Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошлади

·38·Техно
Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошлади

Машҳур Opendoor кўчмас мулк стартапи асосчиларидан бири Эрик Ву сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланишидан илҳомланиб, қурилиш соҳасидаги кадрлар танқислигини ҳал этишга қаратилган НавигатеАИ номли янги компанияга асос солди. Май ойида омадли старт олган бу лойиҳа қурувчилар ва дала ишчилари учун қўлни банд қилмайдиган сунъий интеллект ёрдамчиларини яратишни мақсад қилган бўлиб, у соҳадаги жиддий муаммоларга ечим топишга интилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилиш саноати бутун дунёда, жумладан АҚШда ҳам ишчи кучи тақчиллигидан азият чекмоқда. Ассосиатед Буилдерс анд Контракторс савдо гуруҳи маълумотларига кўра, жорий йилда талабни қондириш учун юз минглаб қўшимча ишчилар керак бўлади. Бу ҳолат ишчи кучининг қариши, иммиграция сиёсатининг қатъийлашуви ҳамда йирик лойиҳалар, хусусан, маълумотлар марказлари ва сервер фермаларини қуриш кўламининг кескин ошиши фонида янада жиддийлашмоқда.

Сунъий интеллект ва йирик маълумотлар марказлари қурилиши

Ҳозирги вақтда сунъий интеллект боом талаб қилаётган улкан сервер фермалари ва маълумотлар марказлари ўта йирик лойиҳаларга айланди. Агар илгари йирик маълумотлар маркази кампуси ўзининг энг юқори чўққисида 750 га яқин ишчини талаб қилган бўлса, бугунги кунда энг йирик лойиҳалар 4000 дан 5000 гача одамни жалб қилмоқда. Масалан, Meta компаниясининг Луизиана штатидаги Hypeрион кампуси тахминан 5000 та қурилиш ишчисига муҳтожлиги айтилмоқда.

Глобал кадрлар агентлиги Келлй маълумотларига кўра, маълумотлар маркази операторларининг 90 фоизи кадрлар етишмаслигини қурилиш ва кенгайтириш йўлидаги энг асосий тўсиқ сифатида кўрсатмоқда. Айнан шу инқирозли вазиятда Эрик Ву бошчилигидаги НавигатеАИ компанияси инсон ресурслари ва технологик ёрдам қатламини кучайтиришга эътибор қаратди. Компания май ойининг охирида Элад Гил бошчилигидаги инвесторлардан 25 миллион доллар сеед (бошланғич) сармоя жалб қилиб, ўзининг қийматини 225 миллион долларга етказди.

НавигатеАИ қандай ишлайди ва бозордаги ўрни

НавигатеАИ маҳсулотининг асосий қисми оддий смартфонлар ҳамда Meta компаниясининг сунъий интеллект кўзойнаклари орқали қўлни банд қилмаган ҳолда ишлайди. Ишчи ўзи қураётган объектга камерани йўналтириб, унинг тўғри ўрнатилгани, моментнинг етарлилиги ва қурилиш қоидаларига мос келишини оддий тилда сўраши мумкин. Дастур қурилиш спецификациялари, ишлаб чиқарувчи қўлланмалари ва компания сиёсатини реал вақт режимида тақдим этади.

Компания хавфсизлик кўзойнаклари талаб қилинадиган муҳитлар учун маҳсулотни сертификатлаш устида Meta билан ҳамкорлик қилмоқда. Шунингдек, битирувчиларга ишга жойлашиш кафолатини берувчи АИМ оптик толали ўрнатиш касб-ҳунар мактаби билан шериклик йўлга қўйилган. Бизнес моделига кўра, НавигатеАИ дастлаб фойдаланишга асосланган SaaS тамойилида ишлаган бўлса, ҳозирда яратилган қийматдан улуш олиш моделига ўтган. Ушбу ёндашув қурувчиларга харажатларни сезиларли даражада камайтириш ва юз миллионлаб доллар фойда кўриш имконини беради.

НавигатеАИСунъий интеллектЭрик ВуOpendoorҚурилиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиSony афсонавий ВҲ-1000XM4 қулоқчинларини янги талқинда қайтардиБугун, 00:55Apple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумApple компаниясининг кутилаётган тақдимоти ва илк букланувчи iPhone ҳақида нималар маълумКеча, 20:54ЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариЛГ телевизорларидаги заифликлар: овоз ёзиш ва хавфсизлик масалалариКеча, 20:24Ноутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиНоутбуклар учун 96 GB сиғимли LPDDR5X LPCAMM2 хотира модули тақдим этилдиКеча, 19:20Samsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиSamsung Galaxy A07s ҳамёнбоп смартфони савдога чиқарилдиКеча, 18:57Xiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси дунёдаги илк Хринг O3 чипли ва LPDDR6 хотирали 18 Фолд смартфонини тақдим этдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди