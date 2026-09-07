19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди
Монца шаҳридаги афсонавий ва тезкор «Монца» автодромида Формула-1 бўйича жаҳон чемпионатининг ўн учинчи босқичи — Италия Гран-приси ҳақиқий тарихий сенсация ва драмаларга бой тарзда якунланди. Мусобақани деярли охирги қатордан, 19-поғонадан бошлаган «Mercedes» жамоасининг 20 ёшли умидли пилоти Андреа Кими Антонелли барча рақибларини бирин-кетин қувиб ўтиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди. Ушбу ғалаба нафақат ёш пойгачининг фаолиятидаги бурилиш, балки бутун Италия автоспортида сўнгги 60 йил ичида кутилган тарихий воқеликка айланди.
19-ўриндан шоҳсупа сари: 60 йил кутилган Италия сенсацияси
Пойга мухлислар ва мутахассислар хотирасида узоқ сақланиб қоладиган камбэк билан ёдда қолди:
Ақлбовар қилмас сакраш: Квалификациядаги омадсизлик сабабли 19-ўриндан старт олган Кими Антонелли тажовузкор темп, бенуқсон тактика ва совуққон қувиб ўтишлар эвазига етакчиликни илиб кетди;
60 йиллик тарихий рекорд: 20 ёшли Антонелли охирги 60 йил ичида ўз ватанида — Италия Гран-присида шоҳсупанинг энг юқорисига кўтарилган илк маҳаллий пойгачи сифатида автоспорт солномасига ўз номини олтин ҳарфлар билан муҳрлади;
Трибуналар олқиши: Монцадаги минглаб томошабинлар ёш қаҳрамоннинг мазкур ғалабасини кўз ёшлар ва ҳайқириқлар билан қарши олди.
«Mercedes» дубли ва кучли учликнинг шаклланиши
«Кумуш ўқлар» жамоаси Монца трассасида мутлақ устунликни намойиш этди:
Жорж Расселл иккинчи поғонада: «Mercedes»нинг иккинчи пилоти Жорж Расселл финиш чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтиб, немис жамоаси учун «олтин дубль»ни таъминлади;
Ферстаппен кучли учликда: «Red Bull»нинг асосий етакчиси Макс Ферстаппен шиддатли кураш остида кечган пойгада 3-ўринни банд этиб, подиумдан жой олди;
«McLaren» ва Хэмилтон ортида: Кучли бешликни «McLaren» дуэти — Ландо Норрис (4-ўрин) ва Оскар Пиастри (5-ўрин) якунлади. «Ferrari» сафидаги Льюис Хэмилтон эса 6-ўрин билан кифояланди.
Монца фожиаси: Шарль Леклернинг ҳалокати ва финишсиз қолган юлдузлар
Тезкор бурилишлар ва хавфли тўқнашувлар айрим етакчиларни пойгадан чиқариб юборди:
Леклернинг эрта ҳалокати: Пойганинг иккинчи айланаси охирида «Ferrari» пилоти Шарль Леклер катта тезликда болидини уриб олди ва автоҳалокат туфайли ўз мухлислари кўз ўнгида курашни давом эттира олмади;
«Aston Martin»нинг тўлиқ муваффақиятсизлиги: Тажрибали Фернандо Алонсо ва унинг жамоадоши Ланс Стролл ҳам техник муаммолар сабаб маррагача етиб бора олмаганлар сафидан жой олди.
Италия Гран-присининг тўлиқ натижалари (Монца, 13-босқич):
Пойгада кучлар мувозанати қуйидагича тақсимланди:
1. Андреа Кими Антонелли («Mercedes»)
2. Жорж Расселл («Mercedes»)
3. Макс Ферстаппен («Red Bull»)
4. Ландо Норрис («McLaren»)
5. Оскар Пиастри («McLaren»)
6. Льюис Хэмилтон («Ferrari»)
7. Пьер Гасли («Alpine»)
8. Арвид Линдблад («Racing Bulls»)
9. Франко Колапинто («Alpine»)
10. Юки Цунода («Racing Bulls»)
Ўнликдан кейинги ўринлар: Габриэль Бортолето («Audi» — 11), Нико Хюлькенберг («Audi» — 12), Карлос Сайнс («Williams» — 13), Лиам Лоусон («Red Bull» — 14), Оливер Берман («Haas» — 15), Эстебан Окон («Haas» — 16), Александр Албон («Williams» — 17), Серхио Перес («Cadillac» — 18), Валттери Боттас («Cadillac» — 19).
Пойгани тарк этганлар: Шарль Леклер («Ferrari»), Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Ланс Стролл («Aston Martin»).
Сизнингча, 20 ёшли Кими Антонеллининг 19-ўриндан старт олиб зафар қучиши Формула-1’да янги буюк давр бошланганидан далолатми ёки бу шунчаки омадли тасодифми? «Ferrari» ва Леклернинг ўз майдонидаги ушбу оғир хатосига нима сабаб бўлди деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…