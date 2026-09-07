Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилди

·40·Спорт
Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилди

Ўзбекистон U-23 терма жамоаси бош мураббийи Равшан Ҳайдаров Японияда бўлиб ўтадиган навбатдаги нуфузли Осиё ўйинларида мамлакатимиз шарафини ҳимоя қиладиган якуний таркибни расман эълон қилди. Қитъанинг бош спорт анжуманида юқори мақсадларни кўзлаган мураббийлар штаби маҳаллий Суперлиганинг энг иқтидорли ёшлари билан биргаликда, Европа майдонларида тажриба орттираётган Бельгиянинг «Антверпен» клуби легионерини ҳам рўйхатга киритди. Иқтидорли футболчилардан ташкил топган ушбу жамоа кучли рақобат остида кечадиган мусобақада фақат чемпионлик учун сафарбар қилинмоқда.

Таркиб таҳлили: Европадан чақирув ва «Насаф»нинг мустаҳкам блоки

Равшан Ҳайдаров танлаган таркибда бир нечта муҳим ва эътиборга молик жиҳатлар мавжуд:

  • Бельгиядан легионер: «Антверпен» жамоасида тўп сураётган иқтидорли яримҳимоячи Муҳаммадали Ўринбоев терма жамоанинг асосий ҳужумкор кучи сифатида қайдномага киритилди;

  • «Насаф»нинг устунлиги: Қарши клубидан дарҳол 5 нафар футболчи (айниқса ҳимоя чизиғи) жалб этилган бўлиб, бу жамоавий бирдамлик ва ўзаро тушунишни таъминлашга хизмат қилади;

  • «Локомотив» ва «Олимпик Мобиуз» пойдевори: Пойтахт клубларидан таклиф этилган ёшлар ҳамда халқаро мусобақаларда тажриба тўплаган ҳужумчи Амирбек Саидов олдинги чизиқда рақиб дарвозаларига жиддий хавф солишга шай.

Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг тўлиқ расмий таркиби:

Япония майдонларида баҳс олиб борадиган 23 нафар футболчи қуйидаги амплуалар бўйича тақсимланди:

  • Дарвозабонлар: Самандар Муратбаев («Насаф»), Максим Муркаев («Пахтакор»), Умар Рустамов («Олимпик Мобиуз»);

  • Ҳимоячилар: Ғиёс Ризақулов («Қизилқум»), Дилшод Муртазоев, Қувонч Хушвақтов, Диёр Абдуназаров (ҳаммаси — «Насаф»), Дилшод Абдуллаев («Пахтакор»), Рўзибой Файзуллаев, Саидхон Ҳамидов (иккаласи — «Олимпик Мобиуз»);

  • Яримҳимоячилар: Равшан Хайруллаев («Бухоро»), Муҳаммадали Реимов («Локомотив»), Саидумар Саиднуруллаев («Металлург»), Сардор Баҳромов («Насаф»), Оллоберган Каримов («Сўғдиёна»), Азизбек Тўлқинбеков («Бунёдкор»), Ойбек Ўрмонжонов («Динамо»), Асилбек Жумаев («Нефтчи»), Муҳаммадали Ўринбоев («Антверпен», Бельгия);

  • Ҳужумчилар: Шодиёр Шодибоев, Нурлан Ибраимов (иккаласи — «Локомотив»), Фирдавс Абдураҳмонов («Динамо»), Амирбек Саидов («Сўғдиёна»).

«C» гуруҳидаги рақиблар ва 15 сентябрдаги ҳал қилувчи старт

Осиё ўйинлари доирасида вакилларимизни масъулиятли учрашувлар кутмоқда:

  • Гуруҳ таркиби: Қуръа натижаларига кўра, Ўзбекистон U-23 жамоаси «C» гуруҳидан жой олган бўлиб, Филиппин, Кувайт ва Ветнам ёшларига қарши майдонга тушади;

  • Биринчи тур: Терма жамоамиз мусобақадаги юришини 15 сентябрь куни Филиппинга қарши кечадиган илк баҳс билан бошлайди;

  • Плей-оффга йўлланма: Гуруҳда 1-ўринни эгаллаш кейинги босқичларда нисбатан қулайроқ рақибларга тўқнаш келиш имкониятини беради, шу сабабли ҳар бир ўйиндаги ғалаба муҳим стратегик аҳамиятга эга.

Сизнингча, Равшан Ҳайдаров танлаган ушбу ёшлар таркиби Япониядаги Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритишга қодирми? Сиз ушбу рўйхатдан ташқарида қолган яна қайси иқтидорли футболчини терма жамоа таркибида кўришни хоҳлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Бугун, 20:2519-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатдиБугун, 20:23«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнгБугун, 20:17“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуринью “Интер”га қарши баҳс олдидан портладиБугун, 19:45Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаБугун, 18:56Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди