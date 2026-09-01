Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлади

·0·Спорт
Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлади

Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболининг афсонавий вакили Лионель Месси 39 ёшида халқаро миқёсдаги фаолиятига расман якун ясади. Goal.com хабар беришича, бу қарор Аргентина терма жамоасининг 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Испанияга қарши кечган баҳтдаги мағлубиятидан сўнг қабул қилинган бўлиб, у мамлакат спорт тарихидаги бутун бир эпоханинг якунига етганини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳужумчи ўзининг қарорини душанба куни Instagram саҳифаси орқали эълон қилди. У қўлда испан тилида битилган дафтарча саҳифаси суратини бўлишиб, икки ўн йилликни ўз ичига олган миллий жамоадаги бой ва шонли тарихига якун ясашини билдирди. Бу қарор бутун дунё футбол жамоатчилиги учун кутилган бўлса-да, улкан ҳиссиётларга сабаб бўлди.

Афсонавий фаолият статистикаси ва рекордлар

Лионель Месси ўз юртининг асосий рекордларини ўрнатган ҳолда халқаро майдонни тарк этмоқда. У Аргентина терма жамоаси сафида 207 та учрашувда майдонга тушиб, 125 та гол киритишга муваффақ бўлди. Ушбу кўрсаткичлар уни Жанубий Америка футболи тарихидаги энг кўп гол урган футболчига айлантиради.

Уч дес эфективо давом этган халқаро фаолияти давомида ҳужумчи олтита Жаҳон чемпионатида иштирок этди. Энг муҳими, у 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган мундиалда Аргентинага 36 йиллик танаффусдан кейин учинчи жаҳон чемпионлигини келтириб чиқарди. Шунингдек, у 2021 ва 2024 йилларда Америка кубогини боши узра баланд кўтарди.

Антонела Роккуззонинг ҳиссиётларга бой табриги

Таниқли футболчининг турмуш ўртоғи Антонела Роккуззо ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали унинг халқаро фаолиятига бағишланган таъсирли хабарни эълон қилди. У Мессининг машаққатли йўли ва кўрсатган қатъиятини юксак баҳолади.

"Ишлар ўхшамаган пайтларда ҳам тўхтамасдан, доимо қайта уриниб кўрганингни кўрганман", деб ёзди Антонела Роккуззо. "Кўп йиллардан кейин орзуларинг ушалганини ва ҳаётимиздаги энг бахтли кунларни кўриш бахтига муяссар бўлдим. Сен бу ҳикояга ва ундан-да кўпроғига лойиқ эдинг. Сени чексиз севамиз".

Мессининг халқаро фаолиятининг якунланиши нафақат Аргентина, балки бутун жаҳон футболи учун улкан бурилиш нуқтаси бўлди. Унинг қолдирган мероси ва эришган натижалари келажак авлодлар учун ўрнак бўлиб қолиши шубҳасиздир.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон чемпионатиАнтонела РоккуззоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 09:15Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиХамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиБугун, 08:05Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бугун, 08:03Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиБугун, 08:01Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)