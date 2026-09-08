Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди
Саудия Про-лигасининг 7-тури ҳақиқий шокка бой ўтди. Мусобақанинг яққол пешқадами ва фаворити ҳисобланган «Ал Ҳилол» ўз мухлислари қаршисида мағлубиятга учраб, барчани лол қолдирди. Хўш, юлдузларга тўла жамоа кутилмаганда қандай қилиб қоқилди ва бу мағлубиятнинг асосий сабаби нимада эди? Мақола охирида эса асосий интрига — пешқадамнинг кейинги тақдирини ҳал қилувчи мусобоқа жадвалидаги вазиятни очиб берамиз.
Ўйинни буриб юборган фалокатли дақиқалар
Учрашув майдон эгаларининг ҳужумлари билан бошланиши кутилганди, бироқ майдонда бошқа сценарий ҳукмронлик қилди:
Эрта автогол: Учрашувнинг атиги 15-дақиқасида тажрибали ҳимоячи Кулибали ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва рақибга туҳфа қилди.
Ҳал этувчи зарба: Биринчи тайм охирлаб бораётган бир пайтда, яъни 45-дақиқада Коне меҳмонларнинг иккинчи голини уриб, ҳисобни янада хавфли кўринишга келтирди.
«Биз бундай натижани кутмаган эдик. Майдонда ҳар бир хато қимматга тушди», — деди мутахассислар ўйиндан кейинги таҳлилда.
Учрашув ва турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Мазкур тўқнашув ҳамда жамоаларнинг майдондаги кўриниши қуйидагича рақамларда акс этди:
Жамоалар
Ҳисоб
Голлар ва муаллифлар
Ал Ҳилол – Неом
0:2
Кулибали (15, автогол), Коне (45)
«Ал Ҳилол» асосий таркиби: Ал Оваис, Маҳзари, Тамбакти (Мандаш, 46), Кулибали, Ал Ҳарби (Ал Довсари, 46), Невеш, Мартинелли (Ал Мутаири, 85), Милинкович-Савич, Саммервилл, Канно, Уоткинс.
Хўш, интриганинг ечими қаерда?
Кўпчилик бу мағлубиятдан кейин «Ал Ҳилол» биринчи ўриндан тушиб кетдими, деб ўйлаши табиий. Аммо энг асосий сир ва ечим шундаки, рақибларининг очқо йўқотишлари ва эски захира ҳисобига, «Ал Ҳилол» 15 очко билан ҳамон пешқадамликни давом эттирмоқда! «Неом» эса инқилобий ғалабадан сўнг 12 очко тўплаб, кутилмаганда 4-ўринга қадар кўтарилиб олди.
Хўш, сизнингча, «Ал Ҳилол» бу шокли мағлубиятдан сўнг тезда ўнгланиб ола биладими ёки инқироз бошланадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу хабарни футбол мухлиси бўлган дўстларингизга улашинг!
…