Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Бразилиялик юлдуз Неймарнинг АҚШга кўчиб ўтиши ва у ерда Лионель Месси ҳамда Луис Суарес билан яна бир афсонавий «МСН» ҳужум учлигини қайта тиклаши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бироқ ушбу эҳтимолий трансфер ортидан Шимолий Америка футболидаги қоидалар ва уларнинг ижро этилиш механизми яна бир бор жиддий саволлар остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, уругвайлик таниқли мутахассис Гус Поет бу борадаги фикрларини билдириб, АҚШ чемпионатидаги тартиб-қоидалар ҳақида танқидий мулоҳазалар юритган. Собиқ ярим ҳимоячи Луис Суареснинг фаолиятини яқиндан кузатиб боради ва тажрибали ҳужумчининг тиззасидаги муаммоларга қарамай, 39 ёшида ҳам юқори савияда ўйнашда давом этаётганини таъкидлаган.
Луис Суареснинг АҚШдаги фаолиятиЛиверпул ва Барселона клубларининг собиқ ҳужумчиси 2026-йил давомида Интер Миами сафида 12 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, у Флорида клуби сафидаги умумий голлари сонини 107 та учрашувда 54 тага етказди. Гарчи у жамоадоши Лионель Месси билан тўпурарлик борасида рақобат қила олмаса-да, Девид Бехем ва бошқалар билан биргаликда Америка орзусини рўёбга чиқаришда ишончли натижа кўрсатишда давом этмоқда.
Интер Миами раҳбарияти ўз сардори Лионель Месқини мамнун қилиш ҳамда йирик совринлар учун курашиш мақсадида унинг яқин дўстлари — Серхио Бускетс ва Жорди Алвани ҳам жамоага жалб қилди. Эндиликда эса 2027-йилда Сантос билан шартномаси якунига етадиган Неймарнинг ҳам айнан шу жамоага ўтиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар авж олган.
Қоидалар ва молиявий мувозанат масаласиБироқ MLS лигасининг Десигнатед Плаер (махсус ўйинчи) қоидалари бу трансфер йўлидаги асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади. Интер Миами клуби ўз таркибига бир нечта жаҳон юлдузларини сиғдириш учун турли ижодий йўлларни топиб келмоқда ва бу ҳолат лигадаги бошқа жамоаларнинг эътирозига сабаб бўлмоқда.
Гус Поет Gambling.com нашрига берган интервюсида лиганинг молиявий чекловлари ва уларнинг ижросига тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Маями клуби белгиланган харажатлар лимитидан ошиб кетгани учун катта миқдордаги жаримага тортилган эди, чунки одатда ҳар бир жамоада фақатгина учта шундай мақомдаги ўйинчи бўлиши керак, бироқ клуб сафида бундай футболчилар сони кўпроқ эди.
Агар Неймарнинг трансфери амалга ошса, бу қоидалар яна-да шубҳали тус олишини таъкидлаган мутахассис: «Агар бу рост бўлса, демак Интер Миами учун алоҳида қоида ишлайди, MLS лигасининг қолган қисми учун эса бошқа қоида мавжуд», дея қўшимча қилди. Ушбу вазият Луис Суареснинг келаси йил январ ойида 40 ёшга тўлишига қарамай фаолиятини яна бир йилга узайтиришига туртки бўладими ёки йўқми, буни вақт кўрсатади.
…