Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади

·12·Авто
Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади

ЯпонияавтомобилсозликгигантиMitsubishi афсонавий Пажеро номини бутунлай янги оилавий моделлар қатори сифатида қайта тиклашни режалаштирмоқда. Японияда бўлиб ўтган тақдимотда компания президенти ва бош директори Кесуке Кисиура янги флагман СУВ билан бирга ихчам кроссовер ҳамда кеи-кар форматидаги кичик автомобил ишлаб чиқилишини маълум қилди. Ушбу кенг кўламли қадам бренд моделлар қаторини модернизация қилиш стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ихчам кроссовер Toyota RAV4 билан рақобатлашади

ixbt.com маълумотига кўра, флагман рамли моделлар қаторини тўлдирадиган ихчам Пажеро кроссовери 2028–2029-йилларда дебют қилиши мумкин. Ушбу автомобил бозорда Toyota RAV4 ва бошқа шунга ўхшаш ўрта ўлчамли кроссоверларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда.

Асосий фарқ шундаки, янги ихчам модел классик рамали конструкциядан воз кечиб, тишли ёки монолит турғунликни таъминловчи несущий (нестинг) кузовга эга бўлади. Шунингдек, автомобилга замонавий электрлаштирилган куч агрегатлари ўрнатилиши режалаштирилган. Тақдимот давомида компания ўткир бурчакли кузов шаклига эга бўлган бўлажак икки моделнинг силуэтларини ҳам намойиш этди.

Пажеро Mini ва бошқа кутилаётган янгиликлар

Оиланинг яна бир янги вакили 1994–2012-йилларда ишлаб чиқарилган машҳур Пажеро Mini моделининг замонавий давомчиси бўлади. Унинг тақдимоти тахминан 2030-йилга мўлжалланган. Автомобил Mitsubishi Делика Mini моделига нисбатан бурчаклироқ ташқи кўриниш ва оширилган клиренсга эга бўлиши кутилмоқда.

Япониянинг қатъий кеи-кар синфи талабларига мувофиқ, бу митти автомобилга 660 куб сантиметр ҳажмли турботорпедали мотор ўрнатилади. Харидорлар учун тўла узатмали (фулл-тиме 4WD) версия ҳам тақдим этилиши тахмин қилинмоқда.

Кенг кўламли янгиланишлар ва Пажеро Sport тақдири

Пажеро оиласининг кенгайиши Mitsubishi компаниясининг кенг кўламли янгиланиш дастурига киритилган. 2026–2031-молиявий йиллар оралиғида компания бешта оддий ва бешта плуг-ин гибридни ўз ичига олган жами 13 та янги моделни тақдим этишни режалаштирган.

Шу билан бирга, мухлислар орасида машҳур бўлган ҳозирги Пажеро Sport модели яқин орада бозордан кетмайди. Mitsubishi вакили Кунитоси Итагакининг сўзларига кўра, янги Пажеро унинг тўғридан-тўғри ўрнини босувчи эмас. Талаб сақланиб қолган ва маҳаллий талабларга жавоб берадиган бозорларда Пажеро Sport ишлаб чиқарилиши давом этади.

Эслатиб ўтамиз, амалдаги Пажеро Sport 2015-йилда Тритон пикапи базасида яратилган бўлиб, 2019 ва 2024-йилларда рестайлингдан ўтган эди. Бироқ Австралия бозорида ушбу модел янгиланган талабларга мос келмагани сабабли 2025-йилда сотувдан олиб ташланган эди.

Ҳозирча кичикроқ ўлчамдаги иккита янги Пажеро қайси бозорларда сотилиши тўлиқ ҳал этилмаган. Кеи-кар формати асосан Япония ички бозори учун эксклюзив бўлиб қолиши тахмин қилинаотган бўлса, ихчам кроссовер халқаро миқёсда кенгроқ географияга эга бўлиши мумкин.

МитсубишиПажероКроссоверToyotaАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиЯнги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиБугун, 15:29Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиToyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиБугун, 13:57150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилиндиБугун, 00:55«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этдиКеча, 20:32Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиДонут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди03.09, 18:24Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда03.09, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди