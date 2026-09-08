Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолди

·3·Техно
Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолди

Технология оламидаги энг катта воқеага ҳамма нарса тайёр ва бутун дунё эътибори Купертино томон қаратилган. Янги авлод смартфонларининг расмий премьерасига атиги бир кун қолди ва мухлислар катта ҳаяжон билан ушбу кунни кутишмоқда. Хўш, юбилей тақдимотида Apple қандай сюрпризлар тайёрлаган ва янги флагманлар қандай ўзгаришлар билан барчани лол қолдиради? Мақола охирида эса асосий интрига — тақдимотнинг аниқ бошланиш вақти ва асосий қадамлар сирини очиб берамиз.

Тақдимот олдидан катта шов-шув: Янги авлоддан нималар кутилмоқда?

Ҳар йили куз ойида ўтказиладиган анъанавий тадбир бу сафар рекорд даражадаги қизиқишларга сабаб бўлмоқда. Тармоққа сизиб чиққан маълумотларга кўра, янги линейкада дизайн ва имкониятлар борасида туб бурилиш ясалади.

  • Дизайн ва ранглар гаммаси: Тақдим этилаётган маълумотларга кўра, фойдаланувчиларга Dark Gray, Silver, Dark Cherry ҳамда Light Blue каби янги ва жозибали ранглар тақдим этилади.

  • Ultra моделининг пайдо бўлиши: Смартфонлар оламида янги тоифа сифатида эътироф этилаётган Ultra версияси алоҳида дизайн ва кучайтирилган имкониятларга эга бўлиши кутилмоқда.

«Ҳар бир янги тақдимот олдидан Apple стандартларни янада юқорига кўтаради. Бу сафарги флагманлар техноиндустрияда янги даврни бошлаб беради», — дейди соҳа экспертлари.

Техник тафсилотлар ва кутилаётган ўзгаришлар

Янги флагманлар қатори қатор муҳим параметрлар билан фарқ қилади:

Моделлар қатори

Асосий ранглар

Ўзига хос хусусиятлари

iPhone 18 Pro

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Ихчам ва кучайтирилган процессор

iPhone 18 Pro Max

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Кенгайтирилган экран ва баттарея

iPhone 18 Ultra

Silver, Dark Blue

Премиал материаллар ва янги архитектура

Асосий интрига ва тақдимот вақти қачон?

Барча миш-мишлар ва тахминларга эртага ойдинлик киритилади. Энг асосий вақт сири шундаки, янги iPhone Ultra, 18 Pro ва Pro Max моделларининг расмий тақдимоти эртага, 9 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Сизнингча, янги iPhone 18 линейкаси ва кутилаётган Ultra модели оламшумул ўзгаришларни олиб кела оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни технологик янгиликларга қизиқувчи дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиOpendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиБугун, 07:21Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиБугун, 00:55Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумКеча, 20:54ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариКеча, 20:24Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиКеча, 19:20Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди