Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этди
Xiaomi компанияси мобил бозорида муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагман қурилмаси — Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджет компаниянинг махсус ишлаб чиқилган илк ягона кристалли Хринг O3 тизимига асосланган дунёдаги илк қурилма бўлиб қолди ва юқори унумдорлиги ҳамда илғор хусусиятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг янги форматдаги экран дизайнидир. Ташқи дисплей 5,38 дюймли диагонажга эга бўлса, ички букма экран 7,58 дюймни ташкил этади. Дисплейларнинг томонлар нисбати одатий қоғоз варағига яқинлаштирилган бўлиб, бу ўқиш жараёнини ва бир вақтнинг ўзида бир нечта иловалар билан ишлашни сезиларли даражада қулайлаштиради.
Дисплей технологиялари ва юпқа корпусҲозирги кунда буклама смартфонлар орасида энг юпқалардан бири бўлган корпус очиқ ҳолатда атиги 5,02 мм, йиғилганда эса 10,68 мм қалинликка эга. Ҳар иккала OLED ЛТПО панели 1–120 Hz гача бўлган адаптив частотани қўллаб-қувватлайди ва уларнинг энг юқори ёрқинлиги 4000 нитни ташкил этади. Конструкция мустаҳкамлигини таъминлаш учун янги авлод Dragon Боне илмоғи, алюминий ром, Dragon Крйстал Гласс 3.0 ойнаси ва ички экран учун икки қатламли УТГ ойнаси қўлланган.
Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги Хринг O3 процессори туфайли кўп оқимли CPU унумдорлиги 60 фоизга, графика имкониятлари эса 85 фоизга ошган. Шу билан бирга, энергия сарфи сезиларли даражада камайган. Сунъий интеллект вазифалари учун масъул бўлган NPU унумдорлиги эса 200 TOPS кўрсаткичига етади, бу эса катта экранда олтитагача ойнани бир вақтнинг ўзида жойлаштириш имконини беради.
Камера ва нарх сиёсатиҚурилманинг фотографик имкониятлари Леика билан ҳамкорликда яратилган илғор камералар жамланмасига таянади. Асосий сенсор 200 мегапикселлик аниқликка эга бўлиб, унга 3,5 каррали оптик зум ва 50 мегапикселлик сенсорли перископ модул ҳамда 50 мегапикселлик ўта кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади. 6000 мА·соат сиғимли аккумулятор эса узоқ муддатли автономияни таъминлаб, 67 В қувватли симли ва 50 В қувватли симсиз қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди.
Бозордаги нархлар хотира конфигурациясига қараб фарқланади:
- 12/256 GB версияси — 1635 доллар
- 12/512 GB версияси — 1785 доллар
- 16/512 GB версияси — 1935 доллар
- 16 GB / 1 TB LPDDR6 версияси — 2230 доллар
- 16 GB / 1 TB LPDDR6 Серамик Специал Эдитион — 2380 доллар
…