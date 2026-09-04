53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди

·10·Дунё
53 соат рулда бўлган таксичи одам ўлимига сабаб бўлди

Буюк Британияда уч кун давомида қарийб 53 соат автомобиль бошқарган 45 ёшли такси ҳайдовчиси одам ўлимига сабаб бўлгани учун олти йилга қамалди. Бу ҳақда TaxiPoint хабар берди.

Ҳодиса 2025 йил 17 август куни эрталаб соат 06:30 лар атрофида Суррей графлигидаги Мерстем ҳудудидан ўтувчи A23 йўлида содир бўлган.

Коловоле Эрункулу бошқарувидаги Audi автомобили йўлдан чиқиб, йўл четидаги махсус тўхташ жойига кириб кетган. Ўша вақтда 59 ёшли Филип Дрей дам олиш учун Volkswagen автомобилини шу ерга қўйган ва машинасининг ҳайдовчи эшигини очиб, ичига ўтираётган бўлган. Audi уни уриб юборган ва Филип Дрей воқеа жойида ҳалок бўлган.

Тергов давомида Эрункулу ҳалокатдан олдинги уч кун ичида жами қарийб 53 соат рулда бўлгани аниқланган. Шу даврдаги энг узоқ танаффуси атиги етти соатни ташкил этган. Бундан ташқари, у тахминан тўрт соатлик ва икки соат атрофидаги танаффуслар қилган.

Фожиа олдидан эса Эрункулу қарийб 12 соат давомида таксичилик қилган ва етарлича дам олмаган. Автомобиль ичидаги камера ёзувлари уни рулда бир неча сонияга ухлаб қолганини кўрсатган. Айнан шу пайтда Audi йўлдан чиқиб, йўл четида турган Филип Дрейни уриб юборган.

Эрункулу одам ўлимига олиб келган хавфли ҳайдашда айбини тан олган. Суд уни олти йилга озодликдан маҳрум қилди. Шунингдек, унга саккиз йил давомида автомобиль бошқариш тақиқланди.

Агар у келажакда яна ҳайдовчилик гувоҳномасини олишни истаса, кенгайтирилган имтиҳондан ўтиши талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиДунёдаги энг кекса 109 ёшли сартарошнинг сири ошкор бўлдиБугун, 23:02Киевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиКиевга фавқулодда зарба: Россия Украина Хавфсизлик хизмати штаб-квартирасини нишонга олдиБугун, 22:44Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиТрамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқдиБугун, 21:08Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаБугун, 20:51Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиБугун, 18:41Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди