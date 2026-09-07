Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратда
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн ўтган мавсумдаги натижалари билан Криштиану Роналду рекордидан ўзиб кетгани ўзи учун ҳам кутилмаган ҳолат бўлганини тан олди. Англия терма жамоаси сардори ҳозирда октябрь ойида топшириладиган нуфузли Олтин тўп мукофотининг асосий даъвогарларидан бири сифатида эътироф этилмоқда ва агар бу содир бўлса, у 2001-йилда Майкл Оуен эришган муваффақиятни такрорлаган илк инглиз футболчисига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ТНТ Sportс нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ўтган мавсумда клуб ва терма жамоаси сафида жами 73 та гол уришга муваффақилиги ҳақида гапирди. Ушбу кўрсаткич Криштиану Роналду ўзининг энг яхши мавсумида — 2011/12-йилги мавсумда қайд этган 69 та гол рекордини ортда қолдирди. Ҳозирги кунда ушбу рўйхатда фақат Лионель Мессининг ўша афсонавий мавсумдаги 82 та голли натижаси олдинда турибди холос.
Афсоналар даври ва ақлбовар қилмас рақамларҲужумчининг сўзларига кўра, Лионель Месси ва Криштиану Роналду ҳукмронлик қилган даврда уларнинг кўрсаткичлари оддий футболчилар учун етиб бўлмас чўққи бўлиб туюлган. Кейн ёшлигида бу афсоналарнинг ўйинларини томошабин сифатида кузатгани ва улар қайд этган статистикани ҳаёлий деб ўйлаганини эсга олди.
«Мен Месси ва Роналду ҳукмронлик қилган даврда уларни томоша қилиб улғайганман. Месси 82 та гол билан энг кўп киритган ягона ўйинчи бўлиб турибди, Роналду эса энг юқори натижа сифатида 69 тага эришганди. Булар мен ўша пайтда аҳмоқона ёки имконсиз деб ўйлаган рақамлар эди. Зеро, улар ўз давримизнинг, балки бутун тарихнинг энг буюк икки футболчисидир. Шунинг учун 73 та гол урганим ўзим учун ҳам ҳайратланарли», — дея таъкидлади Бавария ҳужумчиси.
Лионель Месси ва Лука Модричдан намуна олибҲозирда 33 ёшни қарши олган Гарри Кейн фаолиятининг якуний босқичига яқинлашаётган бўлса-да, у Лионель Месси, Криштиану Роналду ҳамда Лука Модрич каби фахрийлар каби узоқ йиллар давомида юқори савияда ўйнаш ниятида. Англиялик тўпурар футболчининг фаолиятини узайтириши кўп жиҳатдан унинг менталитети ва янги совринлар сари интилишига боғлиқлигини қайд этди.
ixbt.com маълумотларига таяниб айтганда, тажрибали футболчи ўз олдига қўйган янги марралар ва Бавария ҳамда терма жамоа билан йирик турнирларда ғалаба қозониш истаги унга улкан мотивация беришини билдирди. Олтин тўп соҳибини аниқлаш жараёни эндиликда унинг қўлида эмаслигини, барчаси овоз берувчи мутахассисларга боғлиқлигини қўшимча қилди.
…