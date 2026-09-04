Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олди

·1·Техно
Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олди

Технология оламида катта ўзгариш юз берди ва Apple компаниясида расман Жон Тернус даври бошланди. Шу ҳафта Тиms Кук бош директор лавозимидан истеъфога чиқиб, компания бошқарувини собиқ аппарат таъминоти раҳбари Жон Тернусга топширди. Бу кадрлар алмашинуви глобал технология бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки янги раҳбар ўзининг илк хизмат хатиданоқ келаси ҳафтаёқ улкан тақдимот бўлиб ўтишини вада қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, бундай зич тақвим янги раҳбар ўз иш жойига тўлиқ ўрнашишига улгурмасданоқ энг муҳим тадбирлардан бири — навбатдаги iPhone тақдимоти унинг зиммасига тушишини англатади. Tim Cook эса компаниядан бутунлай кетмаяпти, у Ижроия раиси лавозимида қолмоқда. Кукнинг асосий эътибори сиёсий муносабатлар ва сўнгги пайтларда харита белгиларидаги кичик ўзгаришлар ҳам жамоатчилик эътиборидаги нозик масалага айланиб улгурган соҳаларга қаратилади.

Янги раҳбар олдидаги синовлар

Мутахассисларнинг фикрича, Жон Тернуснинг фаолияти акциядорлар ва бозор томонидан қандай қабул қилиниши ва унга қанча эркинлик берилиши ҳозирча асосий савол бўлиб қолмоқда. Apple анъанавий равишда қурилмалар ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлса-да, ҳозирги сунъий интеллект даврида дастурий таъминот масалалари биринчи ўринга чиқмоқда.

Қизиғи шундаки, собиқ аппарат раҳбари бўлган Тернус айнан дастурий таъминот йўналишида катта муваффақиятларга эришиш учун қулайроқ мавқеда бўлиши мумкин. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида Apple ўз маҳсулотларининг дастурий қисмини тубдан янгилашга муҳтож ва акциядорлар янги раҳбариятдан айнан шу йўналишда тезкор натижалар кутмоқда.

Келажак истиқболлари

Компаниянинг келгусидаги стратегияси нафақат янги гаджетларни тақдим этиш, балки экотизимни замонавий интеллектуал хусусиятлар билан бойитишни ҳам ўз ичига олади. Жон Тернуснинг муҳандислик тажрибаси ва Tim Cookнинг стратегик кўмаги Apple учун янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.

Бозор кузатувчилари янги бош директорнинг биринчи ҳафталардаги қарорларини диққат билан кузатиб бормоқда. Олдинда эса компания тарихидаги энг муҳим тақдимотлардан бири турибди ва бу Тернус учун ўз салоҳиятини дарҳол намоён этиш учун илк жиддий имконият бўлади.

AppleЖон ТернусTim CookiPhoneТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиSpaceXAI АҚШда Starlink интернети учун 50 фоизлик чегирма эълон қилдиБугун, 17:53Tesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиTesla Кйберкаб автомашиналарига Starlink V5 технологияси ўрнатиладиБугун, 17:26Xiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиXiaomi 10 000 мА·ч батареяли ва 100 В қувватловчи Поко X8 Повер смартфонини тақдим этдиБугун, 16:57Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиSamsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилдиБугун, 16:29Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиҲиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиБугун, 14:55Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиКуктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди