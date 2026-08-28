«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади

·8·Спорт
«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг иқтидорли ҳимоячиси Беҳруз Каримов Швейцариянинг «Лугано» клуби сафига қўшилганидан сўнг қисқа фурсатда евроаренада ўз дебютини нишонлади. Ҳимоячи УЕФА Конференциялар Лигаси доирасидаги «Маккаби Тель-Авив»га қарши кечган муҳим баҳсда захирадан майдонга тушиб, жамоасининг кейинги босқичга чиқишига муносиб ҳисса қўшди.

Учрашувдан сўнг ўзбекистонлик легионер «Лугано» клуби расмий матбуот хизматига кенг қамровли интервью бериб, Европага мослашув, Мундиал таассуротлари ва шахсий режаларини очиқлади.

«Кўплаб таклифлар орасидан айнан “Лугано”ни танладим»

Беҳруз Каримов Европага йўл олиши ва жамоа танлови борасидаги қарорига тўхталиб ўтди:

  • Илиқ қабул ва юқори мотивация: «“Лугано” мен учун катта футбол сари трамплин вазифасини ўтаб беради. Жамоада мени жуда самимий кутиб олишди. Бу клуб сафига қўшилганимдан бахтиёрман. Ёшлигимдан Европа жамоаларида тўп суришни орзу қилганман, шу боис ҳозир мотивациям ниҳоятда юқори;

  • Жаҳон чемпионатидан кейинги таклифлар: Жаҳон чемпионати баҳсларидан сўнг бизга бир қатор хориж клубларидан расмий таклифлар келиб тушди. Барчасини батафсил ўрганиб чиқдик ва якунда айнан “Лугано” вариантини энг маъқули деб топдик», — деди футболчи.

Мундиал мактаби, тил ўрганиш ва мухлисларга мурожаат

Ёш ҳимоячи миллий терма жамоа билан эришган тажрибаси ва майдон ташқарисидаги ҳаёти ҳақида сўзлаб берди:

  • Қўрқувсиз ўйин фалсафаси: «Мундиалдаги иштирок мен учун улкан мактаб бўлди. Майдонда имкон қадар кўпроқ дарвоза сари зарба беришга, ҳеч нарсадан қўрқмасдан ҳаракат қилишга интиламан. Ҳаяжонни енгсам, барча салоҳиятимни ишга сола оламан;

  • Икки хорижий тил: Майдон ташқарисида хотиржам муҳитни ёқтираман. Ҳозирда жамоа билан тўлиқ тил топишиш мақсадида инглиз ва итальян тилларини фаол ўрганмоқдаман;

  • Мухлисларга чорлов: “Лугано” мухлисларидан бизни доим қўллаб-қувватлашларини сўрайман. Чиройли ва ғалабали ўйинлар билан уларни хурсанд қиламиз. Олға, “Лугано”!»

Узоқ муддатли шартнома: 2031 йилгача бўлган келишув

  • Трансфер манзили: Ўзбекистонлик ҳимоячи Термизнинг «Сурхон» клубидан Швейцария гранди сафига трансфер қилинди;

  • Шартнома муддати: «Лугано» раҳбарияти ёш иқтидор билан 2031 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли битим имзолаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Бугун, 22:290:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиБугун, 22:18«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Бугун, 22:15Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Ҳусанов асосий таркибдами? «Сити»нинг «Кристал Пэлас»га қарши тахминий таркиби...Бугун, 22:08Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Беҳруз Каримов ЕКЛни забт этишга тайёр: «Лугано»нинг рақиблари маълум бўлди!Бугун, 22:02Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Шанхай турнири: Хитойлик юлдуз Умар Нурмагомедовнинг заиф томонларини топдими?Бугун, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)