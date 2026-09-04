Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилди

·0·Дунё
Яшаб кетиши кутилмаган бургут уч йилдан сўнг тирик топилди

Шотландиянинг Малл оролида 2023 йилда қаноти жиддий шикастланган Кинки лақабли оқ думли бургут орадан уч йил ўтиб яна соғлом ҳолда кўринди.

Кинки жўжалигида уядан қулаб, чап қанотини синдирган. Мутахассислар унинг мустақил яшаши қийин бўлишидан хавотирланган, аммо у жароҳатланганига қарамай учиб кетган.

Энг қизиғи, кейинги кўпайиш мавсумида Кинки ҳали ҳам ота-онаси томонидан озиқлантирилаётгани кузатилган. Бу ҳолат ушбу турда аввал қайд этилмаган. 2025 йилда ота-онаси яна кўпайишни бошлагач, Кинки ҳудуддан ғойиб бўлган ва унинг тақдири номаълум қолган.

Бироқ 2025 йил июль ойида Mull Charters кемаси экипажи аъзоси Блэр Кеттерингем Лох-на-Кил кўли устида учиб юрган ёш бургутни кўрди. Қанотидаги ўзига хос эгилиш унинг Кинки эканини кўрсатган.

Орадан яна бир йил ўтиб, Кинки Малл оролида яна пайдо бўлди. Ҳозир у яхши ҳолатда ва вояга етиш арафасида. Думидаги жигарранг патлар ҳам аста-секин оқ тусга кирмоқда.

Jigarrang burgut ochiq osmonda qanotlarini yoyib uchmoqda.

Оқ думли бургутлар одатда беш ёш атрофида етукликка етади. Шу боис Кинки олдида ҳали яна бир синов — жуфт ва ўз ҳудудини излаш жараёнида бошқа бургутлар билан рақобатлашиш турибди.

RSPB элчиси Дэйв Секстон Кинкини “туғма омон қолувчи” деб атади ва унинг кейинги ҳаётини қизиқиш билан кузатаётганини билдирди.

Қайд этилишича, Британиядаги сўнгги маҳаллий оқ думли бургут 1918 йилда отиб ўлдирилган. 1975 йилда Шотландияда турни қайта тиклаш дастури бошланган. Ҳозир Буюк Британияда қарийб 200 та кўпайувчи жуфтлик мавжуд.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлдиБугун, 23:03Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиДунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиБугун, 23:02Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКиевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиБугун, 22:44Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиТрамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиБугун, 21:08Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаБугун, 20:51Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиБугун, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди