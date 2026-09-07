Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келди

Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ёзги жаҳон чемпионатидаги тарихий натижаларидан сўнг "Олтин тўп" мукофотининг асосий даъвогарларидан бири сифатида тилга олиниши табиий ҳол эканини таъкидлади. Чемпионлар лигаси доирасидаги Интер га қарши ўйин олдидан гапирган Франция терма жамоаси сардори Мадрид клубида тўп суриш шахсий совринлар ҳақидаги суҳбатларни муқаррар қилишини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи ўзининг юқори мақсадлардан қўрқмаслигини ва илк бор нуфузли совринни қўлга киритиш эҳтимоли ҳақидаги фикрларга ижобий ёндашишини билдирган. Франциянинг жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаганига қарамай, Мбаппе 10 та гол уриб "Олтин бутса" эгасига айланди ва мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.

Тарихий натижалар ва шахсий амбициялар

Ушбу рекорд франциялик ҳужумчининг жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 22 тага етказди ва жамоатчилик ўзаро баҳсларда унинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Килиан Мбаппенинг сўзларига кўра, у ёзда спортдаги энг муҳим мусобақада катта тарих ёзган ва бу йил шахсий мукофот учун қулай келмоқда.

"Албатта, мен бу ёзда тарих яратдим, лекин ҳали вақт кўп ва одамлар ўзлари муносиб кўрган футболчига овоз беришда эркин", дейди ҳужумчи. Унинг фикрича, дунёнинг энг яхши клуби бўлган Реал Мадрид сафида ҳаракат қилиш мухлислар ва жамоатчилик томонидан доимий равишда индивидуал мукофотлар билан боғланишига сабаб бўлади.

Жамоадаги ўйин ва танқидларга муносабат

Шунга қарамай, Реал Мадрид мавсумни бироз қийин бошлади ва таҳлилчилар таркибдаги мувозанат масаласини муҳокама қилишмоқда. Хусусан, Мбаппе ва Винисиус Жуниор ҳужумдаги ҳаракатлари сабабли PSJ сафидаги Усмон Дембеле ёки Барселона футболчиси Рафинянинг меҳнаткашлиги билан қиёсланмоқда.

Бу солиштиришларга жавоб бераркан, франциялик футболчи яхшиланиши керак бўлган жиҳатлар борлигини тан олди, бироқ бошқалар билан таққослашларни ёқтирмаслигини айтди. Мбаппе ўзи бажарадиган вазифалар бошқаларникидан фарқ қилишини ва ақлли тарзда ўйинини янада яхшилашни мақсад қилганини таъкидлади.

Килиан МбаппеРеал МадридОлтин топЧемпионлар лигасиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиЖозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиБугун, 18:13Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 17:15Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБугун, 15:57Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиU-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди