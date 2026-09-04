Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олди
Россия Қуролли кучларига қарашли учувчисиз учар қурилма Киев марказидаги Владимирская кўчасида жойлашган Украина Хавфсизлик хизмати (УХХ) бош қароргоҳи биносига тўғридан-тўғри зарба берди. Махсус хизмат раҳбарининг кабинети нишонга олинган мазкур шов-шувли ҳужум ортидан Украина Президенти Володимир Зеленский УХХ раҳбари Олександр Поклад билан шошилинч мулоқот ўтказиб, ҳарбийларга рақибга худди шундай куч билан сезиларли ва оғир жавоб зарбаси беришни топширди. Эътиборли жиҳати, бу кескин ҳодиса АҚШ раҳбариятининг махсус вакиллари Москва ва Киевга етиб келишидан саноқли соатлар олдин содир бўлди.
Зарба тафсилотлари: Нишонга олинган кабинет ва 9 нафар жабрланувчи
Пойтахт марказидаги портлаш катта вайронагарчилик ва талофатларга сабаб бўлди:
Раҳбар хонасига йўналтирилган дрон: Президент Володимир Зеленский дрон айнан махсус хизмат раҳбарининг хизмат хонасини мўлжалга олганини очиқлади. Бироқ «Украинска правда» нашрининг ёзишича, маҳаллий вақт билан тахминан соат 15:30 да содир бўлган ҳужум пайтида Поклад ўз кабинетида бўлмаган;
Бино томи ва қуюқ тутун: Воқеа жойидан олинган кадрларда УХХ штаб-квартираси деразаларидан қора тутун кўтарилаётгани акс этган. Киев мэри Виталий Кличконинг маълум қилишича, Шевченко туманидаги нотураржой биносининг томига дрон қулаши оқибатида 9 киши тан жароҳати олган, улардан 7 нафари шифохонага ётқизилган;
Ёндаш қаҳвахона вайрон бўлди: Зарба кучидан УХХ биноси яқинида жойлашган «Завертяйло» тармоғи кафеси ҳам жиддий шикастланган. Кафедаги бир аёл оғир тан жароҳати олиб, шифохонага олиб кетилган; қолган ходимлар ва мижозлар ертўладаги бошпанага яширинишга улгурган;
Реактив дронлар ҳаракати: Зарбадан ярим соат аввал шаҳарда ҳаво хавфи эълон қилиниб, мамлакат Ҳарбий-ҳаво кучлари реактив дронлар яқинлашаётгани ҳақида огоҳлантирган эди.
Зеленскийнинг кескин буйруғи ва УХХ раҳбариятидаги тайинлов
Украина раҳбарияти зарбага нисбатан қаттиқ жавоб чоралари кўрилишини эълон қилди:
«Ўзидай қилиб жавоб қайтаринг»: Володимир Зеленский барча жабрланганларга тезкор тиббий ёрдам кўрсатилаётганини таъкидлаб, Олександр Покладга Украина Қуролли кучлари билан биргаликда: «русларга ушбу зарба учун муносиб, сезиларли ва имкон қадар худди ўзидай қилиб жавоб қайтариш» вазифасини юклади;
Идорадаги янги раҳбар: Зеленский жорий йилнинг 17 июль куни Мудофаа вазири лавозимига ўтган Евгений Хмара ўрнига айнан Олександр Покладни УХХ раҳбари вазифасини вақтинча бажарувчи этиб тайинлаган эди. Бунгача у бошқарма раҳбари ўринбосари лавозимида фаолият юритган.
Вашингтон музокарачиларининг ташрифи арафасидаги эскалация
Киев марказидаги ушбу кучли ҳужум геосиёсий жараёнларнинг энг қалтис палласига тўғри келди:
Кушнер ва Уиткоффнинг шошилинч миссияси: Зарба АҚШ Президенти Дональд Трампнинг махсус элчиси Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнернинг тинчлик музокаралари юзасидан минтақага кутилаётган муҳим сафари арафасида содир бўлди;
Москва ва Киев маршрути: ТАСС берган маълумотларга кўра, АҚШ вакиллари 5 сентябрь куни Москвада музокара ўтказиб, 6 сентябрда тўғридан-тўғри Киевга келиши белгиланган;
Россиянинг муносабати: Айни пайтда Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги УХХ қароргоҳига берилган мазкур зарба юзасидан расмий баёнот бермаган.
Сизнингча, Киев марказидаги махсус хизмат штаб-квартирасига уюштирилган бу зарба ва Украинанинг режалаштираётган жавоби АҚШ вакиллари олиб бораётган музокаралар жараёнини буткул тўхтатиб қўядими ёки томонлар босим воситаси сифатида сулҳ шартларини қатъийлаштирмоқдами? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…