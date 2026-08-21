Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқда

·0·Спорт
Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқда

Испаниянинг таниқли Эл Чирингуито ТВ телеканали тарқатган хабарларга кўра, Интер жамоаси сардори Лаутаро Мартинес каталонияликлар билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Мазкур трансфер эҳтимоли футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлаётган бўлса-да, битимнинг амалга ошиши амалда жуда мураккаб вазифа бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашрининг ёритишича, Барселона спорт директори Деко ўтган ҳафта ҳужумчининг агенти Александро Камано билан расмий учрашув ўтказган. Томонлар музокаралар якунига кўра асосий шартлар бўйича ўзаро келишувга келишгани айтилмоқда.

Трансфернинг молиявий томони ва асосий муаммолар

Каталония клуби ёзги трансфер ойнасининг асосий мақсади бўлган Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб олиш имконсиз бўлиб қолганидан сўнг, эътиборини аргентиналик бошқа бир ҳужумчига қаратди. Барселона раҳбарияти Интер сардорининг трансфери учун тахминан 100 миллион евро миқдорида маблағ йўналтиришга тайёр экани маълум қилинди.

Шунга қарамай, мазкур трансфер амалга ошиши учун ҳозирча тўсиқлар етарлича. Хусусан, трансфер ойнасининг ёпилишига атиги ўн кунча вақт қолгани ва Интер клуби ўзининг етакчи тўпурарини сотиш ниятида эмаслиги вазиятни кескинлаштирмоқда. Миланликлар қисқа фурсат ичида бунчалик даражадаги футболчига муносиб ўринбосар топиш мушкуллигини яхши тушунишади.

Футболчининг ўзига хос мақсадлари

Манбаларга кўра, Лаутаро Мартинеснинг ўзида ҳам Италия клубини тарк этиш истаги йўқ. У жамоанинг чинакам сардори, етакчиси ва кийиниш хонасидаги асосий таянчи ҳисобланади. "Нерадзурри" сафида икки бор мағлубият аламини тотиб кўрган аргентиналик ҳужумчининг бош мақсади шу либосда Чемпионлар лигаси кубогини бош узра баланд кўтаришдир.

Шу тариқа, Испания ОАВ тарқатган хабарларга қарамасдан, ушбу шов-шувли трансфернинг амалга ошиши жуда қийин. Агар бирон-бир кутилмаган бурилиш юз бермаса, "Эл Торо" лақабли ҳужумчи ўз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқда.

Лаутаро МартинесБарселонаИнтерТрансферЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриЯн Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриБугун, 12:15Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиБугун, 11:58Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиБугун, 11:54Кристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиКристиан Виери: Роналдони машғулотларда тўхтатиб бўлмас эдиБугун, 11:31Ла Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиЛа Лига ҳакамларининг тушунтиришлари нима учун Сантяго Бернабеуда ишламайдиБугун, 11:19Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)