«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг иқтидорли ҳимоячиси Беҳруз Каримов Швейцариянинг «Лугано» клуби сафига қўшилганидан сўнг қисқа фурсатда евроаренада ўз дебютини нишонлади. Ҳимоячи УЕФА Конференциялар Лигаси доирасидаги «Маккаби Тель-Авив»га қарши кечган муҳим баҳсда захирадан майдонга тушиб, жамоасининг кейинги босқичга чиқишига муносиб ҳисса қўшди.
Учрашувдан сўнг ўзбекистонлик легионер «Лугано» клуби расмий матбуот хизматига кенг қамровли интервью бериб, Европага мослашув, Мундиал таассуротлари ва шахсий режаларини очиқлади.
«Кўплаб таклифлар орасидан айнан “Лугано”ни танладим»
Беҳруз Каримов Европага йўл олиши ва жамоа танлови борасидаги қарорига тўхталиб ўтди:
Илиқ қабул ва юқори мотивация: «“Лугано” мен учун катта футбол сари трамплин вазифасини ўтаб беради. Жамоада мени жуда самимий кутиб олишди. Бу клуб сафига қўшилганимдан бахтиёрман. Ёшлигимдан Европа жамоаларида тўп суришни орзу қилганман, шу боис ҳозир мотивациям ниҳоятда юқори;
Жаҳон чемпионатидан кейинги таклифлар: Жаҳон чемпионати баҳсларидан сўнг бизга бир қатор хориж клубларидан расмий таклифлар келиб тушди. Барчасини батафсил ўрганиб чиқдик ва якунда айнан “Лугано” вариантини энг маъқули деб топдик», — деди футболчи.
Мундиал мактаби, тил ўрганиш ва мухлисларга мурожаат
Ёш ҳимоячи миллий терма жамоа билан эришган тажрибаси ва майдон ташқарисидаги ҳаёти ҳақида сўзлаб берди:
Қўрқувсиз ўйин фалсафаси: «Мундиалдаги иштирок мен учун улкан мактаб бўлди. Майдонда имкон қадар кўпроқ дарвоза сари зарба беришга, ҳеч нарсадан қўрқмасдан ҳаракат қилишга интиламан. Ҳаяжонни енгсам, барча салоҳиятимни ишга сола оламан;
Икки хорижий тил: Майдон ташқарисида хотиржам муҳитни ёқтираман. Ҳозирда жамоа билан тўлиқ тил топишиш мақсадида инглиз ва итальян тилларини фаол ўрганмоқдаман;
Мухлисларга чорлов: “Лугано” мухлисларидан бизни доим қўллаб-қувватлашларини сўрайман. Чиройли ва ғалабали ўйинлар билан уларни хурсанд қиламиз. Олға, “Лугано”!»
Узоқ муддатли шартнома: 2031 йилгача бўлган келишув
Трансфер манзили: Ўзбекистонлик ҳимоячи Термизнинг «Сурхон» клубидан Швейцария гранди сафига трансфер қилинди;
Шартнома муддати: «Лугано» раҳбарияти ёш иқтидор билан 2031 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим имзолаган.
…