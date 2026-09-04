US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб борди

·31·Спорт
US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб борди

Нью-Йорк шаҳрида ўтказилаётган «Катта дубулға» туркумига кирувчи нуфузли АҚШ Очиқ чемпионатида (US Open) Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган истеъдодли теннисчи Камилла Раҳимова муваффақиятли иштирок этиб, мусобақанинг учинчи даврасига қадар етиб борди. Дунёнинг энг кучли теннисчилари баҳс олиб бораётган кортларда юқори маҳорат кўрсатган Раҳимова ўз ҳисобига йирик мукофот пули ҳамда муҳим рейтинг очколарини ёздириб қўйди.

6:0 ҳисобидаги «тор-мор»: Селехметева устидан қозонилган ғалаба

Мусобақанинг иккинчи босқичида Камилла Раҳимова испаниялик тажрибали рақиби Оксана Селехметевага қарши кортга чиқиб, тўлиқ устунлик намойиш этди:

  • 1 соатлик экспресс-ғалаба: Учрашув бор-йўғи 1 соат 5 дақиқа давом этди ва ҳар иккала сетда ҳам ташаббус тўлиқ Раҳимова томонида бўлди;

  • Ишончли натижа: Биринчи сетни 6:3 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилган Камилла, иккинчи сетда рақибига бирорта ҳам гейм бермай, 6:0 ҳисобидаги қуруқ ва ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Дунёнинг 1-ракеткасига қарши муносиб кураш: Арина Соболенко синови

Турнирнинг учинчи даврасида ўзбекистонлик теннисчига жаҳон ва турнирнинг амалдаги 1-ракеткаси бўлган беларуслик Арина Соболенко рўбарў келди:

  • Гранд билан очиқ баҳс: Сайёрамизнинг етакчи теннисчисига қарши баҳсда Камилла мардонавор қаршилик кўрсатди ва ҳар бир очко учун охиригача кураш олиб борди;

  • 3:6, 4:6 ҳисобидаги тўхташ: Кескин курашлар остида кечган беллашувда Соболенко икки сетда (3:6, 4:6) ғалаба қозонди, бироқ Раҳимова дунё пешқадамига қарши кўрсатган сифатли ўйини билан мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди.

290 минг доллар, 130 рейтинг очкоси ва миллий термадаги янги саҳифа

Нью-Йоркдаги ушбу юриш теннисчининг фаолияти ва мамлакат спорти учун катта аҳамият касб этмоқда:

  • Молиявий ва рейтинг ютуғи: «US Open»нинг учинчи даврасига чиқиш Раҳимовага 130 та қимматли рейтинг очкосини ҳамда 290 000 АҚШ доллари миқдоридаги катта мукофот пулини келтирди;

  • Ўзбекистон байроғи остида: Асли россиялик бўлган Камилла Раҳимова 2025 йилнинг декабрь ойида спорт фуқаролигини расман ўзгартирган бўлиб, шу вақтдан бошлаб халқаро майдонда Ўзбекистон байроғи остида кураш олиб бормоқда;

  • WTA жадвалидаги кўтарилиш: Қўлга киритилган ушбу очколар спортчига аёллар ўртасидаги WTA рейтингида ўз ўрнини сезиларли даражада яхшилаш ва келгуси «Катта дубулға» турнирларига тўғридан-тўғри йўлланма олиш имконини беради.

Сизнингча, Камилла Раҳимованинг «Катта дубулға» турнирларидаги мана шундай муваффақиятли одимлари Ўзбекистонда катта теннисга бўлган қизиқишни янада кучайтира оладими? У тез орада жаҳоннинг топ-30 теннисчилари қаторига кира олади, деб ҳисоблайсизми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Кеча, 23:51Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиВазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиКеча, 23:44UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиUFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиКеча, 22:49«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:33«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)