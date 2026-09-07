19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди

·44·Спорт
19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди

Монца шаҳридаги афсонавий ва тезкор «Монца» автодромида Формула-1 бўйича жаҳон чемпионатининг ўн учинчи босқичи — Италия Гран-приси ҳақиқий тарихий сенсация ва драмаларга бой тарзда якунланди. Мусобақани деярли охирги қатордан, 19-поғонадан бошлаган «Mercedes» жамоасининг 20 ёшли умидли пилоти Андреа Кими Антонелли барча рақибларини бирин-кетин қувиб ўтиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди. Ушбу ғалаба нафақат ёш пойгачининг фаолиятидаги бурилиш, балки бутун Италия автоспортида сўнгги 60 йил ичида кутилган тарихий воқеликка айланди.

19-ўриндан шоҳсупа сари: 60 йил кутилган Италия сенсацияси

Пойга мухлислар ва мутахассислар хотирасида узоқ сақланиб қоладиган камбэк билан ёдда қолди:

  • Ақлбовар қилмас сакраш: Квалификациядаги омадсизлик сабабли 19-ўриндан старт олган Кими Антонелли тажовузкор темп, бенуқсон тактика ва совуққон қувиб ўтишлар эвазига етакчиликни илиб кетди;

  • 60 йиллик тарихий рекорд: 20 ёшли Антонелли охирги 60 йил ичида ўз ватанида — Италия Гран-присида шоҳсупанинг энг юқорисига кўтарилган илк маҳаллий пойгачи сифатида автоспорт солномасига ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлади;

  • Трибуналар олқиши: Монцадаги минглаб томошабинлар ёш қаҳрамоннинг мазкур ғалабасини кўз ёшлар ва ҳайқириқлар билан қарши олди.

«Mercedes» дубли ва кучли учликнинг шаклланиши

«Кумуш ўқлар» жамоаси Монца трассасида мутлақ устунликни намойиш этди:

  • Жорж Расселл иккинчи поғонада: «Mercedes»нинг иккинчи пилоти Жорж Расселл финиш чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтиб, немис жамоаси учун «олтин дубль»ни таъминлади;

  • Ферстаппен кучли учликда: «Red Bull»нинг асосий етакчиси Макс Ферстаппен шиддатли кураш остида кечган пойгада 3-ўринни банд этиб, подиумдан жой олди;

  • «McLaren» ва Хэмилтон ортида: Кучли бешликни «McLaren» дуэти — Ландо Норрис (4-ўрин) ва Оскар Пиастри (5-ўрин) якунлади. «Ferrari» сафидаги Льюис Хэмилтон эса 6-ўрин билан кифояланди.

Монца фожиаси: Шарль Леклернинг ҳалокати ва финишсиз қолган юлдузлар

Тезкор бурилишлар ва хавфли тўқнашувлар айрим етакчиларни пойгадан чиқариб юборди:

  • Леклернинг эрта ҳалокати: Пойганинг иккинчи айланаси охирида «Ferrari» пилоти Шарль Леклер катта тезликда болидини уриб олди ва автоҳалокат туфайли ўз мухлислари кўз ўнгида курашни давом эттира олмади;

  • «Aston Martin»нинг тўлиқ муваффақиятсизлиги: Тажрибали Фернандо Алонсо ва унинг жамоадоши Ланс Стролл ҳам техник муаммолар сабаб маррагача етиб бора олмаганлар сафидан жой олди.

Италия Гран-присининг тўлиқ натижалари (Монца, 13-босқич):

Пойгада кучлар мувозанати қуйидагича тақсимланди:

  • 1. Андреа Кими Антонелли («Mercedes»)

  • 2. Жорж Расселл («Mercedes»)

  • 3. Макс Ферстаппен («Red Bull»)

  • 4. Ландо Норрис («McLaren»)

  • 5. Оскар Пиастри («McLaren»)

  • 6. Льюис Хэмилтон («Ferrari»)

  • 7. Пьер Гасли («Alpine»)

  • 8. Арвид Линдблад («Racing Bulls»)

  • 9. Франко Колапинто («Alpine»)

  • 10. Юки Цунода («Racing Bulls»)

  • Ўнликдан кейинги ўринлар: Габриэль Бортолето («Audi» — 11), Нико Хюлькенберг («Audi» — 12), Карлос Сайнс («Williams» — 13), Лиам Лоусон («Red Bull» — 14), Оливер Берман («Haas» — 15), Эстебан Окон («Haas» — 16), Александр Албон («Williams» — 17), Серхио Перес («Cadillac» — 18), Валттери Боттас («Cadillac» — 19).

  • Пойгани тарк этганлар: Шарль Леклер («Ferrari»), Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Ланс Стролл («Aston Martin»).

Сизнингча, 20 ёшли Кими Антонеллининг 19-ўриндан старт олиб зафар қучиши Формула-1’да янги буюк давр бошланганидан далолатми ёки бу шунчаки омадли тасодифми? «Ferrari» ва Леклернинг ўз майдонидаги ушбу оғир хатосига нима сабаб бўлди деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиБугун, 20:31Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Бугун, 20:25«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнгБугун, 20:17“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портладиБугун, 19:45Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаБугун, 18:56Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди