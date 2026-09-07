Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилди

·0·Спорт
Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилди

Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионатида Real Betis жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг ҳакамлик ва VAR тизими ишига нисбатан жиддий эътирозлар билдирди. Чемпионлар лигаси доирасидаги Интерга қарши ўйин олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида португалиялик мутахассис Килиан Мбаппе иштирокидаги пеналти эпизоди ҳамда ҳакамларнинг қоидаларни қўллаш мезонларига аниқлик киритилишини талаб қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, учрашувдаги асосий баҳсларга сабаб бўлган ҳолат Мбаппе амалга оширган пеналтининг такрорланмагани билан боғлиқ бўлди. Реал Мадрид ўз имкониятларини голга айлантира олмагани сабабли мағлубиятга учраганини тан олган бўлса-да, мураббий VAR нима учун вазиятга аралашмагани ва қоидалар нима сабабдан эътибордан четда қолганига тушунмаётганини таъкидлади.

VAR тизими ва қоидаларни билиш масаласи

Жозе Моуринью ҳакамларнинг ҳаракатларини қаттиқ танқид қилиб, бундай даражадаги хатолар профессионалликка тўғри келмаслигини айтди. Унинг фикрича, масъуллар қоидаларни билмагани учун вазиятни эътиборсиз қолдирган ёки буни атайлаб амалга оширган бўлиши мумкин.

"Биз Betisга қарши баҳсда ҳужумларни голга айлантира олмаганимиз учун ютқаздик. Аммо пеналти нега такрорланмади? Бу VAR қоидаларни билмагани учунми ёки атайлаб шундай қилингани учунми? Агар қоидани билмагани учун такрорлатишмаган бўлса, улар уйга кетишлари керак. Агар буни атайлаб қилишган бўлса, бу ундан ҳам ёмонроқ", — деди Моуринью журналистларга.

Шунингдек, мураббий келгуси ойларда айнан шундай вазият юзага келса, пеналти албатта такрорланишини тахмин қилиб, ҳозирги ҳакамлар кенгаши бу каби масалаларда шаффоф тушунтириш бериши шартлигини талаб қилди.

Винисиус Жуниор билан боғлиқ вазият

Можароли эпизодлар фақатгина пеналти билан чекланиб қолмади. Жозе Моуринью ҳакамлар томонидан Винисиус Жуниорга кўрсатилган сариқ карточка масаласига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Бразилиялик вингер ҳакамдан тушунтириш сўраб яқинлашгани учун огоҳлантириш олган эди.

"Яна бир билишни истаган нарсам — нима учун Винисиус сардор сифатида ҳакам олдига бориб тушунтириш сўрай олмади?", — дея савол қўйди Реал Мадрид устози.

Мазкур воқеалар Европа чемпионатининг муҳим баҳслари олдидан Мадрид клуби лагерида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жамоа Интерга қарши майдонга тушишга ҳойирлик кўраётган бир пайтда, мураббийлар штаби ички чемпионатдаги ҳакамлик адолатсизликларига эътибор қаратишда давом этмоқда.

Жозе МоуриньюРеал МадридVARКилиан МбаппеЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 17:15Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБугун, 15:57Энцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиЭнцо Мареска Эрлинг Ҳоландга нега дам берилиши кераклигини тушунтирдиБугун, 15:35U-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиU-20 Осиё кубогининг барча иштирокчилари аниқландиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди