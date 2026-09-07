Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилди
Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионатида Real Betis жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг ҳакамлик ва VAR тизими ишига нисбатан жиддий эътирозлар билдирди. Чемпионлар лигаси доирасидаги Интерга қарши ўйин олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида португалиялик мутахассис Килиан Мбаппе иштирокидаги пеналти эпизоди ҳамда ҳакамларнинг қоидаларни қўллаш мезонларига аниқлик киритилишини талаб қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, учрашувдаги асосий баҳсларга сабаб бўлган ҳолат Мбаппе амалга оширган пеналтининг такрорланмагани билан боғлиқ бўлди. Реал Мадрид ўз имкониятларини голга айлантира олмагани сабабли мағлубиятга учраганини тан олган бўлса-да, мураббий VAR нима учун вазиятга аралашмагани ва қоидалар нима сабабдан эътибордан четда қолганига тушунмаётганини таъкидлади.
VAR тизими ва қоидаларни билиш масаласиЖозе Моуринью ҳакамларнинг ҳаракатларини қаттиқ танқид қилиб, бундай даражадаги хатолар профессионалликка тўғри келмаслигини айтди. Унинг фикрича, масъуллар қоидаларни билмагани учун вазиятни эътиборсиз қолдирган ёки буни атайлаб амалга оширган бўлиши мумкин.
"Биз Betisга қарши баҳсда ҳужумларни голга айлантира олмаганимиз учун ютқаздик. Аммо пеналти нега такрорланмади? Бу VAR қоидаларни билмагани учунми ёки атайлаб шундай қилингани учунми? Агар қоидани билмагани учун такрорлатишмаган бўлса, улар уйга кетишлари керак. Агар буни атайлаб қилишган бўлса, бу ундан ҳам ёмонроқ", — деди Моуринью журналистларга.
Шунингдек, мураббий келгуси ойларда айнан шундай вазият юзага келса, пеналти албатта такрорланишини тахмин қилиб, ҳозирги ҳакамлар кенгаши бу каби масалаларда шаффоф тушунтириш бериши шартлигини талаб қилди.
Винисиус Жуниор билан боғлиқ вазиятМожароли эпизодлар фақатгина пеналти билан чекланиб қолмади. Жозе Моуринью ҳакамлар томонидан Винисиус Жуниорга кўрсатилган сариқ карточка масаласига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Бразилиялик вингер ҳакамдан тушунтириш сўраб яқинлашгани учун огоҳлантириш олган эди.
"Яна бир билишни истаган нарсам — нима учун Винисиус сардор сифатида ҳакам олдига бориб тушунтириш сўрай олмади?", — дея савол қўйди Реал Мадрид устози.
Мазкур воқеалар Европа чемпионатининг муҳим баҳслари олдидан Мадрид клуби лагерида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жамоа Интерга қарши майдонга тушишга ҳойирлик кўраётган бир пайтда, мураббийлар штаби ички чемпионатдаги ҳакамлик адолатсизликларига эътибор қаратишда давом этмоқда.
…