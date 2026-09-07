Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келди
Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ёзги жаҳон чемпионатидаги тарихий натижаларидан сўнг "Олтин тўп" мукофотининг асосий даъвогарларидан бири сифатида тилга олиниши табиий ҳол эканини таъкидлади. Чемпионлар лигаси доирасидаги Интер га қарши ўйин олдидан гапирган Франция терма жамоаси сардори Мадрид клубида тўп суриш шахсий совринлар ҳақидаги суҳбатларни муқаррар қилишини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи ўзининг юқори мақсадлардан қўрқмаслигини ва илк бор нуфузли совринни қўлга киритиш эҳтимоли ҳақидаги фикрларга ижобий ёндашишини билдирган. Франциянинг жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаганига қарамай, Мбаппе 10 та гол уриб "Олтин бутса" эгасига айланди ва мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.
Тарихий натижалар ва шахсий амбицияларУшбу рекорд франциялик ҳужумчининг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 22 тага етказди ва жамоатчилик ўзаро баҳсларда унинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Килиан Мбаппенинг сўзларига кўра, у ёзда спортдаги энг муҳим мусобақада катта тарих ёзган ва бу йил шахсий мукофот учун қулай келмоқда.
"Албатта, мен бу ёзда тарих яратдим, лекин ҳали вақт кўп ва одамлар ўзлари муносиб кўрган футболчига овоз беришда эркин", дейди ҳужумчи. Унинг фикрича, дунёнинг энг яхши клуби бўлган Реал Мадрид сафида ҳаракат қилиш мухлислар ва жамоатчилик томонидан доимий равишда индивидуал мукофотлар билан боғланишига сабаб бўлади.
Жамоадаги ўйин ва танқидларга муносабатШунга қарамай, Реал Мадрид мавсумни бироз қийин бошлади ва таҳлилчилар таркибдаги мувозанат масаласини муҳокама қилишмоқда. Хусусан, Мбаппе ва Винисиус Жуниор ҳужумдаги ҳаракатлари сабабли PSJ сафидаги Усмон Дембеле ёки Барселона футболчиси Рафинянинг меҳнаткашлиги билан қиёсланмоқда.
Бу солиштиришларга жавоб бераркан, франциялик футболчи яхшиланиши керак бўлган жиҳатлар борлигини тан олди, бироқ бошқалар билан таққослашларни ёқтирмаслигини айтди. Мбаппе ўзи бажарадиган вазифалар бошқаларникидан фарқ қилишини ва ақлли тарзда ўйинини янада яхшилашни мақсад қилганини таъкидлади.
…