Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

·18·Спорт
Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

Бразилиялик юлдуз Неймарнинг АҚШга кўчиб ўтиши ва у ерда Лионель Месси ҳамда Луис Суарес билан яна бир афсонавий «МСН» ҳужум учлигини қайта тиклаши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилигида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бироқ ушбу эҳтимолий трансфер ортидан Шимолий Америка футболидаги қоидалар ва уларнинг ижро этилиш механизми яна бир бор жиддий саволлар остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, уругвайлик таниқли мутахассис Гус Поет бу борадаги фикрларини билдириб, АҚШ чемпионатидаги тартиб-қоидалар ҳақида танқидий мулоҳазалар юритган. Собиқ ярим ҳимоячи Луис Суареснинг фаолиятини яқиндан кузатиб боради ва тажрибали ҳужумчининг тиззасидаги муаммоларга қарамай, 39 ёшида ҳам юқори савияда ўйнашда давом этаётганини таъкидлаган.

Луис Суареснинг АҚШдаги фаолияти

Ливерпул ва Барселона клубларининг собиқ ҳужумчиси 2026-йил давомида Интер Миами сафида 12 та гол уришга муваффақ бўлди. Шу тариқа, у Флорида клуби сафидаги умумий голлари сонини 107 та учрашувда 54 тага етказди. Гарчи у жамоадоши Лионель Месси билан тўпурарлик борасида рақобат қила олмаса-да, Девид Бехем ва бошқалар билан биргаликда Америка орзусини рўёбга чиқаришда ишончли натижа кўрсатишда давом этмоқда.

Интер Миами раҳбарияти ўз сардори Лионель Месқини мамнун қилиш ҳамда йирик совринлар учун курашиш мақсадида унинг яқин дўстлари — Серхио Бускетс ва Жорди Алвани ҳам жамоага жалб қилди. Эндиликда эса 2027-йилда Сантос билан шартномаси якунига етадиган Неймарнинг ҳам айнан шу жамоага ўтиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар авж олган.

Қоидалар ва молиявий мувозанат масаласи

Бироқ MLS лигасининг Десигнатед Плаер (махсус ўйинчи) қоидалари бу трансфер йўлидаги асосий тўсиқлардан бири ҳисобланади. Интер Миами клуби ўз таркибига бир нечта жаҳон юлдузларини сиғдириш учун турли ижодий йўлларни топиб келмоқда ва бу ҳолат лигадаги бошқа жамоаларнинг эътирозига сабаб бўлмоқда.

Гус Поет Gambling.com нашрига берган интервюсида лиганинг молиявий чекловлари ва уларнинг ижросига тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Маями клуби белгиланган харажатлар лимитидан ошиб кетгани учун катта миқдордаги жаримага тортилган эди, чунки одатда ҳар бир жамоада фақатгина учта шундай мақомдаги ўйинчи бўлиши керак, бироқ клуб сафида бундай футболчилар сони кўпроқ эди.

Агар Неймарнинг трансфери амалга ошса, бу қоидалар яна-да шубҳали тус олишини таъкидлаган мутахассис: «Агар бу рост бўлса, демак Интер Миами учун алоҳида қоида ишлайди, MLS лигасининг қолган қисми учун эса бошқа қоида мавжуд», дея қўшимча қилди. Ушбу вазият Луис Суареснинг келаси йил январ ойида 40 ёшга тўлишига қарамай фаолиятини яна бир йилга узайтиришига туртки бўладими ёки йўқми, буни вақт кўрсатади.

НеймарИнтер МиамиЛионель МессиЛуис СуаресMLS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБугун, 15:57Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиU-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиБугун, 15:29Италия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиИталия U20 аёллар терма жамоаси ёшлар ўртасидаги мундиалда тарихий ғалабага эришдиБугун, 15:14Криштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиКриштиану Роналдунинг Ҳоллйвооддаги келажаги муҳокама қилиндиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди