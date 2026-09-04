US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб борди
Нью-Йорк шаҳрида ўтказилаётган «Катта дубулға» туркумига кирувчи нуфузли АҚШ Очиқ чемпионатида (US Open) Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган истеъдодли теннисчи Камилла Раҳимова муваффақиятли иштирок этиб, мусобақанинг учинчи даврасига қадар етиб борди. Дунёнинг энг кучли теннисчилари баҳс олиб бораётган кортларда юқори маҳорат кўрсатган Раҳимова ўз ҳисобига йирик мукофот пули ҳамда муҳим рейтинг очколарини ёздириб қўйди.
6:0 ҳисобидаги «тор-мор»: Селехметева устидан қозонилган ғалаба
Мусобақанинг иккинчи босқичида Камилла Раҳимова испаниялик тажрибали рақиби Оксана Селехметевага қарши кортга чиқиб, тўлиқ устунлик намойиш этди:
1 соатлик экспресс-ғалаба: Учрашув бор-йўғи 1 соат 5 дақиқа давом этди ва ҳар иккала сетда ҳам ташаббус тўлиқ Раҳимова томонида бўлди;
Ишончли натижа: Биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилган Камилла, иккинчи сетда рақибига бирорта ҳам гейм бермай, 6:0 ҳисобидаги қуруқ ва ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Дунёнинг 1-ракеткасига қарши муносиб кураш: Арина Соболенко синови
Турнирнинг учинчи даврасида ўзбекистонлик теннисчига жаҳон ва турнирнинг амалдаги 1-ракеткаси бўлган беларуслик Арина Соболенко рўбарў келди:
Гранд билан очиқ баҳс: Сайёрамизнинг етакчи теннисчисига қарши баҳсда Камилла мардонавор қаршилик кўрсатди ва ҳар бир очко учун охиригача кураш олиб борди;
3:6, 4:6 ҳисобидаги тўхташ: Кескин курашлар остида кечган беллашувда Соболенко икки сетда (3:6, 4:6) ғалаба қозонди, бироқ Раҳимова дунё пешқадамига қарши кўрсатган сифатли ўйини билан мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди.
290 минг доллар, 130 рейтинг очкоси ва миллий термадаги янги саҳифа
Нью-Йоркдаги ушбу юриш теннисчининг фаолияти ва мамлакат спорти учун катта аҳамият касб этмоқда:
Молиявий ва рейтинг ютуғи: «US Open»нинг учинчи даврасига чиқиш Раҳимовага 130 та қимматли рейтинг очкосини ҳамда 290 000 АҚШ доллари миқдоридаги катта мукофот пулини келтирди;
Ўзбекистон байроғи остида: Асли россиялик бўлган Камилла Раҳимова 2025 йилнинг декабрь ойида спорт фуқаролигини расман ўзгартирган бўлиб, шу вақтдан бошлаб халқаро майдонда Ўзбекистон байроғи остида кураш олиб бормоқда;
WTA жадвалидаги кўтарилиш: Қўлга киритилган ушбу очколар спортчига аёллар ўртасидаги WTA рейтингида ўз ўрнини сезиларли даражада яхшилаш ва келгуси «Катта дубулға» турнирларига тўғридан-тўғри йўлланма олиш имконини беради.
Сизнингча, Камилла Раҳимованинг «Катта дубулға» турнирларидаги мана шундай муваффақиятли одимлари Ўзбекистонда катта теннисга бўлган қизиқишни янада кучайтира оладими? У тез орада жаҳоннинг топ-30 теннисчилари қаторига кира олади, деб ҳисоблайсизми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…