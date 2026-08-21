Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқда
Испаниянинг таниқли Эл Чирингуито ТВ телеканали тарқатган хабарларга кўра, Интер жамоаси сардори Лаутаро Мартинес каталонияликлар билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Мазкур трансфер эҳтимоли футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлаётган бўлса-да, битимнинг амалга ошиши амалда жуда мураккаб вазифа бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашрининг ёритишича, Барселона спорт директори Деко ўтган ҳафта ҳужумчининг агенти Александро Камано билан расмий учрашув ўтказган. Томонлар музокаралар якунига кўра асосий шартлар бўйича ўзаро келишувга келишгани айтилмоқда.
Трансфернинг молиявий томони ва асосий муаммоларКаталония клуби ёзги трансфер ойнасининг асосий мақсади бўлган Жулиан Алваресни ўз сафига қўшиб олиш имконсиз бўлиб қолганидан сўнг, эътиборини аргентиналик бошқа бир ҳужумчига қаратди. Барселона раҳбарияти Интер сардорининг трансфери учун тахминан 100 миллион евро миқдорида маблағ йўналтиришга тайёр экани маълум қилинди.
Шунга қарамай, мазкур трансфер амалга ошиши учун ҳозирча тўсиқлар етарлича. Хусусан, трансфер ойнасининг ёпилишига атиги ўн кунча вақт қолгани ва Интер клуби ўзининг етакчи тўпурарини сотиш ниятида эмаслиги вазиятни кескинлаштирмоқда. Миланликлар қисқа фурсат ичида бунчалик даражадаги футболчига муносиб ўринбосар топиш мушкуллигини яхши тушунишади.
Футболчининг ўзига хос мақсадлариМанбаларга кўра, Лаутаро Мартинеснинг ўзида ҳам Италия клубини тарк этиш истаги йўқ. У жамоанинг чинакам сардори, етакчиси ва кийиниш хонасидаги асосий таянчи ҳисобланади. "Нерадзурри" сафида икки бор мағлубият аламини тотиб кўрган аргентиналик ҳужумчининг бош мақсади шу либосда Чемпионлар лигаси кубогини бош узра баланд кўтаришдир.
Шу тариқа, Испания ОАВ тарқатган хабарларга қарамасдан, ушбу шов-шувли трансфернинг амалга ошиши жуда қийин. Агар бирон-бир кутилмаган бурилиш юз бермаса, "Эл Торо" лақабли ҳужумчи ўз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқда.
…