Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлди
“Дунёдаги энг кекса фаол сартарош” сифатида танилган япон аёли Шицуй Хакоиши 1 сентябрь куни 109 ёш ва 295 кунлигида вафот этди.
1916 йил 10 ноябрда Точиги префектурасида туғилган Хакоиши олти ёшли пайтида, 1923 йилги Буюк Канто зилзиласидан омон қолган. 14 ёшида сартарошликни ўрганиш учун Токиога кўчиб бориб, 1936 йилда лицензия олган.
1939 йилда Жиро Хакоишига турмушга чиққан ва эр-хотин Синдзюкуда сартарошхона очган. Уларнинг икки фарзанди бўлган. Бироқ Иккинчи жаҳон уруши оила ҳаётини ўзгартирган.
1944 йилда унинг эри армияга чақирилиб, Манчжурияга юборилган. Жиро Хакоиши 1945 йил 19 августда ҳозирги Хитойнинг Цзилинь провинциясидаги Тигерс-Хедда вафот этган. Хакоиши эрининг ўлими ҳақида расмий хабарни эса фақат 1953 йилда олган.
Унинг Токиодаги сартарошхонаси 1945 йил 10 мартдаги ҳаво ҳужумида вайрон бўлган. Шундан кейин Хакоиши Точигига қайтиб, фарзандларини тарбиялаган ва сартарошлик фаолиятини давом эттирган.
1953 йилда ўз сартарошхонасини очган Хакоиши 70 йилдан ортиқ вақт меҳнат қилди. 2024 йил январда LongeviQuest уни дунёдаги энг кекса фаол сартарош деб тан олди. 2025 йил март ойида эса Guinness World Records уни 108 ёшида дунёдаги энг кекса аёл сартарош сифатида эътироф этди.
104 ёшида, 2021 йилда, Хакоиши Токиода ўтказилган Олимпиада машъаласи эстафетасида қатнашиб, тахминан 200 метр масофага югурган.
Узоқ умрнинг оддий сири
Узоқ умр кўриш сирини сўрашганда, Хакоиши:
“Кек сақламанг ва ҳалол яшанг”, — деб жавоб берган.
У инсонларга бошқалардан қўрқмаслик, ҳасад қилмаслик ва жанжаллашмасликни ҳам тавсия қилган. Шунингдек, оёқлар ва белнинг пастки қисмини бақувват сақлаш учун ҳар куни жисмоний машқ қилиш муҳимлигини таъкидлаган.
Точиги губернатори Томикадзу Фукуда Хакоиши ўзининг “кучли ҳаёт тарзи” орқали кўплаб инсонларга жасорат ва умид берганини таъкидлаб, унга эҳтиром билдирди.
…