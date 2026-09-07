Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...
UFC юлдузи ва собиқ чемпиони Мераб Двалишвили фаолияти давомида тўқнаш келган энг ноқулай, энг қийин ва кучли рақиби ким бўлганини очиқлади. Кўпчилик жанг ихлосмандлари ҳамда мутахассислар грузиялик спортчининг энг оғир синови сифатида россиялик собиқ чемпион Пётр Ян билан бўлган 5 раундлик шиддатли тўқнашувни кўрсатишаётган бир пайтда, Двалишвили барчанинг тахминларини рад этди. Машҳур «Beyond The Win» подкасти меҳмони бўлган жангчи бразилиялик афсона, собиқ чемпион Жозе Альдони ўзи учун энг мураккаб тўсиқ бўлганини самимий эътироф этди.
Нега Пётр Ян эмас? Мухлисларни ҳайратда қолдирган танлов
Двалишвили ўзининг кўп йиллик фаолиятидаги энг катта синов ҳақида тўхталиб, бразилиялик рақибининг савиясини юқори баҳолади:
Кутилмаган жавоб: «Мен бу танлов масаласида Жозе Альдонинг номини айтган бўлардим», — дея кўпчилик кутган Пётр Ян вариантини инкор этди Двалишвили;
Альдонинг энг чўққи формаси: «Ўша пайтда у ажойиб спорт формасида эди. У менинг вазн тоифамда кетма-кет учта ғалабага эришиб, чемпионликка даъвогарлик қилаётган эди», — дея эслади жангчи;
UFC 278 тарихи: 2022 йилнинг август ойида бўлиб ўтган «UFC 278» турниридаги ушбу қарама-қаршиликда Мераб ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган бўлса-да, октагонда ҳар бир сония учун қаттиқ курашишга мажбур бўлган.
«Уни партерга олиб тушиш жуда қийин эди»: Альдонинг синмас ҳимояси
Мераб Двалишвилининг машҳур «босиб ташлаш» ва кураш тактикаси Альдога қарши тўлиқ ишламаган:
Тейкдаунлардан мукаммал ҳимоя: «Уни ерга (партерга) тушириш мен учун жуда ва жуда қийин бўлган», — деди Мераб одатда рақибларини тезлик билан партерга қулатадиган кураш услуби Альдонинг маҳорати қаршисида оғирлик қилганини тан олиб;
Тажриба босими: «Ўша вақтда у мен билан солиштирганда жуда ва жуда катта тажрибага эга эди. Мен унинг ҳар бир ҳаракатида узоқ йиллик чемпионлик мактабини кўрдим», — дея таъкидлади у;
Чексиз эҳтиром: Грузиялик жангчи фаолияти давомида ҳеч қайси рақибига нисбатан Альдочалик катта ҳурмат ва эҳтиром ҳис қилмаганини очиқлади.
«Ҳам қувонч, ҳам қайғу»: Болаликдаги қаҳрамонини енгиш драмаси
Афсонага қарши ғалаба қозониш спортчи қалбида қарама-қарши туйғуларни келтириб чиқарган:
Қаҳрамонига қарши жанг: «Ҳа, мен уни мағлуб этдим ва бу менга ҳам улкан қувонч, ҳам чуқур қайғу бағишлади», — деди Двалишвили;
Афсонанинг мағлубияти: Унинг тушунтиришича, ёшликдан ўрнак олиб келган, ММА оламида ҳақиқий тимсолга айланган қаҳрамонининг мағлуб бўлишига шахсан ўзи сабабчи бўлиш руҳий жиҳатдан оғир кечган;
Тарбия ва самимият: Двалишвилининг ўз рақибларини холис баҳолаши ва ҳатто ўзи ютиб кетган фахрийларга бу қадар эҳтиром кўрсатиши мухлислар томонидан юқори баҳоланмоқда.
Сизнингча, Жозе Альдо чиндан ҳам Мераб Двалишвили учун Пётр Ян ва Шон О'Мэллидан ҳам хавфлироқ ва маҳоратлироқ рақиб бўлганми? Альдонинг курашга қарши машҳур ҳимояси ММА тарихидаги энг кучли қалқон эканига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…