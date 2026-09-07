8 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 8 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 4,03 сўмга қимматлаб, 11 789,33 сўмни ташкил этди.
• Евро 7,04 сўмга қимматлаб, 13 702,74 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,35 сўмга қимматлаб, 136,48 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 5,45 сўмга қимматлаб, 15 954,50 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,77 сўмга қимматлаб, 76,19 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 6,78 сўмга қимматлаб, 14 570,92 сўм бўлди.
• Хитой юани 0,58 сўмга қимматлаб, 1 756,72 сўмни ташкил этди.
…