Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилди
Крйстал Меморй Течнологй компанияси замонавий ноутбуклар ва портатив компьютерлар учун мўлжалланган инновацион LPDDR5X LPCAMM2 оператив хотира модулини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илғор қурилманинг энг юқори версияси 96 GB сиғимга эга бўлиб, маълумот узатиш тезлиги сониясига 9600 МТ/г гача етади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги хотира формати ўзининг ўта ихчам ўлчамлари билан эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, модулнинг габаритлари атиги 78×23×3 миллиметрни ташкил қилади. Бу эса уни энг юпқа ва енгил ноутбукларда ҳам муваффақиятли қўллаш имконини беради.
Техник афзалликлар ва самарадорликТақдим этилган LPCAMM2 модули анъанавий DDR5 СО-ДИММ форматидаги хотиралар билан солиштирганда бир қатор муҳим устунликларга эга. Жумладан, янги ечим она платанинг хотира учун ажратилган майдонини тахминан 60 фоизга қисқартириш имконини беради.
Шунингдек, энергия истеъмоли кўрсаткичи 50 фоизга камайган бўлса, умумий энергия самарадорлиги тахминан 70 фоизга ошган. Бундай юқори натижаларга қисқароқ сигнал узатиш линиялари ва бевосита бириктириш уланишлари ёрдамида эришилган.
Ушбу конструктив ёндашув юқори тезликларда ҳам сигнал яхлитлигини тўлиқ сақлаб қолишни таъминлайди. Натижада модул юқори ўтказиш қобилияти ва паст қувват сарфини ўзида мужассам этади, бу эса унумдор ноутбуклар учун ғоят муҳимдир.
Моделлар қатори ва келажак истиқболлариИшлаб чиқарувчи фойдаланувчиларнинг турли эҳтиёжларини қондириш мақсадида фақат энг юқори версия билан чекланиб қолмаган. 96 GB сиғимли флагман модификациядан ташқари, харидорларга 16 GB, 32 GB ва 64 GB сиғимга эга бўлган вариантлар ҳам таклиф этилади.
Ҳозирги кунда Крйстал Меморй Течнологй янги хотира модулларини дунёдаги етакчи шахсий компьютер ишлаб чиқарувчиларининг платформаларида синовдан ўтказди. Мувофиқлик текширувлари муваффақиятли якунлангани сабабли, яқин келажакда ушбу илғор хотирага эга тижорий ноутбуклар бозорда пайдо бўлиши кутилмоқда.
…