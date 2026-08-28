Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?

·21·Спорт
Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?

UFCнинг енгил вазн тоифасидаги энг хавфли жангчиларидан бири, хитойлик Сонг Ядонг россиялик мағлубиятсиз юлдуз Умар Нурмагомедовга қарши кутилаётган муҳим тўқнашув олдидан ўз режалари ва тайёргарлик жараёнини очиқлади.

Мазкур марказий жанг 29 август куни Хитойнинг Шанхай шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC Fight Night 286 турнири доирасида бўлиб ўтади.

Чемпионлик камари учун энг катта имконият

Хитойлик жангчи Умар устидан қозониладиган ғалаба унга тўғридан-тўғри чемпионлик унвони учун жанг тақдим этишига қатъий ишонмоқда:

  • Рақибнинг кучи ва мотивация: «Ҳамма Умарнинг дивизиондаги энг кучли жангчи эканини яхши билади. Агар мен уни мағлуб этсам, UFC раҳбарияти менга албатта чемпионлик жанги беради. Ўзимга тўлиқ ишонаман ва бу баҳсда ғалаба қозонишимга шубҳам йўқ», — деди Ядонг;

  • Карьерадаги энг қулай давр: «Ҳозир мен учун айни кучга тўлган ва энг қулай пайт. Фаолиятим давомида кўплаб топ жангчиларга қарши октагонга чиқдим ва катта тажриба тўпладим. Умар билан бўладиган тўқнашувга ҳар томонлама тайёрман».

Грузиядаги кураш ва Калифорниядаги база: Тайёргарлик сирлари

Сонг Ядонг доғистонлик жангчининг асосий қуроли — кураш ва партер техникасига қарши жиддий тайёргарлик кўрганлигини таъкидлади:

  • Грузиядаги йиғин: «Машғулот йиғиним ажойиб ўтди. Дастлаб қарийб икки ҳафта давомида Грузияда эркин кураш бўйича махсус тайёргарлик олиб бордим;

  • «Team Alpha Male» мактаби: Сўнгра машғулотларни АҚШдаги машҳур Team Alpha Male залида давом эттирдим. Жисмоний ва тактик жиҳатдан юқори спорт формасидаман», — дея қайд этди хитойлик спортчи.

Шанхайдаги жанг иккала жангчи учун ҳам вазн тоифасидаги чемпионлик камари сари асосий йўлланмани ҳал қилиб берувчи баҳс бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиЕЧЛдаги тарихий зафар: Илҳом Алиев «Сабаҳ» клубига 2,9 млн доллар мукофот ажратдиБугун, 19:01Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Ўртоқлик учрашуви: Испания – Ўзбекистон баҳси қандай якунланди?Бугун, 18:55«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?«Сити»дан «Барса»га: Родри каталонияликлар таркибида қандай дебют қилди?Бугун, 18:49Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Рафинья янги «тўққизлик»ми? Флик ғалабадан сўнг барча сирларни очди!Бугун, 18:45Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Расман: Кили Гонсалес «Интер Майами»нинг янги бош мураббийи бўлади!Бугун, 18:41Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Бугун, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)