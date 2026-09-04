«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турида пойтахтнинг «Пахтакор» клуби муҳим ва ишончли ғалабани расмийлаштирди. Тошкентда «Андижон»ни қабул қилган «шерлар» рақиб дарвозасига жавобсиз учта тўп киритиб, йирик 3:0 ҳисобида устун келди. Ушбу ғалаба орқали қаршиликлардан қақшатқич зарба қабул қилиб олган пешқадам «Нефтчи» билан орадаги фарқ атиги 2 очкогача қисқарди ва чемпионлик пойгасидаги интрига энг юқори чўққисига чиқди.
Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Тошкентдаги устунлик
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб мезбонларнинг тўлиқ назорати остида ўтди:
Заид Таҳсиндан тезкор гол: Баҳснинг 21-дақиқасида ироқлик легионер Заид Таҳсин ҳисобни очиб, «Пахтакор»ни олдинга олиб чиқди (1:0);
Собирхўжаевнинг аниқ зарбаси: Кўп ўтмай, 29-дақиқада тажрибали яримҳимоячи Сардор Собирхўжаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (2:0);
Абдумажидовдан якуний нуқта: Иккинчи бўлимда ҳам фаолликни пасайтирмаган пойтахтликлар 69-дақиқада учинчи голни урди — Муҳаммадрасул Абдумажидов «Андижон» посбонини ожиз қолдириб, якуний ҳисобни ўрнатди (3:0).
Юлдузли таркиб ва «Андижон»нинг жавобсиз ҳужумлари
Учрашув давомида ҳар икки жамоа таркибида кўплаб етакчи ўйинчилар майдонга тушди:
«Пахтакор»нинг ҳужумкор салоҳияти: Тошкент клуби сафида Башар Ресан, Айман Ҳуссайн ва Фламарион сингари юқори даражадаги легионерлар майдонда фаол ҳаракат қилди. Санжар Қувватов қўриқлаган дарвоза эса ўйин давомида дахлсиз қолди;
«Андижон»нинг ўзгаришлари: Меҳмонлар мураббийлар штаби иккинчи бўлимда захирадан Ҳумоюнмирзо Иминов, Пўлатхўжа Холдорхонов ва Мартин Боакьени жангга ташлаб, вазиятни ўнглашга уринган бўлса-да, «Пахтакор»нинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишнинг иложи бўлмади.
Турнир жадвали: 2 очколик фарқ ва 8-поғонадаги водийликлар
20-тур якунларига кўра Суперлига жадвалининг юқори қисмида вазият кескин ўзгарди:
«Пахтакор» таъқибни кучайтирди: Пойтахтликлар ўз очколари сонини 43 тага етказиб, мустаҳкам 2-ўринда бормоқда. «Нефтчи»нинг Қаршидаги (2:6) мағлубиятидан сўнг биринчи ва иккинчи ўрин ўртасидаги тафовут атиги 2 очкони ташкил этмоқда;
«Андижон»нинг мавқейи: 27 очкога эга бўлган «Андижон» жамоаси эса турнир жадвалининг 8-поғонасида қолмоқда.
Сизнингча, «Пахтакор» кейинги турларда «Нефтчи»ни қувиб ўтиб, чемпионлик унвонини қўлга кирита оладими? Тошкентликларнинг бугунги ўйинида қайси чизиқ кўпроқ ишончли кўринди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!
…