Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этди
Мобил технологиялар бозори яна бир ғайриоддий қурилма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, Ulefone компаниясига тегишли РугОне бренди орқа панелига олинадиган экшен-камера ўрнатилган Хснап 7 Pro ҳимояланган смартфонини расман эълон қилди. Ушбу ўзига хос ечим мобил қурилмалар ва ҳаракат камераларининг имкониятларини ўзаро уйғунлаштириб, фойдаланувчиларга янги ижодий имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг асосий ўзига хос жиҳати бу унинг корпусига магнитлар ёрдамида бириктириладиган ихчам куб шаклидаги модулидир. Ушбу камерани исталган вақтда корпусдан ажратиб олиб, кийимга ёки турли анжомларга ўрнатган ҳолда алоҳида ишлатиш мумкин. Бу эса экстремал вазиятларда ёки саёҳатларда тўғридан-тўғри биринчи шахсдан сифатли тасвирларни ёзиб олиш имконини беради.
Камеранинг техник имкониятлариОлинадиган модул ўзининг мустақил тизимига эга бўлиб, у 2,7K форматида сониясига 30 кадр тезликда видеоларни ёзиб олишни қўллаб-қувватлайди. Камеранинг ички қисмида ўз хотира намунаси сифатида 64 Гб сиғимли флеш-наноконтроллер жойлаштирилган. Шунингдек, у ўзининг кичик аккумулятори эвазига узлуксиз равишда 40 дақиқагача видео ёзишга қодир.
Ушбу мини-камера смартфонга махсус илова орқали симсиз тармоқлар ёрдамида уланади. Ишлаб чиқарувчилар унинг сув остида ҳам бемалол ишлай олишига алоҳида эътибор қаратишган: модул сув остига 5 метргача чуқурликка шўнғишга бардош бера олади, бу эса унинг чидамлилигини янада оширади.
Мустаҳкам корпус ва асосий хусусиятларСмартфоннинг ўзи ҳам ўта оғир шароитларда фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, у юқори стандартдаги IP69K ҳимоясига эга. Қурилманинг асосий камераси оптик стабилизация тизими билан жиҳозланган ҳамда 50 мегапикселлик аниқликда суратга олади. Шу билан бирга, қурилма қоронғуда кўришни таъминловчи инфрасамарали ёритгичли 64 мегапикселлик қўшимча камера билан ҳам таъминланган.
Қурилма унумдорлиги замонавий MediaTek Dimensity 8400 процессорига таянади. Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида смартфонга 6,67 дюймли, кадрлар частотаси 120 Hz бўлган сифатли AMOLED экран ўрнатилган. Қолган техник тавсилотлар ва имкониятлар кейинроқ расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Манба берган маълумотларга кўра, РугОне Хснап 7 Pro смартфони жорий йилнинг 7-сентябрь куни Киккстартер краудфаундинг платформасида намойиш этилади. Илк харидорлар ушбу ноёб гаджетни 800 евро эвазига буюртма қилиш имкониятига эга бўладилар. Глобал савдолар эса октябрь ойида бошланиши режалаштирилган бўлиб, унинг нархи 1000 АҚШ долларини ташкил қилади.
…