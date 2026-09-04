«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

·0·Спорт
«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турида пойтахтнинг «Пахтакор» клуби муҳим ва ишончли ғалабани расмийлаштирди. Тошкентда «Андижон»ни қабул қилган «шерлар» рақиб дарвозасига жавобсиз учта тўп киритиб, йирик 3:0 ҳисобида устун келди. Ушбу ғалаба орқали қаршиликлардан қақшатқич зарба қабул қилиб олган пешқадам «Нефтчи» билан орадаги фарқ атиги 2 очкогача қисқарди ва чемпионлик пойгасидаги интрига энг юқори чўққисига чиқди.

Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Тошкентдаги устунлик

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб мезбонларнинг тўлиқ назорати остида ўтди:

  • Заид Таҳсиндан тезкор гол: Баҳснинг 21-дақиқасида ироқлик легионер Заид Таҳсин ҳисобни очиб, «Пахтакор»ни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Собирхўжаевнинг аниқ зарбаси: Кўп ўтмай, 29-дақиқада тажрибали яримҳимоячи Сардор Собирхўжаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (2:0);

  • Абдумажидовдан якуний нуқта: Иккинчи бўлимда ҳам фаолликни пасайтирмаган пойтахтликлар 69-дақиқада учинчи голни урди — Муҳаммадрасул Абдумажидов «Андижон» посбонини ожиз қолдириб, якуний ҳисобни ўрнатди (3:0).

Юлдузли таркиб ва «Андижон»нинг жавобсиз ҳужумлари

Учрашув давомида ҳар икки жамоа таркибида кўплаб етакчи ўйинчилар майдонга тушди:

  • «Пахтакор»нинг ҳужумкор салоҳияти: Тошкент клуби сафида Башар Ресан, Айман Ҳуссайн ва Фламарион сингари юқори даражадаги легионерлар майдонда фаол ҳаракат қилди. Санжар Қувватов қўриқлаган дарвоза эса ўйин давомида дахлсиз қолди;

  • «Андижон»нинг ўзгаришлари: Меҳмонлар мураббийлар штаби иккинчи бўлимда захирадан Ҳумоюнмирзо Иминов, Пўлатхўжа Холдорхонов ва Мартин Боакьени жангга ташлаб, вазиятни ўнглашга уринган бўлса-да, «Пахтакор»нинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишнинг иложи бўлмади.

Турнир жадвали: 2 очколик фарқ ва 8-поғонадаги водийликлар

20-тур якунларига кўра Суперлига жадвалининг юқори қисмида вазият кескин ўзгарди:

  • «Пахтакор» таъқибни кучайтирди: Пойтахтликлар ўз очколари сонини 43 тага етказиб, мустаҳкам 2-ўринда бормоқда. «Нефтчи»нинг Қаршидаги (2:6) мағлубиятидан сўнг биринчи ва иккинчи ўрин ўртасидаги тафовут атиги 2 очкони ташкил этмоқда;

  • «Андижон»нинг мавқейи: 27 очкога эга бўлган «Андижон» жамоаси эса турнир жадвалининг 8-поғонасида қолмоқда.

Сизнингча, «Пахтакор» кейинги турларда «Нефтчи»ни қувиб ўтиб, чемпионлик унвонини қўлга кирита оладими? Тошкентликларнинг бугунги ўйинида қайси чизиқ кўпроқ ишончли кўринди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 21:10«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!Бугун, 21:09Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиПешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиБугун, 21:04«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилдиБугун, 20:19«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?Бугун, 20:15Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиЛионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиБугун, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)