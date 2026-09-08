Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди

·39·Спорт
Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди

Саудия Про-лигасининг 7-тури ҳақиқий шокка бой ўтди. Мусобақанинг яққол пешқадами ва фаворити ҳисобланган «Ал Ҳилол» ўз мухлислари қаршисида мағлубиятга учраб, барчани лол қолдирди. Хўш, юлдузларга тўла жамоа кутилмаганда қандай қилиб қоқилди ва бу мағлубиятнинг асосий сабаби нимада эди? Мақола охирида эса асосий интрига — пешқадамнинг кейинги тақдирини ҳал қилувчи мусобоқа жадвалидаги вазиятни очиб берамиз.

Ўйинни буриб юборган фалокатли дақиқалар

Учрашув майдон эгаларининг ҳужумлари билан бошланиши кутилганди, бироқ майдонда бошқа сценарий ҳукмронлик қилди:

  • Эрта автогол: Учрашувнинг атиги 15-дақиқасида тажрибали ҳимоячи Кулибали ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва рақибга туҳфа қилди.

  • Ҳал этувчи зарба: Биринчи тайм охирлаб бораётган бир пайтда, яъни 45-дақиқада Коне меҳмонларнинг иккинчи голини уриб, ҳисобни янада хавфли кўринишга келтирди.

«Биз бундай натижани кутмаган эдик. Майдонда ҳар бир хато қимматга тушди», — деди мутахассислар ўйиндан кейинги таҳлилда.

Учрашув ва турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Мазкур тўқнашув ҳамда жамоаларнинг майдондаги кўриниши қуйидагича рақамларда акс этди:

Жамоалар

Ҳисоб

Голлар ва муаллифлар

Ал Ҳилол – Неом

0:2

Кулибали (15, автогол), Коне (45)

  • «Ал Ҳилол» асосий таркиби: Ал Оваис, Маҳзари, Тамбакти (Мандаш, 46), Кулибали, Ал Ҳарби (Ал Довсари, 46), Невеш, Мартинелли (Ал Мутаири, 85), Милинкович-Савич, Саммервилл, Канно, Уоткинс.

Хўш, интриганинг ечими қаерда?

Кўпчилик бу мағлубиятдан кейин «Ал Ҳилол» биринчи ўриндан тушиб кетдими, деб ўйлаши табиий. Аммо энг асосий сир ва ечим шундаки, рақибларининг очқо йўқотишлари ва эски захира ҳисобига, «Ал Ҳилол» 15 очко билан ҳамон пешқадамликни давом эттирмоқда! «Неом» эса инқилобий ғалабадан сўнг 12 очко тўплаб, кутилмаганда 4-ўринга қадар кўтарилиб олди.

Хўш, сизнингча, «Ал Ҳилол» бу шокли мағлубиятдан сўнг тезда ўнгланиб ола биладими ёки инқироз бошланадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу хабарни футбол мухлиси бўлган дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!Бугун, 09:09Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиКристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиБугун, 00:56Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиСуперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиКеча, 22:28“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"Кеча, 22:23Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиКеча, 20:31Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Кеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди