирландиялик юлдуз билан курашиш истаги йиллар давомида сўнмаганини ва бу қарама-қаршилик унга катта завқ бағишлашини таъкидлади:
«Омма олдидаги зарба»: «Мен бу ҳақда юзлаб марта айтганман: Конор Макгрегорнинг юзига катта мамнуният билан омма олдида мушт туширган бўлардим. Шу сабабли бу жангни сабрсизлик билан кутяпман, ўша ерда бўлишни ва унинг рўпарамда турганини кўришни орзиқиб кутяпман», — дея ўз мақсадини очиқлади чемпион;
Суперюлдузлик даражаси: Гейджи Конорнинг спорт оламидаги ўрнини тан олиб, у октагондан узоқда бўлган тақдирда ҳам ММА тарихидаги энг улкан ва муҳокама марказидаги медиа-шахс эканини урғулади.
Миллионлаб долларлар ва спортдаги мерос: Жанг ортидаги асл сабаблар
37 ёшли чемпион ушбу тўқнашувнинг спорт ва бизнес нуқтаи назаридан аҳамиятини алоҳида баҳолади:
Катта молиявий даромад: Жастин Гейджи Конорга қарши жанг касса рекордини янгилашини ва бу унинг ҳамёнига катта фойда келтиришини очиқ таъкидлади: «Ҳеч шубҳасиз, у ушбу спорт турининг энг буюк суперюлдузларидан бири, шундай экан, у каби йигит билан жанг қилиш мен учун молиявий жиҳатдан жуда фойдали бўлади»;
Афсонавий мақомга эришиш: Чемпионнинг фикрича, Макгрегор устидан қозониладиган ишончли ғалаба унинг фаолиятига якуний ва энг ёрқин нуқтани қўйиб, уни ММА тарихининг энг буюк жангчилари қаторига киритади.
Сизнингча, Жастин Гейджи ва Конор Макгрегор ўртасидаги эҳтимолий жанг ташкил этилса, унда ким ғалаба қозонади? 37 ёшли амалдаги чемпион Конорни нокаутга учрата оладими ёки ирландиялик юлдуз қайтадан чўққини забт этиши мумкинми? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…