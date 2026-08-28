Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?
UFCнинг енгил вазн тоифасидаги энг хавфли жангчиларидан бири, хитойлик Сонг Ядонг россиялик мағлубиятсиз юлдуз Умар Нурмагомедовга қарши кутилаётган муҳим тўқнашув олдидан ўз режалари ва тайёргарлик жараёнини очиқлади.
Мазкур марказий жанг 29 август куни Хитойнинг Шанхай шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC Fight Night 286 турнири доирасида бўлиб ўтади.
Чемпионлик камари учун энг катта имконият
Хитойлик жангчи Умар устидан қозониладиган ғалаба унга тўғридан-тўғри чемпионлик унвони учун жанг тақдим этишига қатъий ишонмоқда:
Рақибнинг кучи ва мотивация: «Ҳамма Умарнинг дивизиондаги энг кучли жангчи эканини яхши билади. Агар мен уни мағлуб этсам, UFC раҳбарияти менга албатта чемпионлик жанги беради. Ўзимга тўлиқ ишонаман ва бу баҳсда ғалаба қозонишимга шубҳам йўқ», — деди Ядонг;
Карьерадаги энг қулай давр: «Ҳозир мен учун айни кучга тўлган ва энг қулай пайт. Фаолиятим давомида кўплаб топ жангчиларга қарши октагонга чиқдим ва катта тажриба тўпладим. Умар билан бўладиган тўқнашувга ҳар томонлама тайёрман».
Грузиядаги кураш ва Калифорниядаги база: Тайёргарлик сирлари
Сонг Ядонг доғистонлик жангчининг асосий қуроли — кураш ва партер техникасига қарши жиддий тайёргарлик кўрганлигини таъкидлади:
Грузиядаги йиғин: «Машғулот йиғиним ажойиб ўтди. Дастлаб қарийб икки ҳафта давомида Грузияда эркин кураш бўйича махсус тайёргарлик олиб бордим;
«Team Alpha Male» мактаби: Сўнгра машғулотларни АҚШдаги машҳур Team Alpha Male залида давом эттирдим. Жисмоний ва тактик жиҳатдан юқори спорт формасидаман», — дея қайд этди хитойлик спортчи.
Шанхайдаги жанг иккала жангчи учун ҳам вазн тоифасидаги чемпионлик камари сари асосий йўлланмани ҳал қилиб берувчи баҳс бўлади.
…