Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратда

·42·Спорт
Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратда

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн ўтган мавсумдаги натижалари билан Криштиану Роналду рекордидан ўзиб кетгани ўзи учун ҳам кутилмаган ҳолат бўлганини тан олди. Англия терма жамоаси сардори ҳозирда октябрь ойида топшириладиган нуфузли Олтин тўп мукофотининг асосий даъвогарларидан бири сифатида эътироф этилмоқда ва агар бу содир бўлса, у 2001-йилда Майкл Оуен эришган муваффақиятни такрорлаган илк инглиз футболчисига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТНТ Sportс нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ўтган мавсумда клуб ва терма жамоаси сафида жами 73 та гол уришга муваффақилиги ҳақида гапирди. Ушбу кўрсаткич Криштиану Роналду ўзининг энг яхши мавсумида — 2011/12-йилги мавсумда қайд этган 69 та гол рекордини ортда қолдирди. Ҳозирги кунда ушбу рўйхатда фақат Лионель Мессининг ўша афсонавий мавсумдаги 82 та голли натижаси олдинда турибди холос.

Афсоналар даври ва ақлбовар қилмас рақамлар

Ҳужумчининг сўзларига кўра, Лионель Месси ва Криштиану Роналду ҳукмронлик қилган даврда уларнинг кўрсаткичлари оддий футболчилар учун етиб бўлмас чўққи бўлиб туюлган. Кейн ёшлигида бу афсоналарнинг ўйинларини томошабин сифатида кузатгани ва улар қайд этган статистикани ҳаёлий деб ўйлаганини эсга олди.

«Мен Месси ва Роналду ҳукмронлик қилган даврда уларни томоша қилиб улғайганман. Месси 82 та гол билан энг кўп киритган ягона ўйинчи бўлиб турибди, Роналду эса энг юқори натижа сифатида 69 тага эришганди. Булар мен ўша пайтда аҳмоқона ёки имконсиз деб ўйлаган рақамлар эди. Зеро, улар ўз давримизнинг, балки бутун тарихнинг энг буюк икки футболчисидир. Шунинг учун 73 та гол урганим ўзим учун ҳам ҳайратланарли», — дея таъкидлади Бавария ҳужумчиси.

Лионель Месси ва Лука Модричдан намуна олиб

Ҳозирда 33 ёшни қарши олган Гарри Кейн фаолиятининг якуний босқичига яқинлашаётган бўлса-да, у Лионель Месси, Криштиану Роналду ҳамда Лука Модрич каби фахрийлар каби узоқ йиллар давомида юқори савияда ўйнаш ниятида. Англиялик тўпурар футболчининг фаолиятини узайтириши кўп жиҳатдан унинг менталитети ва янги совринлар сари интилишига боғлиқлигини қайд этди.

ixbt.com маълумотларига таяниб айтганда, тажрибали футболчи ўз олдига қўйган янги марралар ва Бавария ҳамда терма жамоа билан йирик турнирларда ғалаба қозониш истаги унга улкан мотивация беришини билдирди. Олтин тўп соҳибини аниқлаш жараёни эндиликда унинг қўлида эмаслигини, барчаси овоз берувчи мутахассисларга боғлиқлигини қўшимча қилди.

Гарри КейнОлтин топБаварияКриштиану РоналдуЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиЖозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиБугун, 18:13Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 17:15Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБугун, 15:57Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди