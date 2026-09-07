ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалари

·35·Техно
ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалари

Замонавий ақлли қурилмалар хавфсизлиги яна бир бор мутахассислар диққат марказида бўлди. Гамерс Нехус нашри ва мустақил киберхавфсизлик мутахассислари олиб борган кенг қамровли текширув ЛГ телевизорларининг вебОС операцион тизимида потенциал хавфли хусусиятлар ҳамда заифликлар мавжудлигини аниқлади. Тадқиқот натижаларига кўра, махсус эксплуатация усуллари ёрдамида телевизорни экрани ўчирилган ҳолатда ҳам овоз ёзишга мажбурлаш мумкинлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, олиб борилган тажрибалар ЛГ компанияси ўз фойдаланувчиларининг суҳбатларини доимий равишда яширинча ёзиб боришини ёки уларни ўз серверларига узатишини исботламайди. Мутахассислар аниқлаган овоз ёзиш имконияти оддий штатдаги функция эмас, балки вебОС тизимидаги мавжуд заифликларни суиистеъмол қилиш эвазига амалга оширилган. Шунга қарамай, аниқланган муаммолар фойдаланувчилар махфийлиги борасида қатор саволларни туғдиради.

Тадқиқот тафсилотлари ва тармоқ фаоллиги

Синов жараёнида бир нечта ЛГ қурилмалари, жумладан, 2025-йилги OLED G5 авлодига мансуб телевизор ҳам текширувдан ўтказилди. Прошивка ва тармоқ трафигини таҳлил қилиш давомида қурилманинг локал тармоқдаги бошқа гаджетларни, жумладан, ички ИП- ҳамда МАК-манзилларни, қурилма номларини ва сигнал характеристикаларини фаол сканерлаши аниқланди. Шунингдек, яқин атрофдаги Wi-Fi тармоқлари, уларнинг ССИД кўрсаткичлари, каналлари ва сигнал даражалари тўғрисида ҳам маълумот йиғилиши қайд этилди.

Тадқиқотчилар барча тармоқ трафигини тўлиқ шифрдан чиқаришга муваффақ бўлишмагани боис, узатилаётган ҳар бир пакетнинг аниқ мазмуни ва вазифасини тўлиқ ўрната олишмади. Шунга қарамай, йигилаётган штатли телеметрия ҳажми ва локал тармоқдаги фаоллик хавфсизлик мутахассисларида ҳақли равишда эътиборни тортди.

АКР технологияси ва реклама таҳлили

Текширув давомида фойдаланувчи нимани томоша қилаётганини аниқлашга мўлжалланган Аутоматик Контент Рекогнитион (АКР) технологиясига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу тизим аудио ва видео контентнинг рақамли изларини шакллантириб, уларни маълумотлар базаси билан солиштиради. Олинган маълумотлар таҳлил ҳамда рекламани шахсийлаштириш мақсадида ишлатилиши мумкин.

Маълумотларга кўра, АКР функцияси HDMI орқали уланган ташқи қурилмалардаги контентни томоша қилиш жараёнида ҳам ишлай олади. Йиғилган телеметрия маълумотлари ЛГ Ад Солутионс реклама бўлинмаси хизматига йўналтирилиши мумкин. Аммо бу механикани микрофоннинг заифлик орқали ёзиб олиниши ҳолати билан адаштирмаслик лозим.

Микрофон хавфсизлиги ва мутахассислар тавсиялари

Тадқиқотнинг энг жиддий қисми айнан вебОС хавфсизлик камчиликларига тааллуқли бўлди. Эксперимент давомида мутахассислар уланган микрофондан экрани визуал равишда ўчирилган ҳолатда ҳам овоз ёзишга эришдилар. Қурилма тармоқдан узилганда ҳам ёзиб олинган аудио унинг локал хотирасида сақланиб қолган ва кейинчалик топилган заифликлар ёрдамида мазкур файлга кириш имкони топилган.

Ҳозирги кунда тадқиқотчилар масъулиятли ошкор қилиш (респонсибле дисклосуре) тартиб-қоидаларига амал қилган ҳолда, ишлаб чиқарувчига заифликларни бартараф этиш учун вақт бермоқда, шу боис баъзи маълумотлар ҳозирча эълон қилинмаяпти. Гамерс Нехус маълумот йиғишни имкон қадар чеклашни истовчи фойдаланувчиларга Смарт ТВ телевизорларини интернет тармоғидан узиб қўйишни ва стриминг хизматлари учун алоҳида медиа-приставка ишлатишни тавсия этади.

ЛГВебОСКиберхавфсизликТехнологияСмарт ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумБугун, 20:54Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиБугун, 19:20Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиБугун, 18:57Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиБугун, 18:26Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаБугун, 16:54Қримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиҚримлик ҳаваскор астроном диаметри 100 метрлик янги астероидни кашф этдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди