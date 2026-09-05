Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади
ЯпонияавтомобилсозликгигантиMitsubishi афсонавий Пажеро номини бутунлай янги оилавий моделлар қатори сифатида қайта тиклашни режалаштирмоқда. Японияда бўлиб ўтган тақдимотда компания президенти ва бош директори Кесуке Кисиура янги флагман СУВ билан бирга ихчам кроссовер ҳамда кеи-кар форматидаги кичик автомобил ишлаб чиқилишини маълум қилди. Ушбу кенг кўламли қадам бренд моделлар қаторини модернизация қилиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ихчам кроссовер Toyota RAV4 билан рақобатлашадиixbt.com маълумотига кўра, флагман рамли моделлар қаторини тўлдирадиган ихчам Пажеро кроссовери 2028–2029-йилларда дебют қилиши мумкин. Ушбу автомобил бозорда Toyota RAV4 ва бошқа шунга ўхшаш ўрта ўлчамли кроссоверларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.
Асосий фарқ шундаки, янги ихчам модел классик рамали конструкциядан воз кечиб, тишли ёки монолит турғунликни таъминловчи несущий (нестинг) кузовга эга бўлади. Шунингдек, автомобилга замонавий электрлаштирилган куч агрегатлари ўрнатилиши режалаштирилган. Тақдимот давомида компания ўткир бурчакли кузов шаклига эга бўлган бўлажак икки моделнинг силуэтларини ҳам намойиш этди.
Пажеро Mini ва бошқа кутилаётган янгиликларОиланинг яна бир янги вакили 1994–2012-йилларда ишлаб чиқарилган машҳур Пажеро Mini моделининг замонавий давомчиси бўлади. Унинг тақдимоти тахминан 2030-йилга мўлжалланган. Автомобил Mitsubishi Делика Mini моделига нисбатан бурчаклироқ ташқи кўриниш ва оширилган клиренсга эга бўлиши кутилмоқда.
Япониянинг қатъий кеи-кар синфи талабларига мувофиқ, бу митти автомобилга 660 куб сантиметр ҳажмли турботорпедали мотор ўрнатилади. Харидорлар учун тўла узатмали (фулл-тиме 4WD) версия ҳам тақдим этилиши тахмин қилинмоқда.
Кенг кўламли янгиланишлар ва Пажеро Sport тақдириПажеро оиласининг кенгайиши Mitsubishi компаниясининг кенг кўламли янгиланиш дастурига киритилган. 2026–2031-молиявий йиллар оралиғида компания бешта оддий ва бешта плуг-ин гибридни ўз ичига олган жами 13 та янги моделни тақдим этишни режалаштирган.
Шу билан бирга, мухлислар орасида машҳур бўлган ҳозирги Пажеро Sport модели яқин орада бозордан кетмайди. Mitsubishi вакили Кунитоси Итагакининг сўзларига кўра, янги Пажеро унинг тўғридан-тўғри ўрнини босувчи эмас. Талаб сақланиб қолган ва маҳаллий талабларга жавоб берадиган бозорларда Пажеро Sport ишлаб чиқарилиши давом этади.
Эслатиб ўтамиз, амалдаги Пажеро Sport 2015-йилда Тритон пикапи базасида яратилган бўлиб, 2019 ва 2024-йилларда рестайлингдан ўтган эди. Бироқ Австралия бозорида ушбу модел янгиланган талабларга мос келмагани сабабли 2025-йилда сотувдан олиб ташланган эди.
Ҳозирча кичикроқ ўлчамдаги иккита янги Пажеро қайси бозорларда сотилиши тўлиқ ҳал этилмаган. Кеи-кар формати асосан Япония ички бозори учун эксклюзив бўлиб қолиши тахмин қилинаотган бўлса, ихчам кроссовер халқаро миқёсда кенгроқ географияга эга бўлиши мумкин.
…