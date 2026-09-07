Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилди

·26·Техно
Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилди

Samsung компанияси ўзининг янги бюджет тоифасидаги Galaxy A07s смартфони савдоси бошланганини расман эълон қилди. Ҳозирги кунда ушбу қурилма дастлабки бозорлардан бири сифатида Иорданияда харидорларга таклиф этилмоқда ва яқин келажакда бошқа мамлакатлар бозорларида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда, бироқ унинг нархи ҳозирча ошкор этилмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма техник хусусиятлари ва узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлаши билан ўз синфида эътиборни тортади. Смартфон замонавий талабларга жавоб берадиган ихчам ва қулай ечимларни ўз ичига олган бўлиб, кундалик вазифалар учун мўлжалланган ишончли восита сифатида тақдим этилмоқда.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма остида 6 нанометрли технологик жараён асосида яратилган MediaTek G99+ процессори ишлайди. Харидорлар танловига қараб смартфон 6 GB гача тезкор ва 128 GB гача доимий хотира билан таъминланади (масалан, Иордания бозорида ҳозирча 4 GB ва 64 GB ҳажмли версия сотилмоқда). Шунингдек, Samsung фойдаланувчилар қулайлиги учун микроСД хотира картаси учун алоҳида слотни сақлаб қолган.

Смартфон 90 Hz янгланиш частотасига эга бўлган 6,7 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран ҲД+ форматдаги тасвир сифатини тақдим этади. Бармоқ изи сканери эса қурилманинг ён тугмасига ўрнатилган бўлиб, ундан фойдаланишни янада қулайлаштиради.

Камера ва автономлик

Фот имкониятларига келсак, асосий камера 50 мегапикселлик ва 2 мегапикселлик датчиклардан иборат. Олд камера эса селфи ва видеоқўнғироқлар учун 8 мегапикселлик аниқликдаги объектив билан жиҳозланган. Қурилманинг мустақил ишлашини таъминлаш учун 5000 мА·ч сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, корпус IP54 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, смартфон қутидан чиқибоқ Android 16 операцион тизимида ишлайди. Samsung ушбу модел учун нафақат олти йил давомида операцион тизим янгиланишларини, балки шунча муддат хавфсизлик ямоқларини ҳам чиқариб боришни вада қилмоқда.

Алоқа имкониятлари қаторига икки диапазонли Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C порти ҳамда симли қулоқчинлар учун анъанавий 3,5 миллиметрли аудиочиқиш киради. Ушбу хусусиятлар жамланмаси янги Galaxy A07s моделини ўз сегментидаги энг рақобатбардош қурилмалардан бирига айлантиради.

SamsungGalaxy A07sСмартфонларAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиБугун, 19:20Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиБугун, 18:26Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаБугун, 16:54Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 15:56Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяHuawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батареяБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди