ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалари
Замонавий ақлли қурилмалар хавфсизлиги яна бир бор мутахассислар диққат марказида бўлди. Гамерс Нехус нашри ва мустақил киберхавфсизлик мутахассислари олиб борган кенг қамровли текширув ЛГ телевизорларининг вебОС операцион тизимида потенциал хавфли хусусиятлар ҳамда заифликлар мавжудлигини аниқлади. Тадқиқот натижаларига кўра, махсус эксплуатация усуллари ёрдамида телевизорни экрани ўчирилган ҳолатда ҳам овоз ёзишга мажбурлаш мумкинлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, олиб борилган тажрибалар ЛГ компанияси ўз фойдаланувчиларининг суҳбатларини доимий равишда яширинча ёзиб боришини ёки уларни ўз серверларига узатишини исботламайди. Мутахассислар аниқлаган овоз ёзиш имконияти оддий штатдаги функция эмас, балки вебОС тизимидаги мавжуд заифликларни суиистеъмол қилиш эвазига амалга оширилган. Шунга қарамай, аниқланган муаммолар фойдаланувчилар махфийлиги борасида қатор саволларни туғдиради.
Тадқиқот тафсилотлари ва тармоқ фаоллигиСинов жараёнида бир нечта ЛГ қурилмалари, жумладан, 2025-йилги OLED G5 авлодига мансуб телевизор ҳам текширувдан ўтказилди. Прошивка ва тармоқ трафигини таҳлил қилиш давомида қурилманинг локал тармоқдаги бошқа гаджетларни, жумладан, ички ИП- ҳамда МАК-манзилларни, қурилма номларини ва сигнал характеристикаларини фаол сканерлаши аниқланди. Шунингдек, яқин атрофдаги Wi-Fi тармоқлари, уларнинг ССИД кўрсаткичлари, каналлари ва сигнал даражалари тўғрисида ҳам маълумот йиғилиши қайд этилди.
Тадқиқотчилар барча тармоқ трафигини тўлиқ шифрдан чиқаришга муваффақ бўлишмагани боис, узатилаётган ҳар бир пакетнинг аниқ мазмуни ва вазифасини тўлиқ ўрната олишмади. Шунга қарамай, йигилаётган штатли телеметрия ҳажми ва локал тармоқдаги фаоллик хавфсизлик мутахассисларида ҳақли равишда эътиборни тортди.
АКР технологияси ва реклама таҳлилиТекширув давомида фойдаланувчи нимани томоша қилаётганини аниқлашга мўлжалланган Аутоматик Контент Рекогнитион (АКР) технологиясига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу тизим аудио ва видео контентнинг рақамли изларини шакллантириб, уларни маълумотлар базаси билан солиштиради. Олинган маълумотлар таҳлил ҳамда рекламани шахсийлаштириш мақсадида ишлатилиши мумкин.
Маълумотларга кўра, АКР функцияси HDMI орқали уланган ташқи қурилмалардаги контентни томоша қилиш жараёнида ҳам ишлай олади. Йиғилган телеметрия маълумотлари ЛГ Ад Солутионс реклама бўлинмаси хизматига йўналтирилиши мумкин. Аммо бу механикани микрофоннинг заифлик орқали ёзиб олиниши ҳолати билан адаштирмаслик лозим.
Микрофон хавфсизлиги ва мутахассислар тавсиялариТадқиқотнинг энг жиддий қисми айнан вебОС хавфсизлик камчиликларига тааллуқли бўлди. Эксперимент давомида мутахассислар уланган микрофондан экрани визуал равишда ўчирилган ҳолатда ҳам овоз ёзишга эришдилар. Қурилма тармоқдан узилганда ҳам ёзиб олинган аудио унинг локал хотирасида сақланиб қолган ва кейинчалик топилган заифликлар ёрдамида мазкур файлга кириш имкони топилган.
Ҳозирги кунда тадқиқотчилар масъулиятли ошкор қилиш (респонсибле дисклосуре) тартиб-қоидаларига амал қилган ҳолда, ишлаб чиқарувчига заифликларни бартараф этиш учун вақт бермоқда, шу боис баъзи маълумотлар ҳозирча эълон қилинмаяпти. Гамерс Нехус маълумот йиғишни имкон қадар чеклашни истовчи фойдаланувчиларга Смарт ТВ телевизорларини интернет тармоғидан узиб қўйишни ва стриминг хизматлари учун алоҳида медиа-приставка ишлатишни тавсия этади.
…