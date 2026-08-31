Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот берди

·2·Спорт
Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот берди

Шанхай шаҳрида ўтказилган UFC Fight Night 286 турнирида россиялик мағлубиятсиз даъвогар Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангда иккинчи раундда нокаутга учраши аралаш яккакураш оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлди. UFC тарихидаги энг улуғ чемпионлардан бири ҳисобланган америкалик Деметриус Жонсон ўзининг YouTube каналида махсус таҳлил эълон қилиб, Нурмагомедовнинг жангдаги энг катта тактик камчилигини кўрсатиб берди.

Афсонавий жангчининг таъкидлашича, Умар ғалаба келтириши мумкин бўлган асосий қуролидан мутлақо фойдаланмаган.

«Умар танага умуман зарба бермади»: Жонсоннинг тактик шарҳи

Деметриус Жонсон жанг тафсилотлари ва россиялик спортчининг хатоси борасида қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Танага зарбаларнинг йўқлиги: «Умар умуман қилмаган бир нарса бор, бу — тана қисмига (корпусга) ҳам оёқда, ҳам қўлда зарбалар йўллаш. Умар рақибининг танасига зарба беришни бутунлай унутди»;

  • Тактикадаги тушунарсиз ҳолат: «Нега у бундай қилганини асло тушунмаяпман. Агар сиз чап қўл (левша) бўлсангиз ва ўнг қўл (правша) жангчига қарши оёқда тепсангиз, ягона хавф — тейкдаунга (йиқитишга) тушиб қолиш ҳисобланади»;

  • Грепплинг устунлиги бой берилди: «Лекин ахир Умар кураш ва грепплингда анча кучлироқ эди-ку! Шу сабабли танага зарбалар унга тейкдаун хавфисиз энг кучли ғалаба қуроли бўлиб хизмат қилиши мумкин эди».

Шанхайдаги сенсация оқибатлари

Умар Нурмагомедовнинг ушбу муддатидан аввалги мағлубияти унинг дивизиондаги мавқеига жиддий таъсир ўтказди:

  • Сонг Ядонгнинг муваффақияти: Хитойлик жангчи кучли зарбалари билан рақибининг режаларини бузиб юбориб, тўғридан-тўғри камар учун даъвогарлик пойгасига қўшилди;

  • Ўрганиш керак бўлган сабоқ: Экспертлар Нурмагомедовнинг стойкадаги хатолари ва етарлича тажовузкор бўлмагани унинг фаолиятидаги илк оғир мағлубиятга олиб келганини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 20:30Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаПётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаБугун, 20:12Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Брэдли Барколя «Ливерпуль» сафидаги илк интервьюсида нималар деди?Бугун, 19:36Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Кечаги ғалабадан сўнг Моуриньюдан шов-шувли баёнот: Таркибда нималар бўлмоқда?Бугун, 19:29Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Расман: «Манчестер Сити» 40 млн евролик янги юлдуз трансферини эълон қилди!Бугун, 19:23Энди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариЭнди у Энфилдда: Барколянинг 150 млн евролик супер трансфери тафсилотлариБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)