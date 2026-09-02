Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?

·32·Спорт
Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Месси халқаро фаолиятини якунлаганидан кейин миллий жамоадаги машҳур 10-рақамли либосни эгаллайдиган футболчини аниқлади. ESPN Аргентина нашри инсайдери Федерико Буенонинг маълумотига кўра, мураббийлар штаби бу масалада қатъий қарорга келган бўлиб, келгусида бу оғир юк ёш иқтидор эгаси Нико Пазга топширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 2026yilgi жаҳон чемпионатидан сўнг Лионель Месси ҳамда Николас Отаменди миллий жамоадаги фаолиятини якунлаши режалаштирилган. Шундан келиб чиқиб, Аргентина терма жамоасида янги давр бошланиши ва авлодлар алмашинуви жараёни фаол равишда муҳокама қилинмоқда. Гарчи таркибда Энтсо Фернандес ва Алексис Мак Аллистер каби тажрибали юлдузлар бўлса-да, бош мураббий танловни айниш 21 ёшли ярим ҳимоячи фойдасига қилди.

Келажак вориси ва Скалонининг шартномаси

Ҳозирча Италиянинг Комо клуби шарафини ҳимоя қилаётган Нико Паз Албисесте сафидаги дастлабки 11 та ўйинида 18-рақам остида тўп сурган эди. Бироқ ички режаларга кўра, агар бош мураббий Лионель Скалони 2030-йилгача мўлжалланган янги шартномани имзоласа, 10-рақамли либос айнан Нико Пазга топширилиши ички муҳокамада аллақачон ҳал қилинган.

«Агар Скалони Аргентина терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги шартномасини узайтирса, — деб таъкидлади Федерико Буено, — 10-рақамли либос Нико Пазга ўтади. Бу масала аллақачон жамоа ичида ҳал қилинган ва жуда жиддий қабул қилинмоқда».

Тарихий рақам ва янги чақириқлар

Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси 17 йил давомида терма жамоанинг 10-рақамли либосини кийиб келган. У илк бор бу рақамни 2009-йил март ойида Диего Марадона бошчилигида кийган бўлиб, миллий жамоа сафида мазкур рақам остида 172 та ўйин ўтказиш бўйича мутлақ рекорд ўрнатган. Бу кўрсаткич бўйича у Диего Марадона, Ариел Ортега, Хуан Роман Рикелме ва Марселььо Галярдоларни ортда қолдирган.

Нико Паз эса клуб миқёсида ўзини кўрсатишга улгурди. У Комо жамоасида 10-рақам остида ҳаракат қилиб, 13 та гол ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилди ҳамда жамоасининг Чемпионлар лигасига чиқишида муҳим ўйнади. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси сентябрь ва октабр ойларидаги кузги ўйинларга тайёргарлик кўрмоқда. Бу баҳслар 2014-йилги мундиал фахрийлари кетганидан кейин тактик ўзгаришларни бошдан кечираётган жамоа учун муҳим синов вазифасини ўтайди.

Лионель МессиНико ПазЛионель СкалониАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиКлаудио Эчеверри Манчестер Ситидан Бенфикага кўчиб ўтдиБугун, 11:15Ривер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиРивер Плейт Энсо Фернандес трансферидан мультимиллионлик фойда оладиБугун, 11:15Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Германияда ақлбовар қилмас кўрсаткич: 4 та ўйинда 27 та гол урилди!Бугун, 10:46Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!Бугун, 09:07Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиРасман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиБугун, 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди