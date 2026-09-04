Apple компаниясида янги давр бошланди: Жон Тернус бошқарувни қўлга олди
Технология оламида катта ўзгариш юз берди ва Apple компаниясида расман Жон Тернус даври бошланди. Шу ҳафта Тиms Кук бош директор лавозимидан истеъфога чиқиб, компания бошқарувини собиқ аппарат таъминоти раҳбари Жон Тернусга топширди. Бу кадрлар алмашинуви глобал технология бозорида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки янги раҳбар ўзининг илк хизмат хатиданоқ келаси ҳафтаёқ улкан тақдимот бўлиб ўтишини вада қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида муҳокама қилинганидек, бундай зич тақвим янги раҳбар ўз иш жойига тўлиқ ўрнашишига улгурмасданоқ энг муҳим тадбирлардан бири — навбатдаги iPhone тақдимоти унинг зиммасига тушишини англатади. Tim Cook эса компаниядан бутунлай кетмаяпти, у Ижроия раиси лавозимида қолмоқда. Кукнинг асосий эътибори сиёсий муносабатлар ва сўнгги пайтларда харита белгиларидаги кичик ўзгаришлар ҳам жамоатчилик эътиборидаги нозик масалага айланиб улгурган соҳаларга қаратилади.
Янги раҳбар олдидаги синовларМутахассисларнинг фикрича, Жон Тернуснинг фаолияти акциядорлар ва бозор томонидан қандай қабул қилиниши ва унга қанча эркинлик берилиши ҳозирча асосий савол бўлиб қолмоқда. Apple анъанавий равишда қурилмалар ишлаб чиқаришга ихтисослашган бўлса-да, ҳозирги сунъий интеллект даврида дастурий таъминот масалалари биринчи ўринга чиқмоқда.
Қизиғи шундаки, собиқ аппарат раҳбари бўлган Тернус айнан дастурий таъминот йўналишида катта муваффақиятларга эришиш учун қулайроқ мавқеда бўлиши мумкин. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши фонида Apple ўз маҳсулотларининг дастурий қисмини тубдан янгилашга муҳтож ва акциядорлар янги раҳбариятдан айнан шу йўналишда тезкор натижалар кутмоқда.
Келажак истиқболлариКомпаниянинг келгусидаги стратегияси нафақат янги гаджетларни тақдим этиш, балки экотизимни замонавий интеллектуал хусусиятлар билан бойитишни ҳам ўз ичига олади. Жон Тернуснинг муҳандислик тажрибаси ва Tim Cookнинг стратегик кўмаги Apple учун янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
Бозор кузатувчилари янги бош директорнинг биринчи ҳафталардаги қарорларини диққат билан кузатиб бормоқда. Олдинда эса компания тарихидаги энг муҳим тақдимотлардан бири турибди ва бу Тернус учун ўз салоҳиятини дарҳол намоён этиш учун илк жиддий имконият бўлади.
…