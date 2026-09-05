Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирди

·1·Дунё
Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирди

АҚШ Президенти Дональд Трамп Оқ уйда журналистлар билан мулоқот чоғида Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий қарама-қаршиликни Қўшма Штатлар учун «арзимас майда-чуйда нарса» (мелочь) деб баҳолади. Ушбу шов-шувли баёнот фонида Трамп эндиликда Эрон раҳбарияти билан ўт очишни тўхтатиш бўйича ҳеч қандай битим тузишдан манфаатдор эмаслигини, чунки АҚШ муҳим стратегик нуқта бўлган Ҳурмуз бўғозини деярли тўлиқ назорат остига олганини ва рақиб иқтисодиёти чуқур таназзулга учраганини таъкидлади.

«Бу уруш эмас, майда ҳарбий конфликт»: Вэнс ва Трампнинг баҳоси

Оқ уй етакчиси вазиятга нисбатан расмий Вашингтоннинг позициясини қуйидагича изоҳлади:

  • Вице-президентнинг эҳтиёткорлиги: Аввалроқ АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс юз бераётган ҳарбий воқеаларни тўлақонли «уруш» сифатида тавсифламаслигини очиқ билдирган эди;

  • Трампнинг кескин жавоби: Журналистларнинг ушбу тўқнашувни нима деб аташ кераклиги ҳақидаги саволига Трамп: «Мен буни ҳарбий низо деб атайман, чунки биз учун бу шунчаки арзимас майда-чуйда ишдир», — дея жавоб қайтарди (лавҳа C-SPAN канали орқали намойиш этилди);

  • Келишувга интилишнинг йўқлиги: Президент Теҳрон билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича дипломатик мулоқотлар олиб боришга эҳтиёж сезмаётганини, чунки ҳозирги кучлар мувозанати Оқ уйни тўлиқ қаноатлантираётганини қўшимча қилди.

Ҳурмуз бўғози устидан назорат ва Эрон иқтисодиётининг қулаши

Трамп ҳарбий устунликни мустаҳкамлаган асосий стратегик омилларни маълум қилди:

  • Дунё нефть дарвозаси қўлга олинди: Президентнинг сўзларига кўра, АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари сайёрамиз нефть ташиш йўлининг энг муҳим артерияси бўлган Ҳурмуз бўғозини «деярли тўлиқ» ўз назоратига олган;

  • Иқтисодиётнинг тўлиқ ҳалокати: Қақшатқич санкциялар ва қарама-қаршилик оқибатида Эрон молиявий тизими «тўлиқ крах» (ҳалокат) босқичини бошдан кечирмоқда;

  • «Ер юзидан ўчириш» таҳдиди: 31 август куни Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) Вашингтонга қарата «янги ҳужумларингиз учун пушаймон бўласиз» деган баёнот бергач, Трамп Эронни «давлат сифатида ер юзидан супуриб ташлаш» билан очиқча пўписа қилган эди.

Февралдан бошланган жанглар ва барбод бўлган июнь сулҳи

Икки давлат ўртасидаги ҳарбий инқироз қисқа вақт ичида бир неча босқични босиб ўтди:

  • Урушнинг бошланиши: АҚШ ва Эрон ўртасидаги фаол қуролли тўқнашувлар жорий йилнинг февраль ойида бошланган;

  • Бузилган келишув: Июнь ойида томонлар ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришган бўлса-да, орадан атиги бир неча ҳафта ўтиб жанговар ҳаракатлар яна қайта аланга олди;

  • Узоқ муддатли босим стратегияси: Трампнинг бу галги баёноти Вашингтон энди музокаралар столига эмас, балки Теҳронни иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан тўлиқ ҳолдан тойдириш стратегиясига суянаётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Дональд Трампнинг Эрон билан тўқнашувни «арзимас майда-чуйда» деб аташи Қўшма Штатларнинг мутлақ устунлигини англатадими ёки Яқин Шарқдаги янада хавфлироқ портлашнинг дебочасими? АҚШнинг Ҳурмуз бўғозини назорат қилиши нефть нархлари ва дунё бозорига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиБугун, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиБугун, 18:273 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?3 нафар фарзандини ўлдирган Линдси Клэнсига ҳакамлар нега ҳукм чиқаролмади?Бугун, 18:1311 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?11 мингдан ортиқ пирсинг: Элейн Дэвидсон қандай рекорд ўрнатган?Бугун, 18:12Россия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаРоссия собиқ алоқа вазири машҳур «Finiko» молиявий пирамидасини тузишда айбланмоқдаБугун, 18:04Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиКирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиБугун, 17:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди