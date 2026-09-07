“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуриньо “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади

·0·Спорт
“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуриньо “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Европа Чемпионлар лигасида Миланнинг «Интер» жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўта муҳим ва принципиал баҳс олдидан кескин баёнот билан чиқди. Испаниянинг нуфузли «Marca» нашрига интервью берган португалиялик мутахассис оммабоп «чиройли футбол» тушунчасини четга суриб, мақсад фақат натижа ва уч очко эканини очиқ-ойдин таъкидлади. «Қироллик клуби» устози ўзининг собиқ жамоасига қарши баҳсда ҳеч қандай муроса бўлмаслигини ва Мадридга келган ягона мақсади — Европанинг бош кубогини ютиш эканини маълум қилди.

«Бетис» сабоғи: Моуриньо нима учун чиройли футболни рад этди?

«Реал» устози яқинда Ла Лига доирасида бой берилган очколардан тўғри хулоса чиқарган:

  • Эстетика эмас, натижа муҳим: «Чиройли ўйин кўришни хоҳлайман, деб айтишим мумкин эди. Аммо йўқ! Мен жамоам “Бетис”га қарши бўлгани каби яхши ўйнаб, мағлуб бўлишини истамайман. Эртага мен ғалаба қозонишни хоҳлайман», — дея ўз фалсафасини қатъий ифода этди Моуринио;

  • Хатоларни такрорламаслик: Мураббий чиройли комбинациялар ва тўп назорати ҳар доим ҳам натижа кафолати эмаслигини, мухлисларга барибир ғалаба ва турнир жадвалидаги кўрсаткич зарурлигини таъкидлади;

  • Прагматик ёндашув: Моуриньо ўзига хос «Special One» услубида рақиб кучли томонларини синдириб, прагматик тактика орқали майдондан фақат зафар билан чиқишни режалаштирмоқда.

«Реал» билан Чемпионлар лигаси бош соврини: Мутлақ ва ягона мақсад

Жозе Моуриньо Мадрид клубидаги бош миссияси ҳақида тўхталди:

  • ЧЛ кубогига интилиш: «Албатта, мен “Реал” билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман. Модомики шу ерда ишлаётган эканман, албатта, совринни қўлга киритиш менинг ягона ва бош мақсадимдир», — деди у;

  • Тарихий рекорд сари: Моуриньо учта турли жамоа билан ушбу нуфузли совринни қўлга киритиб, тарих саҳифаларидан мустаҳкам ўрин олишга бел боғлаган;

  • Босим остидаги жамоа: Чемпионлар лигасида ҳар бир хато қимматга тушишини яхши тушунган португалиялик мураббий шогирдларидан максимал даражада совуққонликни талаб қилмоқда.

Собиқ жамоага қарши принципиал дуэль: 8 сентябрь кунги интрига

«Реал» ва «Интер» ўртасидаги тўқнашув алоҳида драма ва ҳиссиётларга бой:

  • Тарихий алоқалар: Моуриньо 2010 йилда айнан «Интер» билан «требл» қайд этиб, ЕЧЛ ғолиби бўлгани сабабли миланликларга қарши ўйин унинг учун оддий беллашув эмас;

  • Тақвим ва сана: «Реал Мадрид» ҳамда Италия гранди «Интер» ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс 8 сентябрь кунига белгиланган;

  • Тактикалар тўқнашуви: Икки юқори савияли клубнинг ЕЧЛдаги илк тўқнашувларидан бири бўлган мазкур ўйин гуруҳдаги етакчилик тақдирини катта даражада ҳал қилиб бериши кутилмоқда.

Сизнингча, Жозе Моуриньонинг «чиройли ўйиндан кўра прагматик ғалаба афзал» деган қараши «Реал Мадрид»нинг Чемпионлар лигасидаги ғалабаси учун тўғри йўлми ёки мадридлик талабчан мухлислар чиройли ҳужумкор футболни кутишга ҳақлими? 8 сентябрь кунги «Реал» — «Интер» қарама-қаршилигида қайси жамоанинг қўли баланд келади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаБугун, 18:56Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиЖозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиБугун, 18:13Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 17:15Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди