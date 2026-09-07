Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилди
Samsung компанияси ўзининг янги бюджет тоифасидаги Galaxy A07s смартфони савдоси бошланганини расман эълон қилди. Ҳозирги кунда ушбу қурилма дастлабки бозорлардан бири сифатида Иорданияда харидорларга таклиф этилмоқда ва яқин келажакда бошқа мамлакатлар бозорларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда, бироқ унинг нархи ҳозирча ошкор этилмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма техник хусусиятлари ва узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлаши билан ўз синфида эътиборни тортади. Смартфон замонавий талабларга жавоб берадиган ихчам ва қулай ечимларни ўз ичига олган бўлиб, кундалик вазифалар учун мўлжалланган ишончли восита сифатида тақдим этилмоқда.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма остида 6 нанометрли технологик жараён асосида яратилган MediaTek G99+ процессори ишлайди. Харидорлар танловига қараб смартфон 6 GB гача тезкор ва 128 GB гача доимий хотира билан таъминланади (масалан, Иордания бозорида ҳозирча 4 GB ва 64 GB ҳажмли версия сотилмоқда). Шунингдек, Samsung фойдаланувчилар қулайлиги учун микроСД хотира картаси учун алоҳида слотни сақлаб қолган.
Смартфон 90 Hz янгланиш частотасига эга бўлган 6,7 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран ҲД+ форматдаги тасвир сифатини тақдим этади. Бармоқ изи сканери эса қурилманинг ён тугмасига ўрнатилган бўлиб, ундан фойдаланишни янада қулайлаштиради.
Камера ва автономликФот имкониятларига келсак, асосий камера 50 мегапикселлик ва 2 мегапикселлик датчиклардан иборат. Олд камера эса селфи ва видеоқўнғироқлар учун 8 мегапикселлик аниқликдаги объектив билан жиҳозланган. Қурилманинг мустақил ишлашини таъминлаш учун 5000 мА·ч сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, корпус IP54 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган.
Алоҳида таъкидлаш жоизки, смартфон қутидан чиқибоқ Android 16 операцион тизимида ишлайди. Samsung ушбу модел учун нафақат олти йил давомида операцион тизим янгиланишларини, балки шунча муддат хавфсизлик ямоқларини ҳам чиқариб боришни вада қилмоқда.
Алоқа имкониятлари қаторига икки диапазонли Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C порти ҳамда симли қулоқчинлар учун анъанавий 3,5 миллиметрли аудиочиқиш киради. Ушбу хусусиятлар жамланмаси янги Galaxy A07s моделини ўз сегментидаги энг рақобатбардош қурилмалардан бирига айлантиради.
…