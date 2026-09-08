ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!
Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида нуфузли нашрлар ўз тахминларини эълон қилишни бошлади. Бу сафар спорт оламидаги энг сўнгги маълумотларга кўра, ESPN томонидан эълон қилинган рейтинг мухлислар ўртасида катта қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хўш, экспертлар фикрича, жорий мавсумда еврокубок кубогини ким кўтаради ва асосий даъвогарлар кимлар? Мақола охирида эса рейтингдаги барчани ҳайратга солган кутилмаган аутсайдер ва кучли ўнликнинг тўлиқ рўйхатини сир очиб берамиз.
Журналистлар ўртасидаги кескин кураш: Ҳамма кутган клуб эмас!
Мазкур рейтинг Mediaset нашрининг 19 нафар тажрибали мухбири ва экспертлари иштирокида тайёрланган бўлиб, улардан кучли ўнликка кириши мумкин бўлган клубларни аниқлаш сўралган. Рейтинг қоидасига кўра, 1-ўрин бўлажак чемпионни, 10-ўрин эса барчани ҳайратда қолдириши мумкин бўлган аутсайдерни англатади.
Асосий сенсация: ESPN ходимлари орасида энг кўп биринчи ўринни француз гранди «ПСЖ» қўлга киритди — унга жами 9 нафар журналист овоз берган.
Таъқибчи: Инглизларнинг амбицияга тўла жамоаси «Арсенал»ни эса 5 нафар эксперт ғолибликка муносиб кўрган.
«Бу мавсумда Европа ареналарида анъанавий фаворитлар билан бирга кутилмаган жамоалар ҳам бош соврин учун жиддий кураш олиб боради», — дейилади мутахассислар таҳлилида.
Чемпионлар лигасининг кучли ўнлиги: Топ-клублар қандай тақсимланди?
Экспертлар фикрига кўра шаклланган кучли ўнлик қуйидаги кўринишни олган:
Ўрин
Клублар
Мутахассислар фикридаги мақом
1
«ПСЖ»
Асосий фаворит (9 та биринчи ўрин о овози)
2
«Арсенал»
Асосий таъқибчи (5 та биринчи ўрин о овози)
3
«Бавария»
Доимий даъвогар
4
«Барселона»
Уйғониш давридаги гранд
5
«Реал Мадрид»
Тажрибали турнир қироли
6
Барқарор ва хавфли машина
7
«Интер»
Ипак йўлидаги тактик жангчи
8
«Ливерпул»
Юқори темпли ҳужумкор куч
9
«Атлетико»
Мустаҳкам ва жангкор жамоа
10
Ҳайратга солувчи аутсайдер (10-ўрин)
Ечим ва асосий интрига қаерда?
Кўпчилик бу рўйхатда анъанавий чемпионларни кўришга ўрганиб қолган бўлса-да, энг асосий ҳайратланарли жиҳати шундаки, рейтингдаги 10-ўрин барчани лол қолдирган аутсайдерга насб этди. Экспертлар фикрича, айнан «Манчестер Юнайтед»нинг бу мавсумдаги жумбоқли ҳолати ва кутилмаган қадамлари турнирга ўзгача интрига бағишлайди.
Сизнингча, «ПСЖ» ҳақиқатдан ҳам бу мавсум Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишга лойиқми ёки бошқа клуб шоҳсупага кўтариладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли хабарни футбол мухлиси бўлган дўстларингизга улашинг!
…