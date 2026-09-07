Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этди

·7·Техно
Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этди

Xiaomi компанияси мобил бозорида муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагман қурилмаси — Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу гаджет компаниянинг махсус ишлаб чиқилган илк ягона кристалли Хринг O3 тизимига асосланган дунёдаги илк қурилма бўлиб қолди ва юқори унумдорлиги ҳамда илғор хусусиятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг янги форматдаги экран дизайнидир. Ташқи дисплей 5,38 дюймли диагонажга эга бўлса, ички букма экран 7,58 дюймни ташкил этади. Дисплейларнинг томонлар нисбати одатий қоғоз варағига яқинлаштирилган бўлиб, бу ўқиш жараёнини ва бир вақтнинг ўзида бир нечта иловалар билан ишлашни сезиларли даражада қулайлаштиради.

Дисплей технологиялари ва юпқа корпус

Ҳозирги кунда буклама смартфонлар орасида энг юпқалардан бири бўлган корпус очиқ ҳолатда атиги 5,02 мм, йиғилганда эса 10,68 мм қалинликка эга. Ҳар иккала OLED ЛТПО панели 1–120 Hz гача бўлган адаптив частотани қўллаб-қувватлайди ва уларнинг энг юқори ёрқинлиги 4000 нитни ташкил этади. Конструкция мустаҳкамлигини таъминлаш учун янги авлод Dragon Боне илмоғи, алюминий ром, Dragon Крйстал Гласс 3.0 ойнаси ва ички экран учун икки қатламли УТГ ойнаси қўлланган.

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги Хринг O3 процессори туфайли кўп оқимли CPU унумдорлиги 60 фоизга, графика имкониятлари эса 85 фоизга ошган. Шу билан бирга, энергия сарфи сезиларли даражада камайган. Сунъий интеллект вазифалари учун масъул бўлган NPU унумдорлиги эса 200 TOPS кўрсаткичига етади, бу эса катта экранда олтитагача ойнани бир вақтнинг ўзида жойлаштириш имконини беради.

Камера ва нарх сиёсати

Қурилманинг фотографик имкониятлари Леика билан ҳамкорликда яратилган илғор камералар жамланмасига таянади. Асосий сенсор 200 мегапикселлик аниқликка эга бўлиб, унга 3,5 каррали оптик зум ва 50 мегапикселлик сенсорли перископ модул ҳамда 50 мегапикселлик ўта кенг бурчакли камера ҳамроҳлик қилади. 6000 мА·соат сиғимли аккумулятор эса узоқ муддатли автономияни таъминлаб, 67 В қувватли симли ва 50 В қувватли симсиз қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди.

Бозордаги нархлар хотира конфигурациясига қараб фарқланади:

  • 12/256 GB версияси — 1635 доллар
  • 12/512 GB версияси — 1785 доллар
  • 16/512 GB версияси — 1935 доллар
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 версияси — 2230 доллар
  • 16 GB / 1 TB LPDDR6 Серамик Специал Эдитион — 2380 доллар
Маълум қилинишича, энг юқори версия ҳисобланган керамик махсус нашр бор-йўғи 1500 нусхада чекланган миқдорда ишлаб чиқарилади.

XiaomiXiaomi 18 ФолдСмартфонХринг O3LPDDR6
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаБугун, 16:54Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 15:56Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяБугун, 15:27Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиБугун, 14:57Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди