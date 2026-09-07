Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...

·40·Спорт
Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...

UFC юлдузи ва собиқ чемпиони Мераб Двалишвили фаолияти давомида тўқнаш келган энг ноқулай, энг қийин ва кучли рақиби ким бўлганини очиқлади. Кўпчилик жанг ихлосмандлари ҳамда мутахассислар грузиялик спортчининг энг оғир синови сифатида россиялик собиқ чемпион Пётр Ян билан бўлган 5 раундлик шиддатли тўқнашувни кўрсатишаётган бир пайтда, Двалишвили барчанинг тахминларини рад этди. Машҳур «Beyond The Win» подкасти меҳмони бўлган жангчи бразилиялик афсона, собиқ чемпион Жозе Альдони ўзи учун энг мураккаб тўсиқ бўлганини самимий эътироф этди.

Нега Пётр Ян эмас? Мухлисларни ҳайратда қолдирган танлов

Двалишвили ўзининг кўп йиллик фаолиятидаги энг катта синов ҳақида тўхталиб, бразилиялик рақибининг савиясини юқори баҳолади:

  • Кутилмаган жавоб: «Мен бу танлов масаласида Жозе Альдонинг номини айтган бўлардим», — дея кўпчилик кутган Пётр Ян вариантини инкор этди Двалишвили;

  • Альдонинг энг чўққи формаси: «Ўша пайтда у ажойиб спорт формасида эди. У менинг вазн тоифамда кетма-кет учта ғалабага эришиб, чемпионликка даъвогарлик қилаётган эди», — дея эслади жангчи;

  • UFC 278 тарихи: 2022 йилнинг август ойида бўлиб ўтган «UFC 278» турниридаги ушбу қарама-қаршиликда Мераб ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган бўлса-да, октагонда ҳар бир сония учун қаттиқ курашишга мажбур бўлган.

«Уни партерга олиб тушиш жуда қийин эди»: Альдонинг синмас ҳимояси

Мераб Двалишвилининг машҳур «босиб ташлаш» ва кураш тактикаси Альдога қарши тўлиқ ишламаган:

  • Тейкдаунлардан мукаммал ҳимоя: «Уни ерга (партерга) тушириш мен учун жуда ва жуда қийин бўлган», — деди Мераб одатда рақибларини тезлик билан партерга қулатадиган кураш услуби Альдонинг маҳорати қаршисида оғирлик қилганини тан олиб;

  • Тажриба босими: «Ўша вақтда у мен билан солиштирганда жуда ва жуда катта тажрибага эга эди. Мен унинг ҳар бир ҳаракатида узоқ йиллик чемпионлик мактабини кўрдим», — дея таъкидлади у;

  • Чексиз эҳтиром: Грузиялик жангчи фаолияти давомида ҳеч қайси рақибига нисбатан Альдочалик катта ҳурмат ва эҳтиром ҳис қилмаганини очиқлади.

«Ҳам қувонч, ҳам қайғу»: Болаликдаги қаҳрамонини енгиш драмаси

Афсонага қарши ғалаба қозониш спортчи қалбида қарама-қарши туйғуларни келтириб чиқарган:

  • Қаҳрамонига қарши жанг: «Ҳа, мен уни мағлуб этдим ва бу менга ҳам улкан қувонч, ҳам чуқур қайғу бағишлади», — деди Двалишвили;

  • Афсонанинг мағлубияти: Унинг тушунтиришича, ёшликдан ўрнак олиб келган, ММА оламида ҳақиқий тимсолга айланган қаҳрамонининг мағлуб бўлишига шахсан ўзи сабабчи бўлиш руҳий жиҳатдан оғир кечган;

  • Тарбия ва самимият: Двалишвилининг ўз рақибларини холис баҳолаши ва ҳатто ўзи ютиб кетган фахрийларга бу қадар эҳтиром кўрсатиши мухлислар томонидан юқори баҳоланмоқда.

Сизнингча, Жозе Альдо чиндан ҳам Мераб Двалишвили учун Пётр Ян ва Шон О'Мэллидан ҳам хавфлироқ ва маҳоратлироқ рақиб бўлганми? Альдонинг курашга қарши машҳур ҳимояси ММА тарихидаги энг кучли қалқон эканига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиБугун, 20:3119-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатдиБугун, 20:23«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнгБугун, 20:17“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портладиБугун, 19:45Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаБугун, 18:56Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди