Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилди
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси бош мураббийи Равшан Ҳайдаров Японияда бўлиб ўтадиган навбатдаги нуфузли Осиё ўйинларида мамлакатимиз шарафини ҳимоя қиладиган якуний таркибни расман эълон қилди. Қитъанинг бош спорт анжуманида юқори мақсадларни кўзлаган мураббийлар штаби маҳаллий Суперлиганинг энг иқтидорли ёшлари билан биргаликда, Европа майдонларида тажриба орттираётган Бельгиянинг «Антверпен» клуби легионерини ҳам рўйхатга киритди. Иқтидорли футболчилардан ташкил топган ушбу жамоа кучли рақобат остида кечадиган мусобақада фақат чемпионлик учун сафарбар қилинмоқда.
Таркиб таҳлили: Европадан чақирув ва «Насаф»нинг мустаҳкам блоки
Равшан Ҳайдаров танлаган таркибда бир нечта муҳим ва эътиборга молик жиҳатлар мавжуд:
Бельгиядан легионер: «Антверпен» жамоасида тўп сураётган иқтидорли яримҳимоячи Муҳаммадали Ўринбоев терма жамоанинг асосий ҳужумкор кучи сифатида қайдномага киритилди;
«Насаф»нинг устунлиги: Қарши клубидан дарҳол 5 нафар футболчи (айниқса ҳимоя чизиғи) жалб этилган бўлиб, бу жамоавий бирдамлик ва ўзаро тушунишни таъминлашга хизмат қилади;
«Локомотив» ва «Олимпик Мобиуз» пойдевори: Пойтахт клубларидан таклиф этилган ёшлар ҳамда халқаро мусобақаларда тажриба тўплаган ҳужумчи Амирбек Саидов олдинги чизиқда рақиб дарвозаларига жиддий хавф солишга шай.
Ўзбекистон U-23 терма жамоасининг тўлиқ расмий таркиби:
Япония майдонларида баҳс олиб борадиган 23 нафар футболчи қуйидаги амплуалар бўйича тақсимланди:
Дарвозабонлар: Самандар Муратбаев («Насаф»), Максим Муркаев («Пахтакор»), Умар Рустамов («Олимпик Мобиуз»);
Ҳимоячилар: Ғиёс Ризақулов («Қизилқум»), Дилшод Муртазоев, Қувонч Хушвақтов, Диёр Абдуназаров (ҳаммаси — «Насаф»), Дилшод Абдуллаев («Пахтакор»), Рўзибой Файзуллаев, Саидхон Ҳамидов (иккаласи — «Олимпик Мобиуз»);
Яримҳимоячилар: Равшан Хайруллаев («Бухоро»), Муҳаммадали Реимов («Локомотив»), Саидумар Саиднуруллаев («Металлург»), Сардор Баҳромов («Насаф»), Оллоберган Каримов («Сўғдиёна»), Азизбек Тўлқинбеков («Бунёдкор»), Ойбек Ўрмонжонов («Динамо»), Асилбек Жумаев («Нефтчи»), Муҳаммадали Ўринбоев («Антверпен», Бельгия);
Ҳужумчилар: Шодиёр Шодибоев, Нурлан Ибраимов (иккаласи — «Локомотив»), Фирдавс Абдураҳмонов («Динамо»), Амирбек Саидов («Сўғдиёна»).
«C» гуруҳидаги рақиблар ва 15 сентябрдаги ҳал қилувчи старт
Осиё ўйинлари доирасида вакилларимизни масъулиятли учрашувлар кутмоқда:
Гуруҳ таркиби: Қуръа натижаларига кўра, Ўзбекистон U-23 жамоаси «C» гуруҳидан жой олган бўлиб, Филиппин, Кувайт ва Ветнам ёшларига қарши майдонга тушади;
Биринчи тур: Терма жамоамиз мусобақадаги юришини 15 сентябрь куни Филиппинга қарши кечадиган илк баҳс билан бошлайди;
Плей-оффга йўлланма: Гуруҳда 1-ўринни эгаллаш кейинги босқичларда нисбатан қулайроқ рақибларга тўқнаш келиш имкониятини беради, шу сабабли ҳар бир ўйиндаги ғалаба муҳим стратегик аҳамиятга эга.
Сизнингча, Равшан Ҳайдаров танлаган ушбу ёшлар таркиби Япониядаги Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритишга қодирми? Сиз ушбу рўйхатдан ташқарида қолган яна қайси иқтидорли футболчини терма жамоа таркибида кўришни хоҳлардингиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…