Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлди

·10·Дунё
Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлди

“Дунёдаги энг кекса фаол сартарош” сифатида танилган япон аёли Шицуй Хакоиши 1 сентябрь куни 109 ёш ва 295 кунлигида вафот этди.

1916 йил 10 ноябрда Точиги префектурасида туғилган Хакоиши олти ёшли пайтида, 1923 йилги Буюк Канто зилзиласидан омон қолган. 14 ёшида сартарошликни ўрганиш учун Токиога кўчиб бориб, 1936 йилда лицензия олган.

1939 йилда Жиро Хакоишига турмушга чиққан ва эр-хотин Синдзюкуда сартарошхона очган. Уларнинг икки фарзанди бўлган. Бироқ Иккинчи жаҳон уруши оила ҳаётини ўзгартирган.

1944 йилда унинг эри армияга чақирилиб, Манчжурияга юборилган. Жиро Хакоиши 1945 йил 19 августда ҳозирги Хитойнинг Цзилинь провинциясидаги Тигерс-Хедда вафот этган. Хакоиши эрининг ўлими ҳақида расмий хабарни эса фақат 1953 йилда олган.

Унинг Токиодаги сартарошхонаси 1945 йил 10 мартдаги ҳаво ҳужумида вайрон бўлган. Шундан кейин Хакоиши Точигига қайтиб, фарзандларини тарбиялаган ва сартарошлик фаолиятини давом эттирган.

1953 йилда ўз сартарошхонасини очган Хакоиши 70 йилдан ортиқ вақт меҳнат қилди. 2024 йил январда LongeviQuest уни дунёдаги энг кекса фаол сартарош деб тан олди. 2025 йил март ойида эса Guinness World Records уни 108 ёшида дунёдаги энг кекса аёл сартарош сифатида эътироф этди.

104 ёшида, 2021 йилда, Хакоиши Токиода ўтказилган Олимпиада машъаласи эстафетасида қатнашиб, тахминан 200 метр масофага югурган.

Узоқ умрнинг оддий сири

Keksa ayol qoʻlida Ginnesning rekordlar kitobi sertifikatini ushlab turibdi.

Узоқ умр кўриш сирини сўрашганда, Хакоиши:

“Кек сақламанг ва ҳалол яшанг”, — деб жавоб берган.

У инсонларга бошқалардан қўрқмаслик, ҳасад қилмаслик ва жанжаллашмасликни ҳам тавсия қилган. Шунингдек, оёқлар ва белнинг пастки қисмини бақувват сақлаш учун ҳар куни жисмоний машқ қилиш муҳимлигини таъкидлаган.

Точиги губернатори Томикадзу Фукуда Хакоиши ўзининг “кучли ҳаёт тарзи” орқали кўплаб инсонларга жасорат ва умид берганини таъкидлаб, унга эҳтиром билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлдиБугун, 23:03Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКиевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиБугун, 22:44Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиТрамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиБугун, 21:08Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаБугун, 20:51Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиБугун, 18:41Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди