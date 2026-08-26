«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?
Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» 26 август, чоршанба куни Марокаш миллий терма жамоасининг 18 ёшли марказий ярим ҳимоячиси Айюб Буадди билан 5 йиллик узоқ муддатли битим имзолаганини расман эълон қилди.
Ушбу трансфер ортидан «шаҳарликлар»нинг янги спорт директори Угу Виана клуб расмий сайтига интервью бериб, нима сабабдан айнан марокашлик иқтидор эгаси танлангани ва унинг майдондаги ноёб фазилатлари ҳақида тўхталиб ўтди.
«18 ёшда бундай футбол интеллекти кам учрайди»: Виананинг эътирофи
Спорт директори Угу Виана 18 ёшли хавбекнинг келажагига улкан ишонч билдирди:
«Айюбнинг салоҳияти ўта юқори даражада — унда замонавий топ-яримҳимоячи учун талаб этиладиган барча зарур сифатлар ва ҳислатлар мужассам. У эндигина 18 ёшга тўлган бўлишига қарамай, ҳозирнинг ўзидаёқ майдонда ўта юқори футбол интеллектини намойиш этмоқда.
Энцо Маресканинг тактик тизими ва мураббийлик услуби остида у фақат ва фақат ўсишда давом этади», — деди Виана.
«Лилль»дан Англия гранди сари: Рақамлар ва тажриба
Ёш бўлишига қарамай, Буадди аллақачон катта футбол ҳавосидан баҳраманд бўлиб улгурган:
Франциядаги ишончли ўйинлар: Ўтган мавсумда ярим ҳимоячи «Лилль» сафида барча мусобақаларда жами 42 та расмий учрашувда майдонга тушиб, жамоасининг муҳим ўйинчиларидан бири сифатида 1 та голли узатмага муаллифлик қилди;
Тактик барқарорлик: Унинг тўп билан муомаласи, майдонни кўриш қобилияти ва ҳимоядан ҳужумга ўтишдаги совуққонлиги «Этиҳад» скаутлари томонидан юқори баҳоланди.
«Манчестер Сити» раҳбарияти ушбу 5 йиллик битим орқали клуб майдон марказининг келажагини ишончли қўлларга топширганига шубҳа қилмаяпти.
…