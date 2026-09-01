Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлади
Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболининг афсонавий вакили Лионель Месси 39 ёшида халқаро миқёсдаги фаолиятига расман якун ясади. Goal.com хабар беришича, бу қарор Аргентина терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши кечган баҳтдаги мағлубиятидан сўнг қабул қилинган бўлиб, у мамлакат спорт тарихидаги бутун бир эпоханинг якунига етганини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳужумчи ўзининг қарорини душанба куни Instagram саҳифаси орқали эълон қилди. У қўлда испан тилида битилган дафтарча саҳифаси суратини бўлишиб, икки ўн йилликни ўз ичига олган миллий жамоадаги бой ва шонли тарихига якун ясашини билдирди. Бу қарор бутун дунё футбол жамоатчилиги учун кутилган бўлса-да, улкан ҳиссиётларга сабаб бўлди.
Афсонавий фаолият статистикаси ва рекордларЛионель Месси ўз юртининг асосий рекордларини ўрнатган ҳолда халқаро майдонни тарк этмоқда. У Аргентина терма жамоаси сафида 207 та учрашувда майдонга тушиб, 125 та гол киритишга муваффақ бўлди. Ушбу кўрсаткичлар уни Жанубий Америка футболи тарихидаги энг кўп гол урган футболчига айлантиради.
Уч дес эфективо давом этган халқаро фаолияти давомида ҳужумчи олтита Жаҳон чемпионатида иштирок этди. Энг муҳими, у 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган мундиалда Аргентинага 36 йиллик танаффусдан кейин учинчи жаҳон чемпионлигини келтириб чиқарди. Шунингдек, у 2021 ва 2024 йилларда Америка кубогини боши узра баланд кўтарди.
Антонела Роккуззонинг ҳиссиётларга бой табригиТаниқли футболчининг турмуш ўртоғи Антонела Роккуззо ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали унинг халқаро фаолиятига бағишланган таъсирли хабарни эълон қилди. У Мессининг машаққатли йўли ва кўрсатган қатъиятини юксак баҳолади.
"Ишлар ўхшамаган пайтларда ҳам тўхтамасдан, доимо қайта уриниб кўрганингни кўрганман", деб ёзди Антонела Роккуззо. "Кўп йиллардан кейин орзуларинг ушалганини ва ҳаётимиздаги энг бахтли кунларни кўриш бахтига муяссар бўлдим. Сен бу ҳикояга ва ундан-да кўпроғига лойиқ эдинг. Сени чексиз севамиз".
Мессининг халқаро фаолиятининг якунланиши нафақат Аргентина, балки бутун жаҳон футболи учун улкан бурилиш нуқтаси бўлди. Унинг қолдирган мероси ва эришган натижалари келажак авлодлар учун ўрнак бўлиб қолиши шубҳасиздир.
…