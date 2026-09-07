Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилди

·15·Техно
Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилди

Крйстал Меморй Течнологй компанияси замонавий ноутбуклар ва портатив компьютерлар учун мўлжалланган инновацион LPDDR5X LPCAMM2 оператив хотира модулини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилманинг энг юқори версияси 96 GB сиғимга эга бўлиб, маълумот узатиш тезлиги сониясига 9600 МТ/г гача етади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги хотира формати ўзининг ўта ихчам ўлчамлари билан эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, модулнинг габаритлари атиги 78×23×3 миллиметрни ташкил қилади. Бу эса уни энг юпқа ва енгил ноутбукларда ҳам муваффақиятли қўллаш имконини беради.

Техник афзалликлар ва самарадорлик

Тақдим этилган LPCAMM2 модули анъанавий DDR5 СО-ДИММ форматидаги хотиралар билан солиштирганда бир қатор муҳим устунликларга эга. Жумладан, янги ечим она платанинг хотира учун ажратилган майдонини тахминан 60 фоизга қисқартириш имконини беради.

Шунингдек, энергия истеъмоли кўрсаткичи 50 фоизга камайган бўлса, умумий энергия самарадорлиги тахминан 70 фоизга ошган. Бундай юқори натижаларга қисқароқ сигнал узатиш линиялари ва бевосита бириктириш уланишлари ёрдамида эришилган.

Ушбу конструктив ёндашув юқори тезликларда ҳам сигнал яхлитлигини тўлиқ сақлаб қолишни таъминлайди. Натижада модул юқори ўтказиш қобилияти ва паст қувват сарфини ўзида мужассам этади, бу эса унумдор ноутбуклар учун ғоят муҳимдир.

Моделлар қатори ва келажак истиқболлари

Ишлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг турли эҳтиёжларини қондириш мақсадида фақат энг юқори версия билан чекланиб қолмаган. 96 GB сиғимли флагман модификациядан ташқари, харидорларга 16 GB, 32 GB ва 64 GB сиғимга эга бўлган вариантлар ҳам таклиф этилади.

Ҳозирги кунда Крйстал Меморй Течнологй янги хотира модулларини дунёдаги етакчи шахсий компьютер ишлаб чиқарувчиларининг платформаларида синовдан ўтказди. Мувофиқлик текширувлари муваффақиятли якунлангани сабабли, яқин келажакда ушбу илғор хотирага эга тижорий ноутбуклар бозорда пайдо бўлиши кутилмоқда.

LPCAMM2LPDDR5XОператив хотираНоутбукларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиБугун, 18:57Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиБугун, 18:26Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаБугун, 16:54Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 15:56Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди