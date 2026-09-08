Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошлади
Машҳур Opendoor кўчмас мулк стартапи асосчиларидан бири Эрик Ву сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланишидан илҳомланиб, қурилиш соҳасидаги кадрлар танқислигини ҳал этишга қаратилган НавигатеАИ номли янги компанияга асос солди. Май ойида омадли старт олган бу лойиҳа қурувчилар ва дала ишчилари учун қўлни банд қилмайдиган сунъий интеллект ёрдамчиларини яратишни мақсад қилган бўлиб, у соҳадаги жиддий муаммоларга ечим топишга интилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилиш саноати бутун дунёда, жумладан АҚШда ҳам ишчи кучи тақчиллигидан азият чекмоқда. Ассосиатед Буилдерс анд Контракторс савдо гуруҳи маълумотларига кўра, жорий йилда талабни қондириш учун юз минглаб қўшимча ишчилар керак бўлади. Бу ҳолат ишчи кучининг қариши, иммиграция сиёсатининг қатъийлашуви ҳамда йирик лойиҳалар, хусусан, маълумотлар марказлари ва сервер фермаларини қуриш кўламининг кескин ошиши фонида янада жиддийлашмоқда.
Сунъий интеллект ва йирик маълумотлар марказлари қурилишиҲозирги вақтда сунъий интеллект боом талаб қилаётган улкан сервер фермалари ва маълумотлар марказлари ўта йирик лойиҳаларга айланди. Агар илгари йирик маълумотлар маркази кампуси ўзининг энг юқори чўққисида 750 га яқин ишчини талаб қилган бўлса, бугунги кунда энг йирик лойиҳалар 4000 дан 5000 гача одамни жалб қилмоқда. Масалан, Meta компаниясининг Луизиана штатидаги Hypeрион кампуси тахминан 5000 та қурилиш ишчисига муҳтожлиги айтилмоқда.
Глобал кадрлар агентлиги Келлй маълумотларига кўра, маълумотлар маркази операторларининг 90 фоизи кадрлар етишмаслигини қурилиш ва кенгайтириш йўлидаги энг асосий тўсиқ сифатида кўрсатмоқда. Айнан шу инқирозли вазиятда Эрик Ву бошчилигидаги НавигатеАИ компанияси инсон ресурслари ва технологик ёрдам қатламини кучайтиришга эътибор қаратди. Компания май ойининг охирида Элад Гил бошчилигидаги инвесторлардан 25 миллион доллар сеед (бошланғич) сармоя жалб қилиб, ўзининг қийматини 225 миллион долларга етказди.
НавигатеАИ қандай ишлайди ва бозордаги ўрниНавигатеАИ маҳсулотининг асосий қисми оддий смартфонлар ҳамда Meta компаниясининг сунъий интеллект кўзойнаклари орқали қўлни банд қилмаган ҳолда ишлайди. Ишчи ўзи қураётган объектга камерани йўналтириб, унинг тўғри ўрнатилгани, моментнинг етарлилиги ва қурилиш қоидаларига мос келишини оддий тилда сўраши мумкин. Дастур қурилиш спецификациялари, ишлаб чиқарувчи қўлланмалари ва компания сиёсатини реал вақт режимида тақдим этади.
Компания хавфсизлик кўзойнаклари талаб қилинадиган муҳитлар учун маҳсулотни сертификатлаш устида Meta билан ҳамкорлик қилмоқда. Шунингдек, битирувчиларга ишга жойлашиш кафолатини берувчи АИМ оптик толали ўрнатиш касб-ҳунар мактаби билан шериклик йўлга қўйилган. Бизнес моделига кўра, НавигатеАИ дастлаб фойдаланишга асосланган SaaS тамойилида ишлаган бўлса, ҳозирда яратилган қийматдан улуш олиш моделига ўтган. Ушбу ёндашув қурувчиларга харажатларни сезиларли даражада камайтириш ва юз миллионлаб доллар фойда кўриш имконини беради.
…