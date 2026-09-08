ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!

·43·Спорт
ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!

Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида нуфузли нашрлар ўз тахминларини эълон қилишни бошлади. Бу сафар спорт оламидаги энг сўнгги маълумотларга кўра, ESPN томонидан эълон қилинган рейтинг мухлислар ўртасида катта қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Хўш, экспертлар фикрича, жорий мавсумда еврокубок кубогини ким кўтаради ва асосий даъвогарлар кимлар? Мақола охирида эса рейтингдаги барчани ҳайратга солган кутилмаган аутсайдер ва кучли ўнликнинг тўлиқ рўйхатини сир очиб берамиз.

Журналистлар ўртасидаги кескин кураш: Ҳамма кутган клуб эмас!

Мазкур рейтинг Mediaset нашрининг 19 нафар тажрибали мухбири ва экспертлари иштирокида тайёрланган бўлиб, улардан кучли ўнликка кириши мумкин бўлган клубларни аниқлаш сўралган. Рейтинг қоидасига кўра, 1-ўрин бўлажак чемпионни, 10-ўрин эса барчани ҳайратда қолдириши мумкин бўлган аутсайдерни англатади.

  • Асосий сенсация: ESPN ходимлари орасида энг кўп биринчи ўринни француз гранди «ПСЖ» қўлга киритди — унга жами 9 нафар журналист овоз берган.

  • Таъқибчи: Инглизларнинг амбицияга тўла жамоаси «Арсенал»ни эса 5 нафар эксперт ғолибликка муносиб кўрган.

«Бу мавсумда Европа ареналарида анъанавий фаворитлар билан бирга кутилмаган жамоалар ҳам бош соврин учун жиддий кураш олиб боради», — дейилади мутахассислар таҳлилида.

Чемпионлар лигасининг кучли ўнлиги: Топ-клублар қандай тақсимланди?

Экспертлар фикрига кўра шаклланган кучли ўнлик қуйидаги кўринишни олган:

Ўрин

Клублар

Мутахассислар фикридаги мақом

1

«ПСЖ»

Асосий фаворит (9 та биринчи ўрин о овози)

2

«Арсенал»

Асосий таъқибчи (5 та биринчи ўрин о овози)

3

«Бавария»

Доимий даъвогар

4

«Барселона»

Уйғониш давридаги гранд

5

«Реал Мадрид»

Тажрибали турнир қироли

6

«Манчестер Сити»

Барқарор ва хавфли машина

7

«Интер»

Ипак йўлидаги тактик жангчи

8

«Ливерпул»

Юқори темпли ҳужумкор куч

9

«Атлетико»

Мустаҳкам ва жангкор жамоа

10

«Манчестер Юнайтед»

Ҳайратга солувчи аутсайдер (10-ўрин)

Ечим ва асосий интрига қаерда?

Кўпчилик бу рўйхатда анъанавий чемпионларни кўришга ўрганиб қолган бўлса-да, энг асосий ҳайратланарли жиҳати шундаки, рейтингдаги 10-ўрин барчани лол қолдирган аутсайдерга насб этди. Экспертлар фикрича, айнан «Манчестер Юнайтед»нинг бу мавсумдаги жумбоқли ҳолати ва кутилмаган қадамлари турнирга ўзгача интрига бағишлайди.

Сизнингча, «ПСЖ» ҳақиқатдан ҳам бу мавсум Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишга лойиқми ёки бошқа клуб шоҳсупага кўтариладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли хабарни футбол мухлиси бўлган дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлдиБугун, 09:00Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиКристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиБугун, 00:56Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиСуперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиКеча, 22:28“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"“Ойнага қараб, ўзимни танимадим!”: Илия Топурия даҳшатли мағлубияти ҳақида "портлади"Кеча, 22:23Равшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиРавшан Ҳайдаров Японияга борадиган U-23 терма жамоасининг якуний таркибини эълон қилдиКеча, 20:31Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Мераб Двалишвили фаолиятидаги энг машаққатли рақиби номини очиқлади...Кеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди