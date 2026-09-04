Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этди

·2·Техно
Ulefone махсус экшен-камерали ҳимояланган Хснап 7 Pro смартфонини тақдим этди

Мобил технологиялар бозори яна бир ғайриоддий қурилма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, Ulefone компаниясига тегишли РугОне бренди орқа панелига олинадиган экшен-камера ўрнатилган Хснап 7 Pro ҳимояланган смартфонини расман эълон қилди. Ушбу ўзига хос ечим мобил қурилмалар ва ҳаракат камераларининг имкониятларини ўзаро уйғунлаштириб, фойдаланувчиларга янги ижодий имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг асосий ўзига хос жиҳати бу унинг корпусига магнитлар ёрдамида бириктириладиган ихчам куб шаклидаги модулидир. Ушбу камерани исталган вақтда корпусдан ажратиб олиб, кийимга ёки турли анжомларга ўрнатган ҳолда алоҳида ишлатиш мумкин. Бу эса экстремал вазиятларда ёки саёҳатларда тўғридан-тўғри биринчи шахсдан сифатли тасвирларни ёзиб олиш имконини беради.

Камеранинг техник имкониятлари

Олинадиган модул ўзининг мустақил тизимига эга бўлиб, у 2,7K форматида сониясига 30 кадр тезликда видеоларни ёзиб олишни қўллаб-қувватлайди. Камеранинг ички қисмида ўз хотира намунаси сифатида 64 Гб сиғимли флеш-наноконтроллер жойлаштирилган. Шунингдек, у ўзининг кичик аккумулятори эвазига узлуксиз равишда 40 дақиқагача видео ёзишга қодир.

Ушбу мини-камера смартфонга махсус илова орқали симсиз тармоқлар ёрдамида уланади. Ишлаб чиқарувчилар унинг сув остида ҳам бемалол ишлай олишига алоҳида эътибор қаратишган: модул сув остига 5 метргача чуқурликка шўнғишга бардош бера олади, бу эса унинг чидамлилигини янада оширади.

Мустаҳкам корпус ва асосий хусусиятлар

Смартфоннинг ўзи ҳам ўта оғир шароитларда фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, у юқори стандартдаги IP69K ҳимоясига эга. Қурилманинг асосий камераси оптик стабилизация тизими билан жиҳозланган ҳамда 50 мегапикселлик аниқликда суратга олади. Шу билан бирга, қурилма қоронғуда кўришни таъминловчи инфрасамарали ёритгичли 64 мегапикселлик қўшимча камера билан ҳам таъминланган.

Қурилма унумдорлиги замонавий MediaTek Dimensity 8400 процессорига таянади. Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида смартфонга 6,67 дюймли, кадрлар частотаси 120 Hz бўлган сифатли AMOLED экран ўрнатилган. Қолган техник тавсилотлар ва имкониятлар кейинроқ расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Манба берган маълумотларга кўра, РугОне Хснап 7 Pro смартфони жорий йилнинг 7-сентябрь куни Киккстартер краудфаундинг платформасида намойиш этилади. Илк харидорлар ушбу ноёб гаджетни 800 евро эвазига буюртма қилиш имкониятига эга бўладилар. Глобал савдолар эса октябрь ойида бошланиши режалаштирилган бўлиб, унинг нархи 1000 АҚШ долларини ташкил қилади.

UlefoneСмартфонЭкшен камераТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариФан оламини ҳайратга солган энг ғалати кашфиётлар — Шнобел мукофотининг янги лауреатлариБугун, 22:39Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиApple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олдиБугун, 22:26SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиSpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиБугун, 17:53Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиTesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиБугун, 17:26Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиXiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиБугун, 16:57Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиSamsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиБугун, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди