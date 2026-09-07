“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуриньо “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Европа Чемпионлар лигасида Миланнинг «Интер» жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўта муҳим ва принципиал баҳс олдидан кескин баёнот билан чиқди. Испаниянинг нуфузли «Marca» нашрига интервью берган португалиялик мутахассис оммабоп «чиройли футбол» тушунчасини четга суриб, мақсад фақат натижа ва уч очко эканини очиқ-ойдин таъкидлади. «Қироллик клуби» устози ўзининг собиқ жамоасига қарши баҳсда ҳеч қандай муроса бўлмаслигини ва Мадридга келган ягона мақсади — Европанинг бош кубогини ютиш эканини маълум қилди.
«Бетис» сабоғи: Моуриньо нима учун чиройли футболни рад этди?
«Реал» устози яқинда Ла Лига доирасида бой берилган очколардан тўғри хулоса чиқарган:
Эстетика эмас, натижа муҳим: «Чиройли ўйин кўришни хоҳлайман, деб айтишим мумкин эди. Аммо йўқ! Мен жамоам “Бетис”га қарши бўлгани каби яхши ўйнаб, мағлуб бўлишини истамайман. Эртага мен ғалаба қозонишни хоҳлайман», — дея ўз фалсафасини қатъий ифода этди Моуринио;
Хатоларни такрорламаслик: Мураббий чиройли комбинациялар ва тўп назорати ҳар доим ҳам натижа кафолати эмаслигини, мухлисларга барибир ғалаба ва турнир жадвалидаги кўрсаткич зарурлигини таъкидлади;
Прагматик ёндашув: Моуриньо ўзига хос «Special One» услубида рақиб кучли томонларини синдириб, прагматик тактика орқали майдондан фақат зафар билан чиқишни режалаштирмоқда.
«Реал» билан Чемпионлар лигаси бош соврини: Мутлақ ва ягона мақсад
Жозе Моуриньо Мадрид клубидаги бош миссияси ҳақида тўхталди:
ЧЛ кубогига интилиш: «Албатта, мен “Реал” билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман. Модомики шу ерда ишлаётган эканман, албатта, совринни қўлга киритиш менинг ягона ва бош мақсадимдир», — деди у;
Тарихий рекорд сари: Моуриньо учта турли жамоа билан ушбу нуфузли совринни қўлга киритиб, тарих саҳифаларидан мустаҳкам ўрин олишга бел боғлаган;
Босим остидаги жамоа: Чемпионлар лигасида ҳар бир хато қимматга тушишини яхши тушунган португалиялик мураббий шогирдларидан максимал даражада совуққонликни талаб қилмоқда.
Собиқ жамоага қарши принципиал дуэль: 8 сентябрь кунги интрига
«Реал» ва «Интер» ўртасидаги тўқнашув алоҳида драма ва ҳиссиётларга бой:
Тарихий алоқалар: Моуриньо 2010 йилда айнан «Интер» билан «требл» қайд этиб, ЕЧЛ ғолиби бўлгани сабабли миланликларга қарши ўйин унинг учун оддий беллашув эмас;
Тақвим ва сана: «Реал Мадрид» ҳамда Италия гранди «Интер» ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс 8 сентябрь кунига белгиланган;
Тактикалар тўқнашуви: Икки юқори савияли клубнинг ЕЧЛдаги илк тўқнашувларидан бири бўлган мазкур ўйин гуруҳдаги етакчилик тақдирини катта даражада ҳал қилиб бериши кутилмоқда.
Сизнингча, Жозе Моуриньонинг «чиройли ўйиндан кўра прагматик ғалаба афзал» деган қараши «Реал Мадрид»нинг Чемпионлар лигасидаги ғалабаси учун тўғри йўлми ёки мадридлик талабчан мухлислар чиройли ҳужумкор футболни кутишга ҳақлими? 8 сентябрь кунги «Реал» — «Интер» қарама-қаршилигида қайси жамоанинг қўли баланд келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…