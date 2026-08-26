«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?

·1·Спорт
«Манчестер Сити» спорт директори Буадди трансфери ҳақида нималар деди?

Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» 26 август, чоршанба куни Марокаш миллий терма жамоасининг 18 ёшли марказий ярим ҳимоячиси Айюб Буадди билан 5 йиллик узоқ муддатли битим имзолаганини расман эълон қилди.

Ушбу трансфер ортидан «шаҳарликлар»нинг янги спорт директори Угу Виана клуб расмий сайтига интервью бериб, нима сабабдан айнан марокашлик иқтидор эгаси танлангани ва унинг майдондаги ноёб фазилатлари ҳақида тўхталиб ўтди.

«18 ёшда бундай футбол интеллекти кам учрайди»: Виананинг эътирофи

Спорт директори Угу Виана 18 ёшли хавбекнинг келажагига улкан ишонч билдирди:

«Айюбнинг салоҳияти ўта юқори даражада — унда замонавий топ-яримҳимоячи учун талаб этиладиган барча зарур сифатлар ва ҳислатлар мужассам. У эндигина 18 ёшга тўлган бўлишига қарамай, ҳозирнинг ўзидаёқ майдонда ўта юқори футбол интеллектини намойиш этмоқда.

Энцо Маресканинг тактик тизими ва мураббийлик услуби остида у фақат ва фақат ўсишда давом этади», — деди Виана.

«Лилль»дан Англия гранди сари: Рақамлар ва тажриба

Ёш бўлишига қарамай, Буадди аллақачон катта футбол ҳавосидан баҳраманд бўлиб улгурган:

  • Франциядаги ишончли ўйинлар: Ўтган мавсумда ярим ҳимоячи «Лилль» сафида барча мусобақаларда жами 42 та расмий учрашувда майдонга тушиб, жамоасининг муҳим ўйинчиларидан бири сифатида 1 та голли узатмага муаллифлик қилди;

  • Тактик барқарорлик: Унинг тўп билан муомаласи, майдонни кўриш қобилияти ва ҳимоядан ҳужумга ўтишдаги совуққонлиги «Этиҳад» скаутлари томонидан юқори баҳоланди.

«Манчестер Сити» раҳбарияти ушбу 5 йиллик битим орқали клуб майдон марказининг келажагини ишончли қўлларга топширганига шубҳа қилмаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!Бугун, 18:59Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Бугун, 17:51Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Бугун, 15:28Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди