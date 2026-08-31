Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот берди
Шанхай шаҳрида ўтказилган UFC Fight Night 286 турнирида россиялик мағлубиятсиз даъвогар Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангда иккинчи раундда нокаутга учраши аралаш яккакураш оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. UFC тарихидаги энг улуғ чемпионлардан бири ҳисобланган америкалик Деметриус Жонсон ўзининг YouTube каналида махсус таҳлил эълон қилиб, Нурмагомедовнинг жангдаги энг катта тактик камчилигини кўрсатиб берди.
Афсонавий жангчининг таъкидлашича, Умар ғалаба келтириши мумкин бўлган асосий қуролидан мутлақо фойдаланмаган.
«Умар танага умуман зарба бермади»: Жонсоннинг тактик шарҳи
Деметриус Жонсон жанг тафсилотлари ва россиялик спортчининг хатоси борасида қуйидаги фикрларни билдирди:
Танага зарбаларнинг йўқлиги: «Умар умуман қилмаган бир нарса бор, бу — тана қисмига (корпусга) ҳам оёқда, ҳам қўлда зарбалар йўллаш. Умар рақибининг танасига зарба беришни бутунлай унутди»;
Тактикадаги тушунарсиз ҳолат: «Нега у бундай қилганини асло тушунмаяпман. Агар сиз чап қўл (левша) бўлсангиз ва ўнг қўл (правша) жангчига қарши оёқда тепсангиз, ягона хавф — тейкдаунга (йиқитишга) тушиб қолиш ҳисобланади»;
Грепплинг устунлиги бой берилди: «Лекин ахир Умар кураш ва грепплингда анча кучлироқ эди-ку! Шу сабабли танага зарбалар унга тейкдаун хавфисиз энг кучли ғалаба қуроли бўлиб хизмат қилиши мумкин эди».
Шанхайдаги сенсация оқибатлари
Умар Нурмагомедовнинг ушбу муддатидан аввалги мағлубияти унинг дивизиондаги мавқеига жиддий таъсир ўтказди:
Сонг Ядонгнинг муваффақияти: Хитойлик жангчи кучли зарбалари билан рақибининг режаларини бузиб юбориб, тўғридан-тўғри камар учун даъвогарлик пойгасига қўшилди;
Ўрганиш керак бўлган сабоқ: Экспертлар Нурмагомедовнинг стойкадаги хатолари ва етарлича тажовузкор бўлмагани унинг фаолиятидаги илк оғир мағлубиятга олиб келганини таъкидламоқда.
…