Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолди
Технология оламидаги энг катта воқеага ҳамма нарса тайёр ва бутун дунё эътибори Купертино томон қаратилган. Янги авлод смартфонларининг расмий премьерасига атиги бир кун қолди ва мухлислар катта ҳаяжон билан ушбу кунни кутишмоқда. Хўш, юбилей тақдимотида Apple қандай сюрпризлар тайёрлаган ва янги флагманлар қандай ўзгаришлар билан барчани лол қолдиради? Мақола охирида эса асосий интрига — тақдимотнинг аниқ бошланиш вақти ва асосий қадамлар сирини очиб берамиз.
Тақдимот олдидан катта шов-шув: Янги авлоддан нималар кутилмоқда?
Ҳар йили куз ойида ўтказиладиган анъанавий тадбир бу сафар рекорд даражадаги қизиқишларга сабаб бўлмоқда. Тармоққа сизиб чиққан маълумотларга кўра, янги линейкада дизайн ва имкониятлар борасида туб бурилиш ясалади.
Дизайн ва ранглар гаммаси: Тақдим этилаётган маълумотларга кўра, фойдаланувчиларга Dark Gray, Silver, Dark Cherry ҳамда Light Blue каби янги ва жозибали ранглар тақдим этилади.
Ultra моделининг пайдо бўлиши: Смартфонлар оламида янги тоифа сифатида эътироф этилаётган Ultra версияси алоҳида дизайн ва кучайтирилган имкониятларга эга бўлиши кутилмоқда.
«Ҳар бир янги тақдимот олдидан Apple стандартларни янада юқорига кўтаради. Бу сафарги флагманлар техноиндустрияда янги даврни бошлаб беради», — дейди соҳа экспертлари.
Техник тафсилотлар ва кутилаётган ўзгаришлар
Янги флагманлар қатори қатор муҳим параметрлар билан фарқ қилади:
Моделлар қатори
Асосий ранглар
Ўзига хос хусусиятлари
iPhone 18 Pro
Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue
Ихчам ва кучайтирилган процессор
iPhone 18 Pro Max
Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue
Кенгайтирилган экран ва баттарея
iPhone 18 Ultra
Silver, Dark Blue
Премиал материаллар ва янги архитектура
Асосий интрига ва тақдимот вақти қачон?
Барча миш-мишлар ва тахминларга эртага ойдинлик киритилади. Энг асосий вақт сири шундаки, янги iPhone Ultra, 18 Pro ва Pro Max моделларининг расмий тақдимоти эртага, 9 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Сизнингча, янги iPhone 18 линейкаси ва кутилаётган Ultra модели оламшумул ўзгаришларни олиб кела оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни технологик янгиликларга қизиқувчи дўстларингизга улашинг!
…